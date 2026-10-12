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अग्निवीरों से लेकर बहादुर बच्चों तक, धामी कैबिनेट के फैसलों में किसे क्या मिला?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार के मेला नियंत्रण सभागार में कैबिनेट बैठक हुई. इसमें युवाओं, कारोबार, आवास, अग्निशमन सेवाओं और बाढ़ से बचाव से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 12, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 06:30 PM IST
अग्निवीरों से लेकर बहादुर बच्चों तक, धामी कैबिनेट के फैसलों में किसे क्या मिला?

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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