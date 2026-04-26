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शिव भक्तों के लिए खुशखबरी! 1 मई से शुरू हो रही आदि कैलाश यात्रा, ऐसे करें आवेदन

Adi Kailash Yatra 2026: पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने आदि कैलाश यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. एक मई से आदि कैलाश यात्रा शुरू हो रही है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 26, 2026, 08:52 PM IST
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Adi Kailash Yatra 2026
Adi Kailash Yatra 2026

Adi Kailash Yatra 2026: आदि कैलाश ओम यात्रा और इंडिया चीइना ट्रेड को लेकर पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. 1 मई से आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा शुरू होने जा रही है. वहीं, 1 जून से इंडिया चाइना व्यापार भी शुरू किया जा रहा है. कोरोना के बाद से ही ये ट्रेड बंद था, स्थानीय व्यापारियों द्वारा व्यापार शुरू करने की लगातार मांग की जा रहि थी. कई व्यापारियों का तो बॉर्डर पर करोड़ों का माल तब से डंप पड़ा है. 

इंडिया चाइना व्यापार 
निरीक्षण टीम ने स्थानीय व्यापरियों से भी चर्चा कर इंडिया चाइना व्यापार की तैयारियों के लिए इनपुट जुटाए हैं, ताकि व्यापार शुरू होने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी हो सके. लागातार आदि कैलाश ओम पर्वत में यात्रियों और श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए बढ़ते जा रही है, इस बार 50000 से भी ज्यादा यात्रियों के आदि कैलाश ॐ पर्वत पहुंचने की संभावना है. और इंडिया चीन ट्रेड खुलने से भी यहां काफी पर्यटकों और व्यापारियों का दबाव बढ़ने की संभावनाएं हैं. 

बर्फ जमने से सुंदर सा नजारा 
इसको देखते हुए जिला प्रशासन पहले से ही एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है. इस साल पहाडों में बर्फ गिरी है. बर्फ पड़ने से पार्वती कुंड का भी पानी जम गया है. बर्फ से ढंकी पहाड़ियों और नदियां जमने से यहां का नजारा स्वर्ग सा सुंदर नजर आ रहा है. यात्रा खुलने से पहले ही जिला प्रशासन की एक टीम को जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण के लिए भेज दिया है, जो व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है, ताकि यात्रा के समय श्रद्धालुओं और पर्यटकों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े. 

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व्यवस्थाओं का जायजा ले रही टीम 
टीम ने आवास, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था और संचार सुविधाओं का जायजा लिया है. अधिकारियों को स्वच्छ पानी, पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं, ऑक्सीजन और इमरजेंसी सिस्टम मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही यात्रा मार्गों की मरम्मत, साफ-सफाई और प्लास्टिक मुक्त अभियान पर भी जोर दिया गया. प्रशासन का कहना है कि यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएंगी. 

कैसे करें बुकिंग?
श्रद्धालु कुमाऊं मंडल विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आदि कैलाश यात्रा में शामिल होंगे. 

यह भी पढ़ें : 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होगी चर्चा, सरकार ने कसी कमर

देखें वीडियाे : विधि विधान के साथ खुले केदारनाथ धाम के कपाट, सीएम धामी रहे मौजूद, घर बैठे आप भी करें बाबा के दर्शन

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