2027 की चर्चा के बीच धामी बोले- उत्तराखंड की जनता चाहती है स्थायित्व और विकास

धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड से जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वह अब तक 28 बार उत्तराखंड आ चुके हैं. मुख्यमंत्री के मुताबिक, सीमांत क्षेत्रों का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हुआ है. उन्होंने माणा में प्रधानमंत्री के उस संदेश का भी उल्लेख किया, जिसमें सीमांत गांवों को देश का ‘अंतिम गांव’ नहीं बल्कि ‘प्रथम गांव’ बताया गया था. धामी ने कहा कि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर नई सोच को बल मिला.