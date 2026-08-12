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मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026 जल्द होगी शुरू, युवाओं को मिलेगी मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग

Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026 शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस योजना को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं और जल्द ही इसका विधिवत शुभारंभ करेंगे.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 12, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:23 PM IST
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026 जल्द होगी शुरू, युवाओं को मिलेगी मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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