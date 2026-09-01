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खटीमा से मसूरी तक शहादत की कहानी, धामी बोले-शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा संकल्प

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा और मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि उनके संघर्ष, त्याग और बलिदान की वजह से ही उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 01, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:09 PM IST
खटीमा से मसूरी तक शहादत की कहानी, धामी बोले-शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा संकल्प

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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