/उत्तराखंड के विकास के लिए खुल गया खजाना.. CM धामी ने दिए 676 करोड़ रुपये, जानिए आपके शहर को क्या मिला

Uttarakhand News: उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के चहुंमुखी विकास को गति देने के लिए एक-दो नहीं बल्कि पूरे ₹ 676 करोड़ की भारी-भरकम धनराशि पर अपनी मुहर लगा दी है. इस फैसले के बाद अब शहरों की गलियों से लेकर पहाड़ी गावों तक, बिजली, पानी, सड़क की बत्तियां और शिक्षा का स्तर सुधारने का काम तेजी से शुरू होने जा रहा है. सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि राज्य के हर नागरिक तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना और जनहित की घोषणाओं को समय पर पूरा करना ही उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य है.