/बोर्ड परीक्षा में चमके उत्तराखंड के होनहार, CM धामी ने सम्मानित कर दिया सफलता का मंत्र

कार्यक्रम में आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर, रुड़की की अध्यक्ष कौशल्या देवी आर्या, विद्या भारती के केंद्रीय संगठन मंत्री डोमेश्वर साहू, भारतीय शिक्षा समिति के मंत्री डॉ. रजनीकांत शुक्ला, आईआईटी रुड़की के निदेशक कमल किशोर पंत, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, रुड़की की मेयर अनीता अग्रवाल, भाजपा रुड़की की जिलाध्यक्ष डॉ. मधु सिंह और राज्यमंत्री श्यामवीर सिंह सैनी समेत कई लोग मौजूद रहे. इसके अलावा दिनेश कौशिक, अजीत चौधरी, आदेश सैनी, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ और भगवानपुर के उप जिलाधिकारी देवेंद्र नेगी भी कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम में अलग-अलग जिलों से आए अभिभावकों के साथ बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भी मौजूद रहे. मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान और मुख्यमंत्री के संबोधन के बीच कार्यक्रम का माहौल उत्साह से भरा रहा. सम्मान पाने वाले विद्यार्थियों के लिए यह दिन निश्चित तौर पर यादगार रहा, वहीं मुख्यमंत्री के संदेश ने उन्हें आगे भी मेहनत करते रहने और अपने सपनों को बड़ा रखने की प्रेरणा दी.