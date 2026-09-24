2027 की चर्चा के बीच धामी बोले- उत्तराखंड की जनता चाहती है स्थायित्व और विकास

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उत्तराखंड में 2027 की राह और राज्य के विकास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार का विजन सामने रखा है. देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक होटल में ‘उत्तराखंड-विकास, चुनौतियां और 2027 की राह’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों, युवाओं के लिए किए जा रहे काम और भविष्य की प्राथमिकताओं पर बात की. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता स्थायित्व और विकास चाहती है और सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए काम कर रही है.
2027 की राह पर विकास को बताया अहम
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े कामों को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने अपनी पार्टी के सिद्धांत ‘राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति तृतीय’ का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है. 2027 की राह से जुड़े सवालों के बीच मुख्यमंत्री ने राज्य में हो रहे विकास कार्यों और आने वाले समय के विजन को सामने रखा.
सीमांत गांवों से विकास की नई सोच
धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड से जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वह अब तक 28 बार उत्तराखंड आ चुके हैं. मुख्यमंत्री के मुताबिक, सीमांत क्षेत्रों का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हुआ है. उन्होंने माणा में प्रधानमंत्री के उस संदेश का भी उल्लेख किया, जिसमें सीमांत गांवों को देश का ‘अंतिम गांव’ नहीं बल्कि ‘प्रथम गांव’ बताया गया था. धामी ने कहा कि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर नई सोच को बल मिला.
SDG इंडेक्स और पर्यटन का जिक्र
मुख्यमंत्री ने राज्य की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान हासिल किया है. उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में राज्य को मिले राष्ट्रीय पुरस्कारों का भी उल्लेख किया. मुख्यमंत्री के मुताबिक, उत्तराखंड अब फिल्म शूटिंग, एडवेंचर टूरिज्म और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है.
युवाओं पर फोकस, 35 हजार नियुक्तियों का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. राज्य सरकार युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर काम कर रही है. उन्होंने सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता के लिए लागू नकल विरोधी कानून का जिक्र किया. धामी ने दावा किया कि पिछले करीब पांच वर्षों में राज्य में लगभग 35 हजार युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है.
युवाओं से संवाद को बताया खास
धामी ने युवाओं के साथ संवाद को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उन्हें युवाओं के बीच जाना और उनसे बातचीत करना पसंद है. उनके मुताबिक, वह युवाओं के बीच मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह जाने का प्रयास करते हैं. संवाद के दौरान युवाओं के विचारों और आकांक्षाओं को समझने का मौका मिलता है और इससे उन्हें भी नई ऊर्जा मिलती है.
13 हजार एकड़ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का दावा
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने और सरकारी जमीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अब तक 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है. धामी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे और युवाओं को अपनी क्षमता के मुताबिक आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिलें.
विकसित उत्तराखंड के विजन पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड विकास के नए दौर से गुजर रहा है. सरकार का लक्ष्य प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप उत्तराखंड को विकसित और सशक्त राज्य बनाना है. कार्यक्रम में उन्होंने विकास, रोजगार, पर्यटन, सीमांत क्षेत्रों और युवाओं को राज्य के भविष्य से जुड़े प्रमुख विषयों के तौर पर सामने रखा.