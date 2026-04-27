गुरुग्राम में AWPL के 'विजय पर्व' में शामिल हुए सीएम धामी, युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का दिया संदेश

Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुग्राम में आयोजित AWPL के भव्य 'विजय पर्व' कार्यक्रम में प्रतिभाग किया. इस अवसर पर उन्होंने संस्था से जुड़े मेहनती और प्रतिभाशाली साथियों को सम्मानित करते हुए कहा कि उनके परिश्रम और समर्पण ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं.

लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि AWPL डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के माध्यम से अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहा है. इससे जहां ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल रहे हैं, वहीं लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में उमड़ा जनसमूह इस बात का प्रमाण है कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल आज लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है.

उन्होंने AWPL के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ डॉ. संजीव कुमार और उनकी पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को 'जॉब सीकर' नहीं बल्कि 'जॉब क्रिएटर' बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और डायरेक्ट सेलिंग इसका सशक्त उदाहरण है.

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पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित

सीएम धामी ने महिलाओं की भागीदारी पर विशेष जोर देते हुए कहा कि आज मातृशक्ति ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है और समाज में अपनी अलग पहचान बना रही है. उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग के लिए बनाए गए नियमों से इस क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित हुई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. उन्होंने 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' के विजन के साथ-साथ 'स्टार्टअप इंडिया', 'मेक इन इंडिया', 'स्किल इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत को रेखांकित किया.

प्रति व्यक्ति आय में लगभग 41% की बढ़ोतरी

उत्तराखंड के विकास पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023 के तहत 3.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौते हुए हैं, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं. राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में लगभग 41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं और स्टार्टअप्स की संख्या 1750 से ज्यादा हो गई है. पर्यटन, बिजली उत्पादन और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिला है.

'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड का जिक्र

सीएम ने 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड का जिक्र करते हुए बताया कि इसके जरिए स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है. इसके परिणामस्वरूप प्रदेश की लगभग 2.75 लाख महिलाएं “लखपति दीदी” बन चुकी हैं. अंत में उन्होंने कहा कि AWPL जैसे संगठन युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दें.