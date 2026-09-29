/यमुनोत्री ट्रैक रूट की बदलेगी सूरत? मुख्य सचिव ने 15 दिन में मांगी पूरी योजना

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उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करने की रफ्तार बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर समीक्षा की गई. मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित घोषणाओं की स्थिति जानी. उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और जिन मामलों में लंबे समय से देरी हो रही है, उनका जल्द निपटारा किया जाए.
4,611 में से 2,852 घोषणाएं पूरी
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक मुख्यमंत्री की कुल 4,611 घोषणाएं की गई हैं. इनमें से 2,852 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 1,759 अभी लंबित हैं. 447 घोषणाओं को हटाने या दूसरी घोषणाओं के साथ जोड़ने की कार्रवाई की गई है. लंबित घोषणाओं में से 1,397 पर अलग-अलग स्तरों पर काम चल रहा है. इनमें 59 घोषणाएं आंशिक रूप से पूरी हो चुकी हैं. वहीं, 303 घोषणाएं ऐसी हैं जिन पर अभी भी कार्रवाई बाकी है.
तीन महीने में घटे लंबित मामले
मुख्य सचिव की 11 अगस्त 2026 को हुई पिछली समीक्षा के दौरान 627 घोषणाएं लंबित थीं. अब इनकी संख्या घटकर 303 रह गई है. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाकी मामलों में भी तेजी से काम किया जाए. उन्होंने कहा कि जिन घोषणाओं को हटाना या दूसरी घोषणा में शामिल करना है, उनके बारे में समय रहते फैसला लिया जाए. दूसरे विभागों को हस्तांतरित किए जाने वाले मामलों में भी देरी नहीं होनी चाहिए.
विभागों के बीच तालमेल पर जोर
मुख्य सचिव ने कहा कि कई बार विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी के कारण काम अटक जाता है. ऐसे मामलों में संबंधित विभाग मिलकर समाधान निकालें. भूमि हस्तांतरण और दूसरी जरूरी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के लिए लगातार बातचीत की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि जहां संभव हो, अलग-अलग काम एक साथ शुरू किए जाएं, ताकि योजनाओं को पूरा करने में अनावश्यक देरी न हो.
यमुनोत्री ट्रैक की सुधार योजना 15 दिन में
मुख्य सचिव ने पूरे यमुनोत्री ट्रैक रूट के सुधार के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से अगले 15 दिनों में इस योजना का प्रस्तुतिकरण देने को कहा. साथ ही ट्रैक रूट पर आने-जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए. इससे जुड़े कामों को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों को जरूरी तैयारी करने को कहा गया.
पौड़ी की हेरिटेज स्ट्रीट पर भी निर्देश
पौड़ी शहर में मुख्य बाजार धारा रोड से एजेंसी चौक तक हेरिटेज स्ट्रीट का काम आवास विभाग से पर्यटन विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए. मल्टीस्टोरी पार्किंग से जुड़े प्रस्तावों पर भी जल्द कार्रवाई करने को कहा गया. मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि एक ही क्षेत्र में अलग-अलग विभागों की ओर से किए जा रहे निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम आपसी तालमेल से किए जाएं, ताकि उनका बेहतर असर दिखाई दे.
कोल्ड स्टोरेज के लिए सही जमीन जरूरी
मुख्य सचिव ने फलों के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने के मामले में जमीन की उपयुक्तता पर विशेष ध्यान देने को कहा. उन्होंने निर्देश दिए कि अनुपयुक्त सरकारी जमीन पर निर्माण करने के बजाय जरूरत के हिसाब से सही जमीन खरीदी जाए. उनका कहना था कि इससे तैयार होने वाली सुविधा का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा.
शहरों में पार्क और खुले स्थान बनाने पर जोर
बैठक में प्रदेश के शहरों में खुले स्थान, सिटी पार्क और ईको पार्क जैसी सुविधाएं विकसित करने पर भी चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने कहा कि जहां सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां निजी जमीन खरीदकर ऐसी सुविधाएं विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जाएं. उन्होंने ईको पार्क जैसी संपत्तियों के निर्माण के साथ उनके रखरखाव और संचालन की व्यवस्था पहले से तय करने को भी कहा.
अक्टूबर में फिर होगी समीक्षा
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए. जिन विभागों के पास पोर्टल की यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं, उन्हें तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया. सचिव और अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को काम की लगातार निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई. अगली समीक्षा बैठक अक्टूबर के मध्य में आयोजित की जाएगी.