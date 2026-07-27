/बोर्ड परीक्षा में चमके उत्तराखंड के होनहार, CM धामी ने सम्मानित कर दिया सफलता का मंत्र

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Uttarakhand News: हरिद्वार जिले के रुड़की में सोमवार को प्रतिभा और मेहनत का जश्न देखने को मिला. यहां विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान, उत्तराखंड की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और उन्होंने होनहार छात्र-छात्राओं की पीठ थपथपाकर उनका उत्साह बढ़ाया. सम्मान मिलने के बाद विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई. मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार तीसरे साल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करने का मौका मिलना उनके लिए भी खुशी और सौभाग्य की बात है. उन्होंने कहा कि इन बच्चों की सफलता सिर्फ उनके परिवार के लिए ही गर्व की बात नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा है.
मेहनत और अनुशासन से कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर मेहनत के साथ अनुशासन और अच्छे संस्कार जुड़े हों तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है, लेकिन असली सफलता तब है जब विद्यार्थी इस मेहनत और आत्मविश्वास को आगे की जिंदगी में भी बनाए रखें. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि सम्मान पाने वाले ये छात्र आने वाले समय में पढ़ाई के साथ-साथ समाज और देश के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा कि यह सम्मान विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा. साथ ही उन्हें आगे आने वाली परीक्षाओं और जीवन की दूसरी चुनौतियों के लिए भी बेहतर तरीके से तैयार होने की प्रेरणा देगा.
विद्या भारती के शिक्षा और संस्कार मॉडल की मुख्यमंत्री ने की तारीफ
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विद्या भारती के शिक्षा मॉडल की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि विद्या भारती ने शिक्षा को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसके साथ संस्कार, राष्ट्रभक्ति और भारतीय जीवन मूल्यों को भी जोड़ा है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, बच्चों के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए पढ़ाई के साथ संस्कार और जिम्मेदारी की भावना भी जरूरी है. यही वजह है कि विद्या भारती के स्कूलों में शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर भी जोर दिया जाता है. उन्होंने संगठन से जुड़े आचार्यों, स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं के योगदान की भी सराहना की और कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा और संस्कार देने में इन सभी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है.
1952 में शुरू हुआ सफर आज बना विशाल शिक्षा नेटवर्क
मुख्यमंत्री ने विद्या भारती की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 1952 में गोरखपुर से शुरू हुआ सरस्वती शिशु मंदिर का सफर आज एक बड़े शिक्षा नेटवर्क का रूप ले चुका है. उन्होंने कहा कि विद्या भारती आज देशभर में करीब 45 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा और संस्कार देने का काम कर रही है. उत्तराखंड की बात करें तो यहां संगठन के 562 विद्यालयों में करीब सवा लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने का काम अपने आप में महत्वपूर्ण है. उन्होंने विद्या भारती से जुड़े सभी लोगों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया और उनके प्रयासों की सराहना की.
उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति से शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने का दावा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कदम उठाया. सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के साथ उसे व्यावहारिक और रोजगार से जोड़ना है. उन्होंने कहा कि आज के दौर में सिर्फ डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं है. बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे वे बदलती दुनिया की जरूरतों को समझ सकें और अपनी क्षमता के मुताबिक आगे बढ़ सकें. इसी सोच के तहत सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा बढ़ाई जा रही है. बच्चों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के साथ जूते और बैग भी दिए जा रहे हैं. सरकार की ओर से मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना भी चलाई जा रही है.
भारत भ्रमण से लेकर IT लैब और छात्रावास तक पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों को पढ़ाई के साथ बेहतर अनुभव देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है. विद्यार्थियों को देश के अलग-अलग हिस्सों को समझने और वहां की विविधता से परिचित कराने के लिए भारत भ्रमण कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसके अलावा मॉडल कॉलेजों की स्थापना, आईटी लैब और छात्रावासों के निर्माण जैसे काम भी किए जा रहे हैं. सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए जरूरी सुविधाएं उनके अपने राज्य में ही मिल सकें. मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा का मतलब सिर्फ कक्षा में बैठकर किताब पढ़ना नहीं है. बच्चों को तकनीक, कौशल और व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है. इसी दिशा में सरकार की ओर से कई स्तरों पर काम किया जा रहा है.
कौशल और उद्यमिता पर भी सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में युवाओं के लिए कौशल विकास और उद्यमिता बेहद जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में कौशल विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'कौशलम्' कार्यक्रम चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि उत्तराखंड के युवा सिर्फ नौकरी पाने की कोशिश तक सीमित न रहें, बल्कि अपने हुनर और आइडिया के दम पर खुद रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में भी आगे बढ़ें. युवाओं को अगर सही कौशल, प्रशिक्षण और अवसर मिलें तो वे अपने लिए बेहतर भविष्य बनाने के साथ-साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड के युवाओं की भूमिका प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण होगी.
नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का दावा
मुख्यमंत्री ने युवाओं की सरकारी नौकरियों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने देश के सबसे कठोर नकल विरोधी कानूनों में से एक को लागू किया है. मुख्यमंत्री के अनुसार, इस कानून के लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं. उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए. भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी या नकल की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे मेहनत करने वाले लाखों युवाओं के भविष्य पर सीधा असर पड़ता है.
UPSC, NDA और CDS की तैयारी करने वालों को भी आर्थिक मदद
मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकार की ओर से दी जा रही सहायता का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि UPSC, NDA और CDS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है. सरकार का मानना है कि कई बार प्रतिभाशाली युवा सिर्फ आर्थिक परेशानियों की वजह से आगे की तैयारी नहीं कर पाते. ऐसे में आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें अपनी तैयारी जारी रखने और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिल सकती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को बेहतर अवसर देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.
'आप ही भारत का वर्तमान और भविष्य हैं'
समारोह में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि वे सिर्फ अपने परिवार की उम्मीद नहीं हैं, बल्कि देश का वर्तमान और भविष्य भी हैं. उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थियों के ज्ञान, संस्कार, राष्ट्रभक्ति और नेतृत्व क्षमता पर ही आने वाले भारत की तस्वीर निर्भर करेगी. मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपनी सफलता को सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित न रखें. उन्हें अपने ज्ञान और प्रतिभा का इस्तेमाल समाज और देश के लिए भी करना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में देश के युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका होगी. युवाओं की मेहनत, सोच और नेतृत्व क्षमता के दम पर भारत को फिर से विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.
शिशु वाटिका का भी हुआ लोकार्पण
प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर शिशु वाटिका का लोकार्पण भी किया. इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताई कि यह शिशु वाटिका छोटे बच्चों के शुरुआती शिक्षा जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगी. बचपन में मिलने वाली शिक्षा और संस्कार का असर बच्चों के पूरे जीवन पर पड़ता है. ऐसे में शुरुआती स्तर पर बच्चों को बेहतर वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना उनके व्यक्तित्व विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.
कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग रहे मौजूद
कार्यक्रम में आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर, रुड़की की अध्यक्ष कौशल्या देवी आर्या, विद्या भारती के केंद्रीय संगठन मंत्री डोमेश्वर साहू, भारतीय शिक्षा समिति के मंत्री डॉ. रजनीकांत शुक्ला, आईआईटी रुड़की के निदेशक कमल किशोर पंत, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, रुड़की की मेयर अनीता अग्रवाल, भाजपा रुड़की की जिलाध्यक्ष डॉ. मधु सिंह और राज्यमंत्री श्यामवीर सिंह सैनी समेत कई लोग मौजूद रहे. इसके अलावा दिनेश कौशिक, अजीत चौधरी, आदेश सैनी, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ और भगवानपुर के उप जिलाधिकारी देवेंद्र नेगी भी कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम में अलग-अलग जिलों से आए अभिभावकों के साथ बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भी मौजूद रहे. मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान और मुख्यमंत्री के संबोधन के बीच कार्यक्रम का माहौल उत्साह से भरा रहा. सम्मान पाने वाले विद्यार्थियों के लिए यह दिन निश्चित तौर पर यादगार रहा, वहीं मुख्यमंत्री के संदेश ने उन्हें आगे भी मेहनत करते रहने और अपने सपनों को बड़ा रखने की प्रेरणा दी.