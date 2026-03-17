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Hindi NewsUttarakhandएलपीजी की कालाबाजारी की तो खैर नहीं... LPG संकट पर धामी सरकार का बड़ा बयान, उत्तराखंड में पर्याप्त स्टॉक

एलपीजी की कालाबाजारी की तो खैर नहीं... LPG संकट पर धामी सरकार का बड़ा बयान, उत्तराखंड में पर्याप्त स्टॉक

Uttarakhand News: नैनीताल भ्रमण पर पहुंचे मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुरूप समय पर और पर्याप्त गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 17, 2026, 10:28 PM IST
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Uttarakhand Chief Secretary Anand Bardhan
Uttarakhand Chief Secretary Anand Bardhan

Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है. किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, अफवाहों पर ध्यान न दें. उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है. प्रदेश के होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में कमर्शियल सिलेंडर की भी नियमित आपूर्ति की जा रही है. 

पैनिक न हों, अफवाहों पर ध्यान न दें
नैनीताल भ्रमण पर पहुंचे मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुरूप समय पर और पर्याप्त गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वह किसी भी प्रकार से पैनिक ना हों और अफवाहों पर ध्यान न दें. उन्हें नियमित रूप से एलपीजी गैस की आपूर्ति की जाएगी. 

एलपीजी गैस आपूर्ति की स्थिति को लेकर बैठक 
मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ सभी जनपदों के जिलाधिकारियों ने भी वर्चुअल भाग लिया. पूर्ति विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है तथा उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुरूप समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. 

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एलपीजी की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से गैस आपूर्ति की स्थिति पर फीडबैक प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एलपीजी गैस एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने गैस की अवैध बिक्री और जमाखोरी रोकने के लिए नियमित छापेमारी, स्टॉक की जांच तथा निगरानी अभियान चलाने के निर्देश दिए.

प्रदेश में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली 
बैठक में विभिन्न जनपदों में की गई छापेमारी, दर्ज एफआईआर तथा की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया गया. मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को गैस कंपनियों और वितरकों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने तथा उन पर सतत निगरानी रखने के भी निर्देश दिए, ताकि गैस आपूर्ति सुचारु बनी रहे और कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.

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