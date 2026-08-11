/मुख्यमंत्री धामी का महिलाओं को संदेश, ‘सशक्त नारी-समृद्ध उत्तराखंड’ से बदलेगा प्रदेश का भविष्य

महिलाओं के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ जैसे मंच विकसित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही ‘ड्रोन दीदी’, ‘सोलर सखी’ और ‘महिला सारथी’ जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं को आधुनिक तकनीक और नए आर्थिक अवसरों से जोड़ा जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान को भी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. ईजा-बोई शगुन, महालक्ष्मी किट, पोषण योजनाएं, नंदा गौरा योजना, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों को सहायता दी जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर, सम्मानित और सशक्त नागरिक बनाना है.