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उत्तराखंड बोर्ड 12वीं में बेटियों का जलवा, गीतिका पंत और सुशीला बनीं टॉपर

उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए. सालभर की मेहनत के बाद लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है. इस बार भी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी है.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 25, 2026, 10:58 AM IST
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UK Board Result 2026:  उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। रिजल्ट जारी होते ही लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया.  इस साल भी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मार ली है.   कक्षा 12वीं के परिणाम में गीतिका पंत और  सुशीला ने 98 प्रतिशत अंक हासिल कर संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं वंशिका ने 97 प्रतिशत अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया. 

12वीं में गीतिका पंत और सुशीला संयुक्त टॉपर
इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) में बागेश्वर की गीतिका पंत और उधम सिंह नगर की सुशीला ने 98% अंक हासिल कर संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया. हरिद्वार की वंशिका ने 97% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया. इस साल 12वीं का कुल पास प्रतिशत 85.11% रहा. इसमें लड़कियों का पास प्रतिशत 88.09% और लड़कों का 81.93% दर्ज किया गया, यानि यहां भी छात्राओं ने बाजी मारी.

कैसे चेक करें रिजल्ट
छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए उन्हें अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर उनका स्कोरकार्ड दिखाई देगा, जिसे वे डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के उपयोग के लिए प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं. 

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रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया काफी सरल रखी गई है. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फिर ‘Board Exam 2026 Available’ लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद 10वीं या 12वीं का रिजल्ट लिंक चुनें, अपना रोल नंबर और कैप्चा भरें और ‘Get Result’ बटन दबाएं. कुछ ही सेकंड में आपका परिणाम स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगा.

इस साल कितने बच्चे हुए थे शामिल
इस वर्ष 2026 में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में कुल लगभग 2,16,121 छात्रों ने भाग लिया था. इनमें से 10वीं कक्षा में करीब 1,12,266 और 12वीं कक्षा में लगभग 1,03,442 छात्र शामिल थे. यह परीक्षा राज्य भर के 1,261 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जो बड़े स्तर पर आयोजित एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया रही. 

और पढे़ं: उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी, 10वीं में अक्षय गोपाल बने टॉपर, 12 वीं में बेटियों का दबदबा
 

 

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