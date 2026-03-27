विकास के दावों से शुरू लड़ाई, 'दिए की रोशनी' और 'बुझते हुए चिराग' तक आई, जानें कैसा होगा उत्तराखंड का चुनावी मुकाबला?

Uttarakhand Vidhansabha Chunav 2027/राम अनुज/देहरादून: उत्तराखंड में जैसे-जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. विकास के दावों से शुरू हुई यह लड़ाई अब 'दिए की रोशनी' और 'बुझते हुए चिराग' तक जा पहुंची है. दोनों ही दल एक-दूसरे का राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने का दावा कर रहे हैं.

कांग्रेस का बीजेपी पर वार

​कांग्रेस पार्टी 2027 में किसी भी कीमत पर सत्ता में वापसी की छटपटाहट में दिख रही है. पार्टी ने अभी से जमीनी स्तर पर घेराबंदी शुरू कर दी है. कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों के कारण जनता में भारी रोष है. ​उनका कहना है कि भाजपा का दिया अब बुझने वाला है. यही कारण है कि भाजपा के भीतर अभी से हलचल और घबराहट मची हुई है. जनता ने मन बना लिया है कि 2027 में कांग्रेस की रोशनी से प्रदेश जगमगाएगा.

बीजेपी ने कर दिया पलटवार

​कांग्रेस के इस वार पर भाजपा ने भी देर नहीं की और तीखा पलटवार कर दिया है. भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस की स्थिति को 'डूबता हुआ जहाज' करार दिया है. उन्होंने कहा कि जो दल खुद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वह दूसरों के दीये बुझाने का सपना देख रहा है. कांग्रेस सत्ता के लिए छटपटा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके दीये में न तो तेल बचा है और न ही बाती.

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बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने आगे कहा कि जनता के बीच भाजपा अपने काम के दम पर खड़ी है. 2027 में एक बार फिर भाजपा का दिया जगमगाएगा और जीत की दिवाली मनाएगा.

क्या कहते हैं राजनीतिक जानकार?​

​राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के चुनाव दोनों ही दलों के लिए साख का सवाल हैं. जहां भाजपा अपनी सत्ता बचाने के लिए 'प्रो-इंकंबेंसी' और काम के भरोसे है, वहीं कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश में जुटी है. दोनों दलों द्वारा एक-दूसरे के 'दिए बुझने' की बात करना इस बात का संकेत है कि आने वाले चुनाव में मुकाबला बेहद कड़ा और व्यक्तिगत आरोपों-प्रत्यारोपों से भरा रहने वाला है.

​अब देखना यह होगा कि जनता जनार्दन किसके वादों पर भरोसा करती है और 2027 की दिवाली में किसका राजनीतिक भविष्य जगमगाता है. क्या भाजपा का 'कमल' दोबारा रोशनी फैलाएगा या कांग्रेस का 'हाथ' प्रदेश की सत्ता की बागडोर संभालेगा? यह तो वक्त ही बताएगा.

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