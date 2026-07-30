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पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं.. लोकसभा से पास हुआ नया कड़ा कानून, CM धामी ने PM मोदी को कहा 'थैंक यू'

Uttarakhand News: लोकसभा में नकल विरोधी संशोधन विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jul 30, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:17 PM IST
पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं.. लोकसभा से पास हुआ नया कड़ा कानून, CM धामी ने PM मोदी को कहा 'थैंक यू'

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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