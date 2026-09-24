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2027 की चर्चा के बीच धामी बोले- उत्तराखंड की जनता चाहती है स्थायित्व और विकास

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े कामों को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने अपनी पार्टी के सिद्धांत ‘राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति तृतीय’ का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 24, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:31 PM IST
2027 की चर्चा के बीच धामी बोले- उत्तराखंड की जनता चाहती है स्थायित्व और विकास

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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