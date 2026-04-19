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उत्तराखंड की राजनीति में 'चारधाम' की एंट्री! 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की राह पर कांग्रेस, BJP ने बताया 'खोट वाली राजनीति'

Uttarakhand Assembly Election 2026: उत्तराखंड की राजनीति में 'चारधाम' की एंट्री हो चुकी है. कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व या चुनावी मजबूरी है. बीजेपी ने तीखा हमला बोला है. दरअसल, ​प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस 27 अप्रैल से बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा शुरू करने जा रही है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 19, 2026, 01:19 PM IST
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Uttarakhand Assembly Election 2026/राम अनुज/देहरादून: ​उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. जिसकी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है. प्रदेश कांग्रेस ने 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की राह पर चलते हुए आगामी 27 अप्रैल से 'चारधाम यात्रा' निकालने का ऐलान किया है, जहां कांग्रेस इसे कार्यकर्ताओं में जोश भरने का जरिया बता रही है. वहीं सत्ताधारी भाजपा ने इसे 'खोट वाली राजनीति' करार दिया है.

हरीश रावत की सक्रियता 
​प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस 27 अप्रैल से बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा शुरू करने जा रही है. एक महीने के भीतर शैलजा का यह दूसरा दौरा होने वाला है. श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जैसे महत्वपूर्ण केंद्रों पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सक्रियता ने इस यात्रा में जान फूंक दी है.

क्या बोले कांग्रेस प्रदेश गुरदयाल?
हरीश रावत के 'खीरा-खरबूजा पार्टी' के बाद अब रावत गढ़वाल मंडल में कांग्रेस जोश भरने का काम करेंगे. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुरदयाल का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी के नेता मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो भाजपा के पेट में क्यों मरोड़ हो रही है. अगर कांग्रेस पार्टी प्रदेश में चारधाम यात्रा करती है तो आखिर भाजपा को इसमें किस बात का एतराज है.

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कांग्रेस पर बीजेपी का तीखा हमला
​कांग्रेस की इस धार्मिक यात्रा पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है. भाजपा का मानना है कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस को भगवान की याद आने लगती है. कांग्रेस की गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है. अब हार के डर से वे मंदिरों में दस्तक दे रहे हैं, लेकिन भगवान उन्हीं की मनोकामना पूरी करते हैं. जिनका मन साफ होता है. कांग्रेस के भीतर खोट है और यही वजह है कि 2027 में भी उन्हें करारी शिकस्त मिलेगी.

भाजपा इसे कांग्रेस का 'ढोंग' बताकर जनता के बीच ले जा रही है. कांग्रेस ने अपना पूरा रोडमैप हाईकमान (AICC) को भेज दिया है और हरी झंडी मिलते ही यात्रा शुरू होगी. क्या चारधाम के दर पर हाजिरी लगाने से कांग्रेस की अंदरूनी कलह दूर होगी, या भाजपा का 'खोट' वाला तंज जनता के मन में घर कर जाएगा?

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