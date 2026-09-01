/खटीमा से मसूरी तक शहादत की कहानी, धामी बोले-शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा संकल्प

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मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 सितंबर का खटीमा कांड, 2 सितंबर का मसूरी गोलीकांड और 2 अक्टूबर का रामपुर तिराहा कांड उत्तराखंड के इतिहास के ऐसे काले अध्याय हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता. राज्य निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहेगा. उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए लोगों और उनके परिवारों का सम्मान और कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.
आंदोलनकारियों के सम्मान पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के सम्मान तथा कल्याण के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला शहीद राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन बढ़ाने का है. अब यह पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है. सरकार का कहना है कि यह कदम शहीद परिवारों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है.
गंभीर रूप से दिव्यांग आंदोलनकारियों को राहत
राज्य आंदोलन के दौरान दिव्यांग होकर पूरी तरह शय्याग्रस्त हुए आंदोलनकारियों की पेंशन भी बढ़ाई गई है. ऐसे आंदोलनकारियों को अब हर महीने 20,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये पेंशन मिलेगी. इसके साथ ही उनकी देखभाल के लिए मेडिकल अटेंडेंट की व्यवस्था करने का भी फैसला लिया गया है. इससे गंभीर रूप से प्रभावित आंदोलनकारियों को दैनिक जीवन में जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
जेल और घायल आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ी
राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल जाने या घायल होने वाले आंदोलनकारियों की पेंशन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है. वहीं जेल गए या घायल श्रेणी से अलग अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह की गई है. सरकार इन फैसलों को आंदोलनकारियों के योगदान के सम्मान से जोड़कर देख रही है.
शहादत से मिला राज्य, सपनों से बनेगा भविष्य
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि हजारों लोगों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है. आंदोलनकारियों ने जिस राज्य की कल्पना की थी, उस भावना को विकास के कामों में शामिल करना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि अमर शहीदों के बलिदान और राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष की भावना के अनुरूप सरकार एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.