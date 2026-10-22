/उत्तराखंड की लोकभाषाओं को AI से जोड़ने की पहल, सीएम धामी ने लॉन्च किया वॉइस पोर्टल

इस मौके पर पद्मश्री लोकगायक प्रीतम भरतवाण ने कहा कि उत्तराखंड की लोकभाषाओं में लोकगीत, जागर और सांस्कृतिक परंपराओं की समृद्ध विरासत है. उन्होंने बताया कि जागर अकादमी इस पहल में स्थानीय भाषाओं के सही उच्चारण और उनकी मौलिकता को बनाए रखने में सहयोग करेगी. एआईएसई फाउंडेशन के संस्थापक सचिदानंद सेमवाल ने कहा कि इस पहल के तहत तीनों लोकभाषाओं के शब्दों और आवाजों का संग्रह किया जा रहा है, ताकि भविष्य में एआई के जरिए इन भाषाओं में संवाद करना संभव हो सके.