/1 हफ्ते में करो काम, वरना होगी कड़ी कार्रवाई.. जन शिकायतों पर सीएम धामी का एक्शन मोड, खुद फोन मिला कर जाना हाल

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में 'सीएम हेल्पलाइन-1905' की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर आने वाली जन शिकायतों का समाधान तय समय के भीतर और गुणवत्ता के साथ किया जाए. उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.
पानी और पेंशन की शिकायतों पर कड़ा रुख
मुख्यमंत्री ने पेयजल विभाग और जल जीवन मिशन से जुड़ी शिकायतों की बड़ी संख्या पर नाराजगी जताई. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर सभी लंबित शिकायतों को निपटाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पहले महीने से ही पेंशन मिलने लगे.
शून्य प्रतिशत काम वाले अफसरों को कारण बताओ नोटिस
समीक्षा के दौरान जिन अधिकारियों की शिकायत निस्तारण की कार्रवाई 'शून्य प्रतिशत' पाई गई, मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ तत्काल 'कारण बताओ नोटिस' (Show Cause Notice) जारी करने के निर्देश दिए. जवाब संतोषजनक न होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
हर सोमवार को होगा 'समाधान दिवस'
जन समस्याओं के नियमित समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर सोमवार को जिला स्तर पर जिलाधिकारी, मंडल स्तर पर मंडलायुक्त और शासन स्तर पर सभी सचिव 'समाधान दिवस' का आयोजन करेंगे और आम जनता की शिकायतें सुनेंगे.
शिकायतकर्ताओं से फोन पर की बात
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा, टिहरी, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के शिकायतकर्ताओं को फोन कर उनसे सीधे बात की. उन्होंने पूछा कि हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई उनकी समस्याओं का समाधान हुआ या नहीं. बैठक में बताया गया कि 18 अप्रैल से 28 जुलाई तक हेल्पलाइन पर कुल 67,843 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अगली समीक्षा बैठक से पहले सभी लंबित मामलों को सुलझाने के निर्देश दिए हैं.
अधिकांश शिकायतों का निस्तारण
अल्मोड़ा के मोहम्मद सलमान ने मुख्यमंत्री को बताया कि कूड़ा निस्तारण संबंधी उनकी शिकायत का समाधान हो गया है. उन्होंने नाली निर्माण की समस्या भी बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को 24 घंटे के भीतर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए. टिहरी गढ़वाल के आकाश रमोला ने बताया कि चम्बा स्थित सुमन कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति संबंधी उनकी शिकायत का समाधान हो गया है. हरिद्वार के जुल्फिकार खान द्वारा राजस्व विभाग से संबंधित समस्या बताने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर के नजम खान तथा अल्मोड़ा के नंदन सिंह से भी बातचीत की. दोनों शिकायतकर्ताओं ने हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी शिकायतों के संतोषजनक निस्तारण पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया.
इस अवसर राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, एल. फैनई, डॉ.आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिवगण, अपर सचिवगण, विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी मौजूद थे.