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मुख्यमंत्री धामी का महिलाओं को संदेश, ‘सशक्त नारी-समृद्ध उत्तराखंड’ से बदलेगा प्रदेश का भविष्य

Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के भाऊवाला में तीज उत्सव के अवसर पर आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में मातृशक्ति को उत्तराखंड की असली ताकत बताते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना प्रदेश का समग्र विकास संभव नहीं है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 11, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:22 PM IST
मुख्यमंत्री धामी का महिलाओं को संदेश, ‘सशक्त नारी-समृद्ध उत्तराखंड’ से बदलेगा प्रदेश का भविष्य

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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