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इंतजार खत्म! उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट कब आएगा? उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने बता दी डेट

Uttarakhand Board Result 2026: इस साल हाईस्कूल में 1 लाख 12 हजार 266 और इंटरमीडिएट में 1 लाख 2 हजार 986 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए. इस तरह कुल 2 लाख 15 हजार 252 परीक्षार्थियों ने बोर्ड परीक्षा दी है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Apr 20, 2026, 03:45 PM IST
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Uttarakhand Board Result 2026
Uttarakhand Board Result 2026

विजय कश्यप/रामनगर: उत्तराखंड के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट की तारीख का ऐलान कर दिया गया है. 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के बाद रिजल्ट का इंतजार था, जो अब खत्म होने जा रहा है. आइए जानते हैं उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट कब घोषित होगा?. 

कब आएगा रिजल्ट? 
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर से मिली जानकारी के अनुसार, 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे बोर्ड सभागार में घोषित किया जाएगा. प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल सती की मौजूदगी में यह परीक्षा परिणाम घोषित होगा.

दो लाख छात्र छात्राओं ने ​दी थी परीक्षा 
उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद कुमार सिमल्टी ने बताया कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरी की गई. खास बात यह रही कि पहली बार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से कराई गई, जिससे छात्रों को काफी सहूलियत मिली. उन्होंने कहा कि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल हाईस्कूल में 1 लाख 12 हजार 266 और इंटरमीडिएट में 1 लाख 2 हजार 986 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए. इस तरह कुल 2 लाख 15 हजार 252 परीक्षार्थियों ने बोर्ड परीक्षा दी है, जो अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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20 मार्च को खत्म हुआ था बोर्ड एग्जाम  
परीक्षा कार्यक्रम भी इस बार तय समय के अनुसार ही संपन्न हुआ. प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी के बीच कराई गईं, जबकि लिखित परीक्षाएं फरवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर 20 मार्च तक चलीं. उन्होंने बताया कि सभी परीक्षाएं एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गईं थीं. 

1261 केंद्रों पर आयोजित हुई थी परीक्षा
परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए प्रदेशभर में 1,261 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. इनमें 50 एकल केंद्र और 1,211 मिश्रित केंद्र शामिल थे. वहीं, 156 केंद्रों को संवेदनशील और 6 को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया था. टिहरी गढ़वाल में सबसे ज्यादा 136 केंद्र बनाए गए, जबकि चंपावत में सबसे कम 44 केंद्र रहे. 

आसानी से देख सकेंगे रिजल्ट 
इस बार छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था भी लागू की गई है. इसमें सभी स्कूलों को अलग-अलग पोर्टल और पासवर्ड दिए जाएंगे, जिससे छात्र अपने स्कूल में ही आसानी से रिजल्ट देख सकेंगे. इसके अलावा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी परिणाम उपलब्ध रहेगा. 

यहां भी देख सकते हैं रिजल्ट 
ऐसे में अब छात्रों और अभिभावकों की नजरें 25 अप्रैल पर टिकी हैं. इंतजार अब खत्म होने वाला है और रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. आधिकारिक वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in पर भी छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं.  

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