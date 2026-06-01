उत्तराखंड 2027: 'नंदी' के बहाने सियासी घमासान, बीजेपी-कांग्रेस में जुबानी जंग तेज

Dehradun News: उत्तराखंड के चुनावी माहौल में अभी से 2027 की तपिश महसूस की जा सकती है. जहां एक ओर बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए यह चुनाव 'करो या मरो' की स्थिति बन गया है.
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देहरादून न्यूज/राम अनुज: उत्तराखंड के चुनावी माहौल में अभी से 2027 की तपिश महसूस की जा सकती है. जहां एक ओर बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए यह चुनाव 'करो या मरो' की स्थिति बन गया है. इस चुनावी रणभूमि में अब धार्मिक और पौराणिक प्रतीकों की एंट्री ने राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है. ताजा विवाद भगवान शिव की सवारी 'नंदी' को लेकर शुरू हुआ है.
वफादारी पर बीजेपी का तीखा हमला
बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए उनके नेताओं की निष्ठा पर सवाल खड़े किए हैं. बीजेपी ने इसे 'नंदी' के प्रतीक से जोड़ते हुए कहा कि जिस तरह नंदी भगवान शिव के प्रति समर्पित रहते हैं, वैसे वफादार नेता कांग्रेस में नदारद हैं. बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस केवल गुटों में बंटी हुई है, जहां हर बड़ा नेता अपनी डफली-अपना राग अलाप रहा है. बीजेपी का मानना है कि पार्टी के भीतर एक भी ऐसा नेता नहीं है जो दल के प्रति उतनी निष्ठा रखता हो, जितना कि नंदी. यह सीधा हमला कांग्रेस की सबसे कमजोर नस यानी 'नेताओं की वफादारी और गुटबाजी' पर है.
कांग्रेस का पलटवार
बीजेपी के इस तंज से कांग्रेस तिलमिला गई है. पार्टी की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी को आईना दिखाते हुए करारा जवाब दिया है. कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को दूसरों के घर में झांकने के बजाय अपने गिरेबां में झांकना चाहिए. कांग्रेस ने गर्व के साथ दावा किया कि उनका हर एक कार्यकर्ता पार्टी के प्रति पूरी तरह वफादार है और वही पार्टी का असली 'नंदी' है. कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उन्हें अपनी वफादारी का सर्टिफिकेट बीजेपी से लेने की जरूरत नहीं है. उनके कार्यकर्ता जमीन पर पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और 2027 के चुनाव में इसका परिणाम बीजेपी को मिल जाएगा.
चुनौती बड़ी, दांव पर साख
लगातार दो विधानसभा चुनावों (2017 और 2022) में हार का सामना कर चुकी कांग्रेस के लिए यह लड़ाई अस्तित्व बचाने की है. पार्टी अपनी पुरानी गुटबाजी को भुलाकर संगठित होने की कोशिश कर रही है. वहीं, बीजेपी का 'नंदी वाला दांव' कांग्रेस के मनोबल को तोड़ने की एक सोची-समझी रणनीति मानी जा रही है.
आने वाले समय में जैसे-जैसे चुनाव करीब आएगा, ऐसे ही बयानों की बौछार और तेज होगी। फिलहाल, जनता के बीच इस बात की चर्चा जरूर है कि क्या कांग्रेस वाकई एकजुट हो पाई है, या फिर यह सिर्फ बयानों की चमक-धमक है. 2027 का परिणाम ही तय करेगा कि 'नंदी' की इस लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है.