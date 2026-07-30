/उत्तराखंड के विकास के लिए खुल गया खजाना.. CM धामी ने दिए 676 करोड़ रुपये, जानिए आपके शहर को क्या मिला

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Uttarakhand News: उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के चहुंमुखी विकास को गति देने के लिए एक-दो नहीं बल्कि पूरे ₹ 676 करोड़ की भारी-भरकम धनराशि पर अपनी मुहर लगा दी है. इस फैसले के बाद अब शहरों की गलियों से लेकर पहाड़ी गावों तक, बिजली, पानी, सड़क की बत्तियां और शिक्षा का स्तर सुधारने का काम तेजी से शुरू होने जा रहा है. सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि राज्य के हर नागरिक तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना और जनहित की घोषणाओं को समय पर पूरा करना ही उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य है.
सोलर लाइटों से दूर होगा अंधेरा
अक्सर देखा जाता है कि रात के वक्त शहरों की कई मुख्य सड़कों या गलियों में अंधेरा पसरा रहता है जिससे हादसों का डर बना रहता है. इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने हरी और स्वच्छ ऊर्जा पर खास ध्यान दिया है. अल्मोड़ा नगर निगम क्षेत्र की सड़कों को रोशन करने के लिए 200 सोलर लाइटों के वास्ते ₹35 लाख की मंजूरी दी गई है. वहीं चमियाला नगर पंचायत में सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम और स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए ₹3.07 करोड़ पास किए गए हैं. इससे न सिर्फ सड़कें चमचमाएंगी बल्कि बिजली की भी भारी बचत होगी.
देहरादून और पिथौरागढ़ की सड़कों का बदलेगा लुक
राजधानी देहरादून और पिथौरागढ़ की नाइट लाइफ को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए भी बड़ा दांव खेला गया है. देहरादून में घंटाघर से बुद्धा चौक, दर्शनलाल चौक से प्रिंस चौक, प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक, बल्लूपुर चौक और रिंग रोड तपोवन चौक से लाडपुर चर्च तक आधुनिक एलईडी लाइटें और कंट्रोल सिस्टम लगाने के लिए ₹1.95 करोड़ दिए गए हैं. इसके अलावा देहरादून के अन्य हिस्सों के लिए ₹3.93 करोड़ और पिथौरागढ़ नगर निगम के लिए भी ₹1.99 करोड़ की मंजूरी मिली है. यानी अब रात में इन इलाकों से गुजरते वक्त सड़कों का नजारा बिल्कुल बदला-बदला नजर आएगा.
अब नहीं रहेगी पीने के पानी की किल्लत
गर्मी हो या सर्दी, साफ और शुद्ध पीने का पानी हर परिवार की पहली जरूरत होती है. नैनीताल के कृष्णापुर इलाके के लोगों को लंबे समय से बेहतर पानी की आपूर्ति का इंतजार था. जनभावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री ने नैनीताल शाखा के तहत 'कृष्णापुर पेयजल योजना' के लिए ₹2.13 करोड़ की राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं. इस योजना के पूरा होते ही आसपास के सैकड़ों परिवारों के नलों में नियमित पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी और महिलाओं को पानी के लिए दूर-दूर नहीं भटकना पड़ेगा.
केदारनाथ धाम से लेकर कुमाऊं तक मजबूत होगी बिजली व्यवस्था
बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जाने वाले तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत वाली खबर है. केदारनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत वहां 33/11 केवी के उपस्थान और बिजली लाइनों के निर्माण के लिए अकेले ₹212.10 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं. इसके साथ ही कुमाऊं मंडल में बिजली कटौती की समस्या को खत्म करने के लिए नए सब-स्टेशनों और 11 केवी फीडर लाइनों के लिए ₹5 करोड़ मंजूर हुए हैं (जिसकी पहली किश्त ₹2 करोड़ जारी भी हो चुकी है). यूजेवीएनएल (UJVNL) की परियोजनाओं के लिए भी केंद्र से मिली ₹35 करोड़ की मदद के तहत पहली किश्त के रूप में ₹23.10 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है.
पढ़ाई-लिखाई पर भी ध्यान
केवल बिजली और पानी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के नौजवानों के बेहतर भविष्य और उनकी पढ़ाई-लिखाई के लिए भी मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है. रुद्रप्रयाग जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्तमुनि में पढ़ने वाले छात्रों को अब साइंस की पढ़ाई के लिए दूसरे बड़े शहरों की तरफ नहीं भागना पड़ेगा. यहां के कॉलेज में 'विज्ञान संकाय पीजी भवन' (Science PG Building) बनाने के लिए ₹19 करोड़ की भारी-भरकम योजना पास की गई है. इस नए ब्लॉक के बनने से पहाड़ के युवाओं को अपने ही इलाके में मॉडर्न लैब्स और बेहतरीन पढ़ाई की सुविधा मिलेगी.
पंचायतों और नगर निकायों के खातों में पहुंचेगा विकास का पैसा
विकास की बयार सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे इसके लिए गांव-देहात का भी पूरा ख्याल रखा गया है. राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सीएम धामी ने उत्तराखंड की सभी जिला पंचायतों के लिए दूसरी किश्त के रूप में ₹82.21 करोड़ जारी कर दिए हैं. वहीं, राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत) के विकास कार्यों के लिए ₹325.03 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है. इस फैसले से ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों और पार्षदों को अपने-अपने क्षेत्रों में नालियां, छोटी सड़कें और साफ-सफाई से जुड़े पेंडिंग काम तुरंत पूरा करने में आसानी होगी.