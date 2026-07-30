पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं.. लोकसभा से पास हुआ नया कड़ा कानून, CM धामी ने PM मोदी को कहा 'थैंक यू'

Uttarakhand News: दिन-रात एक करके पढ़ाई करना.. रात-रात भर जगकर पसीना बहाना और फिर अचानक खबर आना कि पेपर लीक हो गया. सोचिए, उस छात्र पर क्या बीतती होगी जो सालों से सिर्फ एक सरकारी नौकरी या परीक्षा पास करने का सपना देख रहा होता है. युवाओं के इसी दर्द को समझते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक पारित हो गया है. इस खबर के आते ही देशभर के युवाओं ने राहत की सांस ली है. वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले का खुलकर स्वागत किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार जताया है.