पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं.. लोकसभा से पास हुआ नया कड़ा कानून, CM धामी ने PM मोदी को कहा 'थैंक यू'

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Uttarakhand News: दिन-रात एक करके पढ़ाई करना.. रात-रात भर जगकर पसीना बहाना और फिर अचानक खबर आना कि पेपर लीक हो गया. सोचिए, उस छात्र पर क्या बीतती होगी जो सालों से सिर्फ एक सरकारी नौकरी या परीक्षा पास करने का सपना देख रहा होता है. युवाओं के इसी दर्द को समझते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक पारित हो गया है. इस खबर के आते ही देशभर के युवाओं ने राहत की सांस ली है. वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले का खुलकर स्वागत किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार जताया है.
'यह युवाओं के सपनों को सुरक्षित करने वाला दिन'
विधेयक के पास होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि यह कोई मामूली कानून नहीं है बल्कि देश के करोड़ों मेहनती, होनहार और प्रतिभाशाली युवाओं के सुनहरे भविष्य की सुरक्षा की गारंटी है. सीएम धामी के मुताबिक जब परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों का होता है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं. अब इस नए और कड़े संशोधन के बाद परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता आएगी. निष्पक्षता बढ़ेगी और छात्रों का भरोसा सरकारी सिस्टम पर फिर से मजबूत होगा.
पेपर लीक माफियाओं पर कसा जाएगा शिकंजा
अब तक देखा गया है कि कुछ शातिर गिरोह और नकल माफिया पैसों के दम पर पूरी परीक्षा प्रणाली को धांधली का शिकार बना देते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा. सीएम धामी ने साफ-साफ कहा कि यह कानून परीक्षा माफियाओं, पेपर लीक करने वाले गिरोहों और संगठित तरीके से नकल कराने वालों के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करेगा. अब अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत भी की, तो कानून का शिकंजा इतना कस जाएगा कि उसकी रूह कांप जाएगी. इस संशोधन के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों को ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के सीधे अधिकार मिल जाएंगे.
PM मोदी की 'गारंटी' पर फिर दिखा भरोसा
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी हमेशा से देश के युवाओं को पहली प्राथमिकता पर रखते आए हैं. जब-जब युवाओं के हक की बात आई है.. मोदी सरकार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता और शुचिता बनाए रखने का जो संकल्प केंद्र सरकार ने लिया था, लोकसभा में इस संशोधन विधेयक का पास होना उसी संकल्प का जीता-जागता सबूत है. अब देश के किसी भी कोने में होने वाली प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं की साख और ज्यादा मजबूत होगी.
उत्तराखंड ने पहले ही दिखाई थी राह
गौरतलब है कि उत्तराखंड खुद भी नकल विरोधी सख्त कानून लागू करने वाले राज्यों में आगे रहा है. ऐसे में सीएम धामी ने कहा कि केंद्र का यह फैसला 'नकल मुक्त भारत' के बड़े सपने को सच करने की दिशा में एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज साबित होगा. जब पूरा देश एक ही सख्त नियम के तहत चलेगा तो माफियाओं को भागने का या कानून से बचने का कोई चोर रास्ता नहीं मिलेगा.
योग्य अभ्यर्थियों को मिलेगा उनका असली हक
आखिर में मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इस संशोधित कानून के जमीन पर उतरते ही पूरी परीक्षा प्रणाली इतनी मजबूत हो जाएगी कि किसी भी तरह की सेंधमारी नामुमकिन हो जाएगी. सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो बच्चा दिन-रात किताब-कॉपी लेकर मेहनत कर रहा है, उसकी लगन बेकार नहीं जाएगी. योग्य और परिश्रमी उम्मीदवारों का हौसला बढ़ेगा और उनका यह विश्वास पक्का होगा कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती. यह ऐतिहासिक फैसला वाकई में भारत के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की नई नींव रखने वाला साबित होगा.