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नेगी के गीत अब दुनिया सुनेगी, धामी सरकार ने लोक संस्कृति को ग्लोबल पहचान दिलाने की बढ़ाई रफ्तार

Uttarakhand Folk Culture: उत्तराखंड की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार लोकभाषाओं, लोककलाओं, साहित्य और पारंपरिक विरासत के संरक्षण पर जोर दे रही है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 13, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:42 PM IST
नेगी के गीत अब दुनिया सुनेगी, धामी सरकार ने लोक संस्कृति को ग्लोबल पहचान दिलाने की बढ़ाई रफ्तार

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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