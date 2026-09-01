/खटीमा से मसूरी तक शहादत की कहानी, धामी बोले-शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 सितंबर का खटीमा कांड, 2 सितंबर का मसूरी गोलीकांड और 2 अक्टूबर का रामपुर तिराहा कांड उत्तराखंड के इतिहास के ऐसे काले अध्याय हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता. राज्य निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहेगा. उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए लोगों और उनके परिवारों का सम्मान और कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.