/अग्निवीरों से लेकर बहादुर बच्चों तक, धामी कैबिनेट के फैसलों में किसे क्या मिला?

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार के मेला नियंत्रण सभागार में कैबिनेट बैठक हुई. इसमें युवाओं, कारोबार, आवास, अग्निशमन सेवाओं और बाढ़ से बचाव से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए नई नियमावली और छोटे अपराधों से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव भी इनमें शामिल है. कैबिनेट ने बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को भी मंजूरी दी.
1. पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में मिलेगी छूट
उत्तराखंड की सरकारी सेवाओं में समूह 'ग' के वर्दीधारी पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों के संबंध में नई नियमावली को मंजूरी दी गई है. पहले की नियमावली में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और अधिकतम उम्र सीमा में छूट का प्रावधान था. नई नियमावली में लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट के प्रावधान शामिल किए गए हैं. यह बदलाव केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है.
2. छोटे अपराधों पर सजा के नियम बदलने की तैयारी
कैबिनेट ने द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी है. इसका मकसद कारोबार करना आसान बनाना और छोटे मामलों में अनावश्यक कानूनी कार्रवाई कम करना है. प्रस्ताव के तहत कुछ छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और मामूली तकनीकी या प्रक्रियागत गलतियों पर जेल जैसी सजा के बजाय जुर्माना लगाने की व्यवस्था की जाएगी. अभी यह विधेयक विधानसभा में पेश किया जाना है.
3. बाढ़ वाले इलाकों में निर्माण के लिए नए नियम
उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है. इसके तहत बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में जमीन के इस्तेमाल और निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नियम तय किए जाएंगे. इसका मकसद बाढ़ के प्राकृतिक बहाव को बनाए रखना और लोगों, संपत्तियों तथा जरूरी ढांचे को नुकसान से बचाना है.
4. अग्निशमन सेवाओं के लिए आएगा नया कानून
प्रदेश में आग लगने की घटनाओं और आपात स्थितियों से निपटने की व्यवस्था मजबूत करने के लिए उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी मिली है. यह केंद्र सरकार के मॉडल फायर सर्विस बिल, 2019 के अनुरूप तैयार किया गया है. इसमें बढ़ते शहरों, औद्योगिक गतिविधियों और आपदाओं से जुड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखकर मौजूदा कानून की जगह नया कानून लाने का प्रस्ताव है.
5. बहादुर बच्चों को मिलेगा राज्य वीरता पुरस्कार
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत मुश्किल हालात में असाधारण साहस दिखाने, दूसरों की मदद करने और मानवीय संवेदना का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना और दूसरे बच्चों को भी उनसे प्रेरणा लेने का अवसर देना है.
6. हरिद्वार में किफायती घर बनाने की परियोजना को राहत
हरिद्वार जिले की भगवानपुर तहसील के सिसौना गांव में किफायती आवासीय परियोजना के लिए पहुंच मार्ग की चौड़ाई में छूट दी गई है. करीब 8.12 हेक्टेयर जमीन पर प्रस्तावित इस परियोजना के लिए नियमों के मुताबिक 9 मीटर चौड़ा रास्ता होना चाहिए था. लेकिन मौके पर 6 मीटर चौड़ा रास्ता उपलब्ध है. कैबिनेट ने इसमें 3 मीटर की छूट देने को मंजूरी दी है.
7. स्वजल और जल मिशन के 215 पद एक साल और जारी रहेंगे
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में कुल 215 पदों को जारी रखने की मंजूरी दी गई है. यह अवधि 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक होगी. इनमें स्वजल के 189 और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 पद शामिल हैं. संबंधित कर्मचारियों के वेतन और मानदेय का भुगतान पहले की तरह राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन करेगा.
8. मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास की योजना
हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है. योजना के तहत संस्थान में योग और ध्यान, आयुर्वेद अध्ययन, ज्योतिष, भारतीय दर्शन, ललित कला और आध्यात्मिक पर्यटन से जुड़े केंद्र विकसित किए जाएंगे. इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और प्राचीन विज्ञान पर शोध को बढ़ावा देना है.
9. सरकारी संपत्तियों से मिलने वाली रकम का बंटवारा बदलेगा
कैबिनेट ने उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम, 2023 की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दी है. इसके तहत सार्वजनिक एजेंसियों, स्थानीय निकायों और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्तियों को बेचने या उनके इस्तेमाल से रकम जुटाने पर मिलने वाली आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक एजेंसियों को देने का प्रावधान किया गया है. सरकार का मानना है कि इससे संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल और बुनियादी ढांचे का विकास करने में मदद मिलेगी.
10. विधानसभा का तीसरा सत्र बुलाने की मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड की पंचम विधानसभा का वर्ष 2026 का तीसरा सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी है. सत्र कब और कहां आयोजित होगा, इसका फैसला करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है.
11. संस्कृति विभाग के वित्तीय अधिकारों में बदलाव
संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों से जुड़ी व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी दी गई है. इसके तहत विभागाध्यक्ष के रूप में निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग की जगह महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखंड का नाम दर्ज किया जाएगा. इससे विभाग की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार वित्तीय अधिकारों का संचालन हो सकेगा.
12. ऊधमसिंह नगर में जमीन के रिकॉर्ड की गलती सुधरेगी
ऊधमसिंह नगर जिले की बाजपुर तहसील के भौना इस्लामनगर गांव में 24,280 वर्गमीटर जमीन के भू-उपयोग परिवर्तन से जुड़े सरकारी आदेश में खसरा संख्या की गलती सुधारने को मंजूरी दी गई है. आदेश में गलत दर्ज खसरा संख्या 321/1अ की जगह सही संख्या 321/2अ लिखी जाएगी. यह बदलाव रिकॉर्ड में हुई त्रुटि को ठीक करने के लिए किया गया है.
13. केंद्र से सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार
कैबिनेट ने उत्तराखंड के विकास में लगातार सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया. साथ ही राज्य की पर्वतीय, सीमावर्ती और सामरिक जरूरतों को देखते हुए भविष्य में भी केंद्र से सहयोग जारी रखने की अपेक्षा की गई. सरकार का कहना है कि प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए यह सहयोग जरूरी है.