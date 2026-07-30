Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तराखण्ड न्यूज़
  • /उत्तराखंड के विकास के लिए खुल गया खजाना.. CM धामी ने दिए 676 करोड़ रुपये, जानिए आपके शहर को क्या मिला

उत्तराखंड के विकास के लिए खुल गया खजाना.. CM धामी ने दिए 676 करोड़ रुपये, जानिए आपके शहर को क्या मिला

Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ ऊर्जा, पेयजल, बिजली आपूर्ति और स्थानीय निकायों के विकास कार्यों के लिए 676 करोड़ रुपये की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति दी है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jul 30, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:09 PM IST
उत्तराखंड के विकास के लिए खुल गया खजाना.. CM धामी ने दिए 676 करोड़ रुपये, जानिए आपके शहर को क्या मिला

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
WhatsApp पर लेते थे ऑर्डर, हॉस्टल में करते थे डिलीवरी.. 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
Greater Noida news1 hr ago
2
Maharajganj News1 hr ago
3
Basti elections 20271 hr ago
4
shri krishna janmabhoomi dispute2 hrs ago
5
UP Kanwar Yatra 20262 hrs ago