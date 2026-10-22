/उत्तराखंड की लोकभाषाओं को AI से जोड़ने की पहल, सीएम धामी ने लॉन्च किया वॉइस पोर्टल

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उत्तराखंड की लोकभाषाओं को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जोड़ने की तैयारी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी भाषाओं के वॉइस कलेक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया. एआईएसई फाउंडेशन की 'भाषा एआई' पहल के तहत शुरू हुए इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री की कुमाऊँनी भाषा में रिकॉर्ड की गई आवाज से हुई. इसका मकसद इन भाषाओं के शब्दों और बोलने के तरीकों को डिजिटल रूप में जुटाना है.
बोली-भाषा हमारी पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि बोली-भाषाएं हमारी पहचान हैं. इन्हें बचाने और अपनी संस्कृति व परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है. उन्होंने कहा कि एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में उत्तराखंड की लोकभाषाओं को भी इस तकनीक से जोड़ना होगा, ताकि इन्हें देश-दुनिया में पहचान मिल सके.
स्थानीय भाषा में मिले जानकारी
सीएम धामी ने कहा कि सरकार चाहती है कि दूर-दराज के गांवों में रहने वाले लोग भी अपनी बोली में सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल कर सकें. वे अपनी बात भी आसानी से सरकार तक पहुंचा सकें. इसके लिए एआई को स्थानीय भाषाओं के शब्दों और उनके सही उच्चारण को समझना होगा. पोर्टल के जरिए इन भाषाओं के शब्दों और आवाजों का संग्रह तैयार किया जाएगा.
हर इलाके का अलग उच्चारण
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कई बार एक ही शब्द अलग-अलग इलाकों में अलग तरीके से बोला जाता है. पोर्टल पर लोग अपनी आवाज और बोलने का तरीका साझा कर सकेंगे. इससे एआई को गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी की अलग-अलग बोलियों को समझने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह पहल नई पीढ़ी को अपनी भाषा, लोककला और संस्कृति से जोड़ेगी.
लोकभाषाओं की मौलिकता पर जोर
इस मौके पर पद्मश्री लोकगायक प्रीतम भरतवाण ने कहा कि उत्तराखंड की लोकभाषाओं में लोकगीत, जागर और सांस्कृतिक परंपराओं की समृद्ध विरासत है. उन्होंने बताया कि जागर अकादमी इस पहल में स्थानीय भाषाओं के सही उच्चारण और उनकी मौलिकता को बनाए रखने में सहयोग करेगी. एआईएसई फाउंडेशन के संस्थापक सचिदानंद सेमवाल ने कहा कि इस पहल के तहत तीनों लोकभाषाओं के शब्दों और आवाजों का संग्रह किया जा रहा है, ताकि भविष्य में एआई के जरिए इन भाषाओं में संवाद करना संभव हो सके.