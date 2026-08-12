/मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026 जल्द होगी शुरू, युवाओं को मिलेगी मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योजना का विधिवत शुभारंभ जल्द करेंगे और इसके लिए तिथि निर्धारित की जाएगी. शुभारंभ के बाद विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू होगी. राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी का अवसर देना और उन्हें शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है. योजना के जरिए राज्य के युवाओं को उनकी प्रतिभा और क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर मिलने की उम्मीद है.