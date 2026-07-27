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बोर्ड परीक्षा में चमके उत्तराखंड के होनहार, CM धामी ने सम्मानित कर दिया सफलता का मंत्र

Uttarakhand News: हरिद्वार जिले के रुड़की में सोमवार को प्रतिभा और मेहनत का जश्न देखने को मिला. यहां विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान, उत्तराखंड की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jul 27, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:05 PM IST
बोर्ड परीक्षा में चमके उत्तराखंड के होनहार, CM धामी ने सम्मानित कर दिया सफलता का मंत्र

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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