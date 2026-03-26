पहाड़ों में 'उड़ान' का नया अध्याय! देहरादून से पिथौरागढ़ तक हवाई सेवा शुरू, रामनवमी पर सीएम धामी का बड़ा तोहफा

Dehradun to Pithoragarh Flight: रामनवमी के पावन अवसर पर देहरादून के जॉली ग्रांट से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई पट्टी के लिए 42 सीटर हवाई यात्रा की शुरुआत की गई है. इससे उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र से सीधी कनेक्टिविटी हो सकेगी.
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Dehradun to Pithoragarh Flight: रेल और सड़क कनेक्टिविटी के साथ उत्तराखंड की धामी सरकार हवाई कनेक्टिविटी पर भी फोकस कर रही है. केंद्र के सहयोग से एयरपोर्ट के विस्तार के साथ नए हेलीपैड, हेलीपोर्ट और हवाई पट्टियां तैयार की जा रही हैं. इससे आपदा, स्वास्थ्य, यात्रियों की सुविधा और युद्ध की स्थिति में बेहतर कार्य किया जा सके. इसको देखते हुए गुरुवार को उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र के लिए हवाई यात्रा की शुरुआत की गई.
देहरादून से पिथौरागढ़ तक हवाई सेवा शुरू
रामनवमी के पावन अवसर पर देहरादून के जॉली ग्रांट से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई पट्टी के लिए 42 सीटर हवाई यात्रा की शुरुआत की गई है. इससे उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र से सीधी कनेक्टिविटी हो सकेगी. साथ ही आपदा के दौरान घायलों को अस्पताल ले जाने और राहत सामग्री पहुंचाने में हैली सेवा कारगर साबित होती है. राज्य ने 450 करोड़ रुपये का बजट हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण के लिए दिया है.
1 अप्रैल से नाइट लैंडिंग सेवा शुरू
वहीं, 1 अप्रैल से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की जा रही है. बेंगलुरु से देहरादून के लिए विमान 1 अप्रैल को नाइट लैंडिंग करेगा. सीएम धामी ने बताया कि इसके लिए केंद्र से लगातार बातचीत की जा रही है कि देश और विदेश के अन्य क्षेत्रों से नाइट लैंडिंग जल्द शुरू कराई जा सके.
छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की कवायद
बता दें कि उत्तराखंड में उड़ान योजना के माध्यम से छोटे शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़कर आम नागरिकों के लिए सस्ती हवाई सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. केंद्र सरकार ने हाल ही में उड़ान 2.0 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत आने वाले सालों में उत्तराखंड में नए एयरपोर्ट और हेलीपैड विकसित किए जाएंगे. आपदा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए हवाई सेवाओं का विस्तारीकरण भविष्य में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है.
प्रदेश भर में 90 हेलीपैड
प्रदेश में साल 2013 में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, ताकि व्यावसायिक रूप से हेली सेवाओं का संचालन किया जा सके. वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य में करीब 90 हेलीपैड मौजूद हैं. इसमें से कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी शामिल हैं. यही नहीं, प्रदेश के भीतर 13 स्थानों पर हेलीपोर्ट बनाया जाना है. इसमें 7 हेलीपोर्ट बनाए जा चुके हैं, जबकि 6 हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है. इसके अलावा पांच नए हेलीपोर्ट को मंजूरी दी गई है. इसके लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है.
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