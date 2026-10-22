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उत्तराखंड की लोकभाषाओं को AI से जोड़ने की पहल, सीएम धामी ने लॉन्च किया वॉइस पोर्टल

उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी भाषाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए 'भाषा एआई' पहल शुरू हुई है. सीएम धामी ने वॉइस कलेक्शन पोर्टल लॉन्च किया और अपनी कुमाऊँनी वॉइस क्लिप से अभियान की शुरुआत की.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 22, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Oct 22, 2026, 05:09 PM IST
उत्तराखंड की लोकभाषाओं को AI से जोड़ने की पहल, सीएम धामी ने लॉन्च किया वॉइस पोर्टल

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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