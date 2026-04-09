चारधाम यात्रा 2026: देवभूमि में सुरक्षा का महाप्लान.. बादल फटे या आए सैलाब, NDMA ने तैयार किया अभेद्य किला

Char Dham Yatra 2026: उत्तराखंड की वादियों में बसने वाले बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय नजदीक आ रहा है. इस बार की चारधाम यात्रा धार्मिक आयोजन के साथ 'सुरक्षित मिशन' बनने जा रही है. देहरादून में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) के बड़े अफसरों ने एक मेज पर बैठकर ऐसा फुलप्रूफ प्लान तैयार किया है जिससे आपदा के वक्त भी एक भी जान को खतरा न हो.

दिल्ली का भरोसा: उत्तराखंड को मिलेगा हर कदम पर साथ

बैठक की कमान संभाल रहे एनडीएमए के सदस्य कृष्णा वत्स ने साफ शब्दों में कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड का विषय होने का साथ-साथ पूरे देश की आस्था का केंद्र है. केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय का इस पर सीधा फोकस है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि यात्रा को निर्विघ्न और सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली से हर संभव मदद मिलेगी. वत्स ने राज्य सरकार की अब तक की तैयारियों की पीठ थपथपाई. साथ ही 'जीरो कैजुअल्टी' (शून्य मृत्यु दर) का लक्ष्य भी सामने रख दिया.

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अब सिर्फ बारिश नहीं, खतरे की जानकारी मिलेगी

इस बार यात्रा में मौसम विभाग का रोल और भी बड़ा होने वाला है. वत्स ने जोर देकर कहा कि अब यात्रियों को इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग दी जाएगी. इसका मतलब है कि यात्रियों को यह पता होगा कि भारी बारिश से किस रास्ते पर लैंडस्लाइड (भूस्खलन) हो सकता है या कहां रास्ता बंद होने की गुंजाइश है. इससे श्रद्धालु खुद भी सुरक्षात्मक कदम उठा सकेंगे और सही समय पर सुरक्षित ठिकानों पर रुक सकेंगे.

हेलीकॉप्टर सुरक्षा और मोबाइल हॉस्पिटल

हवाई सेवाओं को लेकर इस बार सख्ती बरती जाएगी. अक्सर देखा जाता है कि खराब मौसम में भी कई बार उड़ान भरने की कोशिश होती है. लेकिन अब हेली सेवा प्रदाताओं को कड़े नियमों का पालन करना होगा. साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए 'मोबाइल हेल्थ यूनिट्स' की संख्या बढ़ाई जाएगी. यानी अगर किसी यात्री की तबीयत खराब होती है तो अस्पताल उन तक पहुंचेगा न कि उन्हें अस्पताल की तलाश में भटकना पड़ेगा.

टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का तड़का

कृष्णा वत्स ने एक बहुत ही आधुनिक सुझाव दिया कि आपदा प्रबंधन में स्टार्टअप्स को मौका देना. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भीड़ को नियंत्रित करने (Crowd Management) के लिए किया जाएगा. इसके साथ ही दुर्गम इलाकों में जहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता वहां 'कम्युनिकेशन ऑन व्हील्स' यानी पहियों पर चलने वाला संचार तंत्र भेजा जाएगा ताकि कोई भी इलाका दुनिया से कटा हुआ न रहे.

सचेत एप: हर यात्री का डिजिटल बॉडीगार्ड

केंद्र सरकार के सचिव मनीष भारद्वाज ने एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया कि हर यात्री के मोबाइल में 'सचेत एप' अनिवार्य रूप से होना चाहिए. यह एप यात्री के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा. जो पल-पल की मौसम चेतावनी और अलर्ट सीधे उनके फोन पर भेजेगा. यात्रा प्रबंधन में उत्तराखंड ने पहले ही एक 'बेंचमार्क' सेट किया है. और अब लक्ष्य इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित धार्मिक यात्रा बनाने का है.

मॉक ड्रिल: जब काल्पनिक आपदा के बीच परखी गई फुर्ती

सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन की मौजूदगी में एक खास अभ्यास (टेबल टॉप एक्सरसाइज) हुआ. इसमें लीड कंसलटेंट मेजर जनरल सुधीर बहल और डीआईजी राजकुमार नेगी ने अधिकारियों के सामने 'काल्पनिक आपदा' की स्थितियां रखीं. जैसे.. अगर केदारनाथ में अचानक बादल फट जाए तो कौन सा विभाग सबसे पहले क्या करेगा? इस ड्रिल में सूचना मिलने की गति, आपसी तालमेल और स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग की मुस्तैदी को बारीकी से परखा गया.