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उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग का बढ़ा क्रेज, चेन्नई कॉन्क्लेव में तमिल इंडस्ट्री ने दिखाई दिलचस्पी; जानें धामी सरकार की फिल्म नीति में क्या खास

चेन्नई में आयोजित ‘इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव-साउथ’ में उत्तराखंड की फिल्म नीति और शूटिंग लोकेशंस की सराहना हुई. तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने उत्तराखंड में शूटिंग में रुचि दिखाई. राज्य सरकार का कहना है कि फिल्म नीति के तहत 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी, ऑनलाइन अनुमति और सिंगल विंडो सिस्टम जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 11, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:52 PM IST
उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग का बढ़ा क्रेज, चेन्नई कॉन्क्लेव में तमिल इंडस्ट्री ने दिखाई दिलचस्पी; जानें धामी सरकार की फिल्म नीति में क्या खास

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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