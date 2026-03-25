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उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म, सूर्य मुफ्त बिजली योजना पर सब्सिडी सहित 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Uttarakhand Cabinet Meeting:  उत्तराखंड की धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें न्याय विभाग के पूर्व अधिकारियों को कार के लिए 10 लाख तक के लोन और सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत स्टेट सब्सिडी समेत कई बड़े प्रस्ताव शामिल हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 25, 2026, 04:14 PM IST
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उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग
उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग

Dehradun:  देहरादून में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बैठक हुई. बैठक की शुरुआत नए मंत्रियों के स्वागत से हुई. इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश की जानकारी मंत्रियों को दी, जिसे मुख्य सचिव ने पढ़कर सुनाया. 

देहरादून स्थित सचिवालय में हुई इस बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका असर प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और कृषि जैसे कई क्षेत्रों पर पड़ेगा. 

कौन से अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

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सबसे अहम फैसलों में लोक निर्माण विभाग के तहत एक ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी को एक करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई. 

राज्य में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को रियायती दरों पर 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है, इसमें ई-वाहनों के लिए 4% और अन्य के लिए 5% ब्याज दर तय की गई है. 

वन विभाग से जुड़े निर्णय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है. ऊर्जा क्षेत्र में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक स्थापित संयंत्रों को सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है. 

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियम को लागू करने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई. 

गृह विभाग के तहत होमगार्ड नियमावली को स्वीकृति दी गई है और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट पद के सृजन को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई. साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होने के बाद पुलिसकर्मियों को डिजिटल और कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कराया जाएगा. 

वर्दीधारी सेवाओं-  जैसे पुलिस, पीएसी और आईआरबी में आयु सीमा से जुड़े बदलावों को फिलहाल स्थगित रखा गया है और यह 2028 के बाद लागू होंगे. वहीं, शारीरिक मानकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

शिक्षा क्षेत्र में एडेड स्कूलों के शिक्षकों की पूर्व सेवा को प्रोन्नति में शामिल करने के हाई कोर्ट के आदेश पर अमल के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई है. 

कृषि क्षेत्र को राहत देते हुए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. साथ ही रबी और खरीफ सत्र में गेहूं और धान की खरीद पर मंडी शुल्क 2% ही रखने का फैसला लिया गया है. 

रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ‘उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना’ को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10% लक्ष्य अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेगा, साथ ही उन्हें 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी. 

इसके अलावा सेतु आयोग के ढांचे और कार्यक्षेत्र को मंजूरी, विधानसभा सत्रावसान की स्वीकृति और देवभूमि परिवार अधिनियम को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी. 

कुल मिलाकर, यह बैठक राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण संकेत देती है. 

ये भी पढ़ें: धामी सरकार का बड़ा फैसला: साइबर सुरक्षा, सड़कें और सामाजिक विकास के लिए 75 करोड़ मंजूर

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