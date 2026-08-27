/धामी सरकार की सैनिक कल्याण नीति बनी मिसाल, अग्निवीरों से शहीद परिवारों तक कई बड़े फैसले

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उत्तराखण्ड में सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और शहीद परिवारों के लिए चल रही योजनाओं ने सैनिक कल्याण के क्षेत्र में राज्य को अलग पहचान दी है. अग्निवीरों के लिए अलग रोजगार सेल बनाने से लेकर सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण, शहीद परिवारों के लिए बढ़ी अनुग्रह राशि और देहरादून में सैन्य धाम के निर्माण तक सरकार ने कई कदम उठाए हैं. इसके अलावा बलिदानी परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और सैनिकों को संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में छूट जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं.
सैनिक कल्याण को प्राथमिकता
उत्तराखण्ड में सैनिकों और उनके परिवारों का जीवन से गहरा जुड़ाव रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने सैनिक कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है. सरकार का दावा है कि सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और शहीद परिवारों के हित में लागू की जा रही योजनाएं दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बन रही हैं. अग्निवीरों के चार साल की सेवा पूरी करने के बाद वापस आने पर रोजगार से जुड़ी दिक्कतों को देखते हुए अलग रोजगार सेल बनाने का फैसला किया गया है. हाल ही में धामी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है. उत्तराखण्ड को अग्निवीरों के लिए पृथक रोजगार सेल बनाने वाला देश का पहला राज्य बताया गया है. वहीं, अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का फैसला पहले ही लिया जा चुका है.
शहीद परिवारों को बढ़ा सम्मान
सरकार ने शहीद सैनिकों और उनके परिवारों के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की प्रतिमाएं उनके पैतृक गांवों में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. इसका उद्देश्य शहीदों की वीरता और बलिदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना और उनके परिवारों के प्रति सम्मान जताना है. परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को डेढ़ करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दिया गया है. वहीं, अन्य सभी बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है. विभिन्न वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों के लिए एकमुश्त और वार्षिक सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गई है.
सैन्य धाम जल्द होगा जनता को समर्पित
देहरादून में तैयार किया गया सैन्य धाम भी सैनिकों और शहीद परिवारों के सम्मान का बड़ा प्रतीक बनने जा रहा है. इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब इसे जल्द जनता को समर्पित करने की तैयारी है. सैन्य धाम में राज्य के शहीद सैनिकों के घर-आंगन की मिट्टी को सम्मान के साथ लाया गया है. यहां बलिदानी सैनिकों की शौर्य गाथाओं को भी स्थान दिया गया है. सरकार की ओर से बलिदानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी लागू है. अब तक 28 पात्र आश्रितों को सरकारी सेवा में समायोजित किया जा चुका है. इसके साथ ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा दो साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है.
सैनिक परिवारों को आर्थिक सहारा
सैनिकों और पूर्व सैनिकों को संपत्ति खरीदने में भी राहत दी जा रही है. 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा सैनिक और पूर्व सैनिक परिवारों से जुड़े भूमि धोखाधड़ी के मामलों के निस्तारण में भी सरकार मदद कर रही है. ऐसे कई मामले जिला अदालतों में लंबित हैं और सरकार का प्रयास है कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और शहीद परिवारों के सम्मान और कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है. उनके अनुसार अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी से लेकर सैन्य धाम तक किए गए फैसले सैनिक सम्मान की इसी सोच का हिस्सा हैं. सैन्य धाम राज्य की सैन्य विरासत और बलिदान की स्मृति को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण स्थल बनेगा.