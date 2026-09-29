/यमुनोत्री ट्रैक रूट की बदलेगी सूरत? मुख्य सचिव ने 15 दिन में मांगी पूरी योजना

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक मुख्यमंत्री की कुल 4,611 घोषणाएं की गई हैं. इनमें से 2,852 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 1,759 अभी लंबित हैं. 447 घोषणाओं को हटाने या दूसरी घोषणाओं के साथ जोड़ने की कार्रवाई की गई है. लंबित घोषणाओं में से 1,397 पर अलग-अलग स्तरों पर काम चल रहा है. इनमें 59 घोषणाएं आंशिक रूप से पूरी हो चुकी हैं. वहीं, 303 घोषणाएं ऐसी हैं जिन पर अभी भी कार्रवाई बाकी है.