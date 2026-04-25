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उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट में बेटियां छाईं, इन जिलों ने दिए भर-भरकर टॉपर

Uttarakhand Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है. आर्यन ने 12वीं में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल कर नाम रोशन किया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 25, 2026, 04:20 PM IST
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Uttarakhand Board Result 2026
Uttarakhand Board Result 2026

अमित कंडियाल/ऋषिकेश: आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्रों ने उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है. विद्यालय के कुल 11 छात्र-छात्राओं ने राज्य की वरीयता सूची में अपनी जगह पक्की कर संस्थान का मान बढ़ाया है. इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के छात्र आर्यन ने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त कर नाम रोशन किया है. 

तीन अन्य छात्रों ने भी बनाई जगह 
आर्यन के साथ ही तीन अन्य छात्र-छात्राओं ने भी मेरिट में अपनी जगह बनाई है. इसमें गौरव ने 17वीं, हिमांशु गुप्ता ने 23वीं रैंक और अन्वेषिका 25वीं रैंक हासिल की है. हाईस्कूल परीक्षा में भी विद्यालय का दबदबा बरकरार रहा है. सात छात्र-छात्राओं ने राज्य स्तरीय मेरिट सूची में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है. सक्षम ने 13वीं, अक्षिता गैरोला ने 16वीं, अर्णव बसलियाल ने 17वीं, निखिल रतूड़ी 20वीं,अभिषेक राणा ने 21वीं, शिवानी सेमवाल ने 24वीं और सांची चोपड़ा ने 25वीं रैंक प्राप्त कर विद्यालय का मान बढ़ाया है. 

बेटियों का शानदार प्रदर्शन
वहीं, चमोली जनपद ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा परिणामों में सफलता की नई कहानी लिखी है. पीएम श्री राजकीय आदर्श बालिका इंटर कॉलेज, ज्योतिर्मठ की छात्रा तृप्ति डिमरी ने 95.20 फीसदी अंक प्राप्त कर जनपद में प्रथम स्थान हासिल किया है. इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे उत्तराखंड में 11वां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है. 

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शुरू से ही मेधावी रहीं तृप्ति 
ज्योतिर्मठ के रविग्राम वार्ड की निवासी तृप्ति की इस उपलब्धि से विद्यालय, परिवार और क्षेत्र में हर्ष की लहर है. विद्यालय प्रशासन के अनुसार, तृप्ति शुरू से ही मेधावी रही हैं और उनकी सफलता में शिक्षकों के मार्गदर्शन तथा उनकी कड़ी मेहनत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. वहीं, टैगोर इंटर कॉलेज विनायक धार, पोखरी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता को साबित किया है. विद्यालय का हाईस्कूल परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा, जबकि इंटरमीडिएट का परिणाम 98 प्रतिशत दर्ज किया गया. 

श्रुति का हाईस्कूल में 92.8 फीसदी अंक 
हाईस्कूल परीक्षा में छात्रा श्रुति ने 92.8 प्रतिशत अंक हासिल कर प्रदेश स्तर पर 24वां स्थान प्राप्त किया, जिससे विद्यालय और क्षेत्र का गौरव बढ़ा है. इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार और अभिभावकों में खुशी का माहौल है. इसके अलावा, गोपेश्वर स्थित सुबोध प्रेमविद्या मंदिर स्कूल का परीक्षा परिणाम भी शत-प्रतिशत रहा. विद्यालय के प्रधानाचार्य आशीष भट्ट ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी विद्यालय ने उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं, जो शिक्षकों की मेहनत, अनुशासन और विद्यार्थियों के समर्पण का परिणाम है. 

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