/धामी सरकार की सैनिक कल्याण नीति बनी मिसाल, अग्निवीरों से शहीद परिवारों तक कई बड़े फैसले

सैनिकों और पूर्व सैनिकों को संपत्ति खरीदने में भी राहत दी जा रही है. 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा सैनिक और पूर्व सैनिक परिवारों से जुड़े भूमि धोखाधड़ी के मामलों के निस्तारण में भी सरकार मदद कर रही है. ऐसे कई मामले जिला अदालतों में लंबित हैं और सरकार का प्रयास है कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और शहीद परिवारों के सम्मान और कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है. उनके अनुसार अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी से लेकर सैन्य धाम तक किए गए फैसले सैनिक सम्मान की इसी सोच का हिस्सा हैं. सैन्य धाम राज्य की सैन्य विरासत और बलिदान की स्मृति को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण स्थल बनेगा.