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उत्तराखंड चार धाम यात्रा 2026: 26 लाख पंजीकरण के साथ टूटने की कगार पर पिछले सभी रिकॉर्ड

Dehradun News: चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा इस वर्ष एक नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर है. 19 अप्रैल 2026 से शुरू हुई इस पावन यात्रा ने शुरुआती दिनों में ही श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था की नई मिसाल पेश की है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 07, 2026, 11:32 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

देहरादून न्यूज/सुरेंद्र दसीला: उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा इस वर्ष एक नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर है. 19 अप्रैल 2026 से शुरू हुई इस पावन यात्रा ने शुरुआती दिनों में ही श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था की नई मिसाल पेश की है. सरकारी आंकड़ों और पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 26 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए अपना पंजीकरण करा लिया है, जो कि बीते वर्षों की तुलना में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
यात्रा के शुरुआती चरणों में ही आस्था का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है. अब तक लगभग 7 लाख से अधिक श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों के दर्शन कर चुके हैं. केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है, जहां बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. पंजीकरण की प्रक्रिया इस बार पूरी तरह डिजिटल और सुगम बनाई गई है, जिससे देश-विदेश से आने वाले यात्रियों को सुविधा हो रही है.

सुगम और सुरक्षित यात्रा पर जोर
उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रा की समीक्षा करते हुए बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यात्रा को "सुगम और सुरक्षित" बनाना है. उन्होंने कहा, "पर्यटन विभाग और प्रशासन ने मिलकर ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि श्रद्धालुओं को दुर्गम रास्तों पर भी किसी प्रकार की कठिनाई न हो.स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर ठहरने की व्यवस्था तक, हर पहलू पर बारीक निगरानी रखी जा रही है." आने वाले समय में यात्रा का स्वरूप और व्यापक होने वाला है, जिसके लिए सरकार ने अतिरिक्त फोर्स और वॉलंटियर्स की तैनाती भी की है.

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टूटेंगे पुराने रिकॉर्ड ? 
श्रद्धालुओं में दिख रहे जबरदस्त उत्साह को देखते हुए सतपाल महाराज ने विश्वास जताया कि इस बार यात्रा पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी. उन्होंने बताया कि इस बार न केवल तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि यात्रा की अवधि के दौरान स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बल मिल रहा है. होमस्टे और स्थानीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने से पहाड़ के युवाओं और व्यापारियों में भी खुशी की लहर है.

स्वास्थ्य और सुरक्षा के कड़े इंतजाम
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी और ठंड को देखते हुए प्रशासन ने जगह-जगह स्वास्थ्य चौकियों और एम्बुलेंस की व्यवस्था की है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे पंजीकरण के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य परीक्षण का भी ध्यान रखें. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल पंजीकृत यात्रियों को ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है ताकि भीड़ को नियंत्रित कर यात्रा को निर्बाध चलाया जा सके.

यह भी पढ़ें : खराब मौसम भी नहीं रोक पाया आस्था का सैलाब! गंगोत्री-यमुनोत्री पहुंचे ढाई लाख श्रद्धालु; हैरान कर रहे हैं ये आंकड़े
 

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