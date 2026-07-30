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1 हफ्ते में करो काम, वरना होगी कड़ी कार्रवाई.. जन शिकायतों पर सीएम धामी का एक्शन मोड, खुद फोन मिला कर जाना हाल

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक जन शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jul 30, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:43 PM IST
1 हफ्ते में करो काम, वरना होगी कड़ी कार्रवाई.. जन शिकायतों पर सीएम धामी का एक्शन मोड, खुद फोन मिला कर जाना हाल

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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