धामी सरकार का बड़ा फैसला: साइबर सुरक्षा, सड़कें और सामाजिक विकास के लिए 75 करोड़ मंजूर

Dehradun: उत्तराखंड में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम कदम उठाया है. राज्य सरकार ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 75 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी है, जिसमें साइबर सुरक्षा, सड़क पुनर्निर्माण और सामाजिक योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है.

अत्याधुनिक साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

सबसे बड़ी घोषणा देहरादून में अत्याधुनिक साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को लेकर की गई है. इस परियोजना के लिए 31.63 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इसका उद्देश्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और तकनीकी क्षमता को मजबूत करना है.

सड़कों के लिए 40 करोड़ से ज्यादा स्वीकृत

सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण निवेश किया है. उधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र में एनएच-109 से पंडित राम सुमेर शुक्ला राजकीय मेडिकल कॉलेज होते हुए अटरिया माता मंदिर मोड़, सिडकुल और आनंदपुर के रास्ते एसएच-44 तक सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 22.72 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसके अलावा, शिमला पिस्तौर-कुरैया मोटर मार्ग के सुधार और पुनर्निर्माण के लिए 19.40 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है.

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परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए रुड़की स्थित उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय के निर्माणाधीन भवन तक पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) के निर्माण हेतु 1.30 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. इससे स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.

छात्रावास मरम्मत के लिए 67.42 लाख

सामाजिक कल्याण के तहत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया गया है. मसूरी, देहरादून में स्थित राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास के भवन अनुरक्षण कार्य (मरम्मत) के लिए 67.42 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. वहीं, उधम सिंह नगर के खटीमा में राजकीय जनजाति छात्रावास में ट्यूबवेल और मास्ट लाइट लगाने के लिए 18.06 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं.

इन सभी फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार एक साथ सुरक्षा, आधारभूत संरचना और सामाजिक विकास के क्षेत्रों में संतुलित प्रगति पर जोर दे रही है. आने वाले समय में इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश में विकास की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है.

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