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उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 6 IAS और 26 PCS अधिकारियों का तबादला, जानें किसे कहां भेजा गया

Uttarakhand Transfer News: उत्तराखंड में शुक्रवार देर शाम 6 IAS और 26 PCS अफसरों का तबादला कर दिया गया.   IAS प्रकाश चंद्र को संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के पद से हटाया गया है तो वहीं गौरी प्रभात को संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल नियुक्त किया गया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 17, 2026, 09:33 PM IST
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Uttarakhand IAS and PCS Transfer
Uttarakhand IAS and PCS Transfer

Dehradun: उत्तराखंड शासन ने शुक्रवार शाम को बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 6 आईएएस और 26 पीसीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में व्यापक बदलाव किया है. जारी आदेश में कई अहम पदों पर तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों से उनके वर्तमान प्रभार वापस ले लिए गए हैं. 

इन अधिकारियों से वापस ली जिम्मेदारी
प्रशासनिक फेरबदल के तहत आईएएस आनंद स्वरूप से आयुक्त खाद्य विभाग का दायित्व वापस ले लिया गया है. वहीं, आईएएस रुचि मोहन रयाल को भी आयुक्त नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के पद से हटा दिया गया है.

बंसीलाल राणा को खाद्य विभाग की जिम्मेदारी
इसके अलावा आईएएस प्रकाश चंद्र को संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के पद से मुक्त किया गया है. वहीं, आईएएस बंसीलाल राणा को खाद्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे विभाग में नई कार्यशैली की उम्मीद जताई जा रही है. 

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दो महिला अधिकारियों को नई जिम्मेदारी
युवा अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं. आईएएस गौरी प्रभात को संयुक्त मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल बनाया गया है, जबकि आईएएस दीक्षिता जोशी को संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत की जिम्मेदारी दी गई है. 

26 PCS अधिकारियों के तबादले
इसी क्रम में पीसीएस अधिकारियों के भी बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं. कई जिलों और विभागों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है. डॉ. लक्ष्मी प्रसाद, PCS – अपर आयुक्त (गढ़वाल) से हटाकर अपर आयुक्त (कुमाऊं) बनाया गया.

पीसीएस अधिकारी नरेंद्र सिंह को आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला के रजिस्ट्रार पद से हटाया गया जबकि वह अपर आबकारी आयुक्त बने रहेंगे.

पीसीएस अधिकारी शिवकुमार बर्नवाल को सेवा चयन आयोग के सचिव पद से हटाकर कुलसचिव उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में तैनाती दी गई.

पीसीएस अधिकारी प्रकाश चंद्र दुमका को अन्य जिम्मेदारियां के साथ-साथ संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी बनाया गया.

सचिवालय सेवा अधिकारी नंदन सिंह डूंगरियाल को सेवा चयन आयोग में सचिव नियुक्त किया गया है.

पीसीएस अधिकारी अवधेश कुमार सिंह को टिहरी से हटाकर शहरी विकास निदेशालय भेजा गया.

पीसीएस अधिकारी शैलेन्द्र सिंह को नैनीताल से हटाकर टिहरी गढ़वाल में भेजा गया.

पीसीएस अधिकारी वैभव गुप्ता को देहरादून से हटाकर हरिद्वार में अपर जिलाधिकारी बनाया गया.

पीसीएस अधिकारी सौरभ असवाल को हरिद्वार से हटाकर नैनीताल भेजा गया.

पीसीएस अधिकारी मनीष कुमार सिंह को हरिद्वार के डिप्टी कलेक्टर पद से हटा दिया गया है और आप उनके पास केवल हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव का अतिरिक्त प्रभार रहेगा.

पीसीएस अधिकारी संतोष कुमार पाण्डेय को नगर निगम देहरादून से हटाकर उपसचिव सूचना आयोग की नई जिम्मेदारी दी गई है.

पीसीएस अधिकारी लक्ष्मीराज चौहान को गढ़वाल मंडल विकास निगम से हटाकर सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक बनाया गया.

पीसीएस अधिकारी कुसुम चौहान को हरिद्वार से हटाकर जीएमवीएन देहरादून भेजा गया.

पीसीएस अधिकारी हरि गिरि को देहरादून से हरिद्वार भेजा गया.

पीसीएस अधिकारी अनुराग आर्य को चंपावत से नैनीताल भेजा गया.

पीसीएस अधिकारी रविंद्र कुमार जुवांठा को ऊधमसिंह नगर से देहरादून भेजा गया.

पीसीएस अधिकारी सुधीर कुमार को प्रशासनिक अकादमी से हटाकर नैनीताल में डिप्टी कलेक्टर बनाया गया.

पीसीएस अधिकारी हिमांशु कफ़्लटिया को सेवा चयन आयोग से हटाकर ऊधमसिंह नगर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर भेजा गया.

पीसीएस अधिकारी प्रेम लाल को देहरादून से उत्तरकाशी भेजा गया.

पीसीएस अधिकारी यशवीर सिंह को पिथौरागढ़ से चमोली भेजा गया.

पीसीएस अधिकारी मुकेश चंद्र रमोला को उत्तरकाशी से देहरादून भेजा गया.

पीसीएस अधिकारी विनीत चंद्र पंत को नैनीताल से चंपावत भेजा गया.

पीसीएस अधिकारी सुनील कुमार को अल्मोड़ा से चंपावत भेजा गया.

पीसीएस अधिकारी पंकज भट्ट को चमोली से टिहरी गढ़वाल भेजा गया.

पीसीएस अधिकारी अल्केश नौडियाल को टिहरी से चमोली भेजा गया.

पीसीएस अधिकारी कृष्णा त्रिपाठी को पौड़ी से रुद्रप्रयाग भेजा गया.

पीसीएस अधिकारी आशीष राज को टिहरी से पिथौरागढ़ भेजा गया.

सरकार का मानना है कि इस बदलाव से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और आम जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी. माना जा रहा है कि यह कदम आगामी प्रशासनिक चुनौतियों और विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. 

 

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