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धामी सरकार की सैनिक कल्याण नीति बनी मिसाल, अग्निवीरों से शहीद परिवारों तक कई बड़े फैसले

उत्तराखण्ड में सैनिकों और उनके परिवारों का जीवन से गहरा जुड़ाव रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने सैनिक कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 27, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:24 PM IST
धामी सरकार की सैनिक कल्याण नीति बनी मिसाल, अग्निवीरों से शहीद परिवारों तक कई बड़े फैसले

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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