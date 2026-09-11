/उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग का बढ़ा क्रेज, चेन्नई कॉन्क्लेव में तमिल इंडस्ट्री ने दिखाई दिलचस्पी; जानें धामी सरकार की फिल्म नीति में क्या खास

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चेन्नई में मंगलवार को ‘इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव-साउथ’ का आयोजन हुआ. इसमें उत्तराखंड की फिल्म नीति और राज्य की खूबसूरत शूटिंग लोकेशंस को फिल्म इंडस्ट्री के सामने पेश किया गया. कार्यक्रम में देश-विदेश के फिल्ममेकर्स, प्रोड्यूसर्स और फिल्म कमीशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.
कॉन्क्लेव में प्रसार भारती वेव्स ओटीटी, उत्तराखंड एफडीसी और महाराष्ट्र एफएससीडीसी समेत कई प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया. ट्यूनीशिया, इटली, थाईलैंड, रोमानिया, हंगरी, सर्बिया और अजरबैजान जैसे देशों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए.
3 करोड़ तक सब्सिडी
उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी के.एस. चौहान ने कॉन्क्लेव में राज्य की फिल्म नीति और शूटिंग की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म नीति लागू की गई है.
नीति के तहत उत्तराखंड में शूट होने वाली हिंदी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है. वेब सीरीज और विदेशी फिल्मों को भी सब्सिडी के दायरे में शामिल किया गया है.
7 दिन में शूटिंग मंजूरी
उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को भी आसान किया गया है. अब ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है और सिंगल विंडो सिस्टम के तहत 7 दिनों के भीतर फिल्मांकन की अनुमति देने की व्यवस्था है.
इसके अलावा शूटिंग शुल्क माफ किया गया है. शूटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ जीएमवीएन और केएमवीएन के गेस्ट हाउसों में भी विशेष छूट दी जा रही है.
200 से ज्यादा शूटिंग
फिल्म विकास परिषद के मुताबिक उत्तराखंड में हर साल 200 से ज्यादा फिल्मों, वेब सीरीज और सीरियल की शूटिंग हो रही है. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं.
राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश और विदेश के फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनाना है. प्राकृतिक सुंदरता, अलग-अलग तरह के भौगोलिक क्षेत्र, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शांत वातावरण को राज्य की बड़ी ताकत माना जा रहा है.
तमिल इंडस्ट्री की बढ़ी दिलचस्पी
कॉन्क्लेव के दौरान उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी के.एस. चौहान ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ वन-टू-वन बैठकें भी कीं.
इन बैठकों में इंडिया टॉकीज, स्टोन बीच स्टूडियो, गिरीश प्रधान, बीटीजीआई प्रोडक्शंस, पारसा पिक्चर, लाइका प्रोडक्शंस, मसाला पिक्स, कवि क्रिएशन्स और ड्रीम वारियर पिक्चर समेत कई प्रोडक्शन हाउस ने उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग को लेकर रुचि दिखाई.
फिल्म टूरिज्म को भी बढ़ावा
उत्तराखंड की प्राकृतिक खूबसूरती और शूटिंग के लिए उपलब्ध अलग-अलग लोकेशंस के साथ राज्य की फिल्म नीति फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रही है. सरकार को उम्मीद है कि चेन्नई के इस कॉन्क्लेव में भागीदारी से राज्य में फिल्म निर्माण के साथ फिल्म टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा.
फिल्म शूटिंग बढ़ने से स्थानीय कारीगरों, कलाकारों, होटल कारोबार और दूसरी स्थानीय सेवाओं को भी काम मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी. राज्य सरकार उत्तराखंड को एक मजबूत फिल्म शूटिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.