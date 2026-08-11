/मुख्यमंत्री धामी का महिलाओं को संदेश, ‘सशक्त नारी-समृद्ध उत्तराखंड’ से बदलेगा प्रदेश का भविष्य

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Uttarakhand Government: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के भाऊवाला में तीज उत्सव के अवसर पर आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया. कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया और बड़ी संख्या में मौजूद मातृशक्ति से सीधा संवाद किया. मुख्यमंत्री ने महिलाओं के विचार, सुझाव और अपेक्षाएं सुनीं और कहा कि सरकार की नीतियां तभी ज्यादा प्रभावी बनती हैं, जब उनमें जनता की आवाज और अनुभव शामिल हों. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति राज्य के विकास और समृद्धि की सबसे बड़ी ताकत है और ‘सशक्त नारी-समृद्ध उत्तराखंड’ के संकल्प को पूरा करने में महिलाओं की भूमिका अहम होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की वास्तविक शक्ति उसकी मातृशक्ति है. राज्य निर्माण के संघर्ष से लेकर प्रदेश की मौजूदा विकास यात्रा तक महिलाओं ने परिवार, समाज और राज्य को दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार, कृषि, बागवानी, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, उद्यमिता और तकनीक आधारित गतिविधियों में आगे बढ़ रही हैं. सरकार का लक्ष्य महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभ देना नहीं, बल्कि उन्हें अवसर, सम्मान, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता देना है.
महिलाओं के लिए बढ़े अवसर और योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण को नई गति मिली है. उज्ज्वला योजना, मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता, लखपति दीदी, मिशन शक्ति, वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन जैसी पहलों ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का उद्देश्य महिलाओं को विकास की सहभागी बनाने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है.
स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार, आजीविका, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है. एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और लखपति दीदी योजना के जरिए महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है. मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में 2.65 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं.
तकनीक से महिलाओं को नए अवसर
महिलाओं के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ जैसे मंच विकसित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही ‘ड्रोन दीदी’, ‘सोलर सखी’ और ‘महिला सारथी’ जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं को आधुनिक तकनीक और नए आर्थिक अवसरों से जोड़ा जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान को भी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. ईजा-बोई शगुन, महालक्ष्मी किट, पोषण योजनाएं, नंदा गौरा योजना, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों को सहायता दी जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर, सम्मानित और सशक्त नागरिक बनाना है.
कार्यक्रम में विधायक सहदेव सिंह पुंडीर सहित कई जनप्रतिनिधि, महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्याएं, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने तीज पर्व और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए महिलाओं के स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद के प्रति आभार व्यक्त किया.