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Uttarakhandउत्तराखंड कैबिनेट में बड़ा फेरबदल: सीएम धामी ने किया मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, सुबोध उनियाल बने नए स्वास्थ्य मंत्री

उत्तराखंड कैबिनेट में बड़ा फेरबदल: सीएम धामी ने किया मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, सुबोध उनियाल बने नए स्वास्थ्य मंत्री

Uttarakhand Cabinet News: उत्तराखंड कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ है. मुख्यंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों के विभागों में बंटवारा किया है, जिसके चलते कई मंत्रियों से उनके विभाग ले लिये गए हैं और वो दूसरे मंत्रियों को सौंपे गए हैं. इस फेरबदल से सुबोध उनियाल हेवी वेट हो गए हैं. सुबोध उनियाल को अब स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है. 

 

Reported By:  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 22, 2026, 04:57 PM IST
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पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

Dehradun News: उत्तराखंड कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ है.  मुख्यंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों के विभाग में बंटवारा किया है, जिसके चलते कई मंत्रियों से उनके विभाग ले लिये गए हैं और वो दूसरे मंत्रियों को सौंपे गए हैं. इस फेरबदल सुबोध उनियाल हेवी वेट हो गए हैं. उन्हें अब स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है.  

आइये बताते हैं किस मंत्री को कौन-सा मंत्रालय मिला है और किसे मुक्त किया गया है. 
- सुबोध उनियाल को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है. इसके अलावा वो वन, निर्वाचन, विधाई एवं संसदीय कार्य का पदभार संभालेंगे. 
- भारत चौधरी को ग्राम्य विकास लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम खाद्य एवं ग्रामोद्योग दिया गया है. 
- कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को पंचायती राज आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास आयुष एवं आयु शिक्षा पुनर्गठन जनगणना दिया गया है. 
- कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा को परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी , जैव प्रौद्योगिकी दिया गया 
- कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा को शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, जलागम प्रबंधन दिया गया 
- कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर उन्हें हल्का कर दिया गया है. 
- कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से ग्रामीण विकास विभाग लेकर उन्हें हल्का कर दिया गया है. 
वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से पंचायती राज विभाग लेकर उन्हे हल्का कर दिया गया है. 

 

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