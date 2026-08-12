/मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026 जल्द होगी शुरू, युवाओं को मिलेगी मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग

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Uttarakhand News: उत्तराखंड के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026 अब जल्द धरातल पर उतरने जा रही है. योजना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अनुमोदन दे चुके हैं. अब मुख्यमंत्री द्वारा इसका विधिवत शुभारंभ किया जाना है. सरकार का उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें तैयारी के लिए बेहतर संसाधन मिल सकें.
योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों तथा शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी. इसके जरिए विद्यार्थियों को घर बैठे विशेषज्ञ मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री हासिल करने का अवसर मिलेगा. योजना खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, जो आर्थिक कारणों से निजी संस्थानों की महंगी कोचिंग नहीं ले पाते हैं.
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के दायरे में सिविल सर्विसेज की UPSC और PSC परीक्षाओं के साथ रक्षा सेवाओं की CDS परीक्षा, बैंकिंग, रेलवे और SSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हैं. इसके अलावा CAT, MAT, GATE, NET और CSIR-NET जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाएगी. इस तरह योजना के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों में करियर बनाने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को एक ही मंच से प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा.
पर्वतीय छात्रों के लिए बड़ी राहत
योजना का सबसे बड़ा लाभ दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को मिलने की उम्मीद है. ऑनलाइन व्यवस्था के कारण उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने जिले या गांव से दूर जाने की आवश्यकता कम होगी. घर बैठे गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और मार्गदर्शन मिलने से विद्यार्थियों को समय और संसाधन दोनों बचाने में मदद मिलेगी. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए भी यह पहल महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उन्हें निजी कोचिंग पर होने वाले खर्च से राहत मिल सकती है.
जल्द शुरू होगी ऑनलाइन कोचिंग
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योजना का विधिवत शुभारंभ जल्द करेंगे और इसके लिए तिथि निर्धारित की जाएगी. शुभारंभ के बाद विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू होगी. राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी का अवसर देना और उन्हें शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है. योजना के जरिए राज्य के युवाओं को उनकी प्रतिभा और क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर मिलने की उम्मीद है.