/नेगी के गीत अब दुनिया सुनेगी, धामी सरकार ने लोक संस्कृति को ग्लोबल पहचान दिलाने की बढ़ाई रफ्तार

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Uttarakhand Folk Culture: सोशल बलूनी स्कूल, हरिद्वार बाईपास, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नरेंद्र सिंह नेगी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके गीतों में उत्तराखंड के जनजीवन, प्रकृति, संघर्ष, संवेदनाओं और सामाजिक सरोकारों की सशक्त अभिव्यक्ति होती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि “Mountain Melodies of Narendra Singh Negi” के जरिए नई पीढ़ी नेगी की दशकों लंबी संगीत यात्रा से परिचित हो सकेगी और उत्तराखंड की लोकसंस्कृति को व्यापक स्तर पर पहचान मिलेगी. उन्होंने कहा कि लोकभाषाओं और लोककलाओं को नई पीढ़ी से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है.
लोक कलाकारों को मिल रहा नया मंच
मुख्यमंत्री ने बताया कि लोक कलाकारों को सम्मान और अवसर देने के लिए सूचीबद्धकरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है. अब तक 275 सांस्कृतिक दलों और 226 एकल कलाकारों को सूचीबद्ध किया जा चुका है. ढोल दमाऊ जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्रों से जुड़े पात्र कलाकारों को हर वर्ष निःशुल्क वाद्ययंत्र और वेशभूषा उपलब्ध कराई जा रही है. लोककला और साहित्य को जीवन समर्पित करने वाले वृद्ध एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों, साहित्यकारों और लेखकों की मासिक पेंशन 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रतिमाह की गई है, जिसका लाभ वर्तमान में 180 कलाकारों को मिल रहा है.
नई पीढ़ी तक पहुंचेगी लोक विरासत
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत रखने के लिए लोक कलाकारों के माध्यम से छह माह की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं. जागर, बेड़ा, मांगल, खुदेड़ और छोपाटी जैसे पारंपरिक गीत तथा ढोल, दमाऊ, हुड़का, मशक, तुर्री और भंकोरा जैसे लोक वाद्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा हैं. सरकार युवाओं को इन परंपराओं से जोड़ने के साथ लोककलाओं को आधुनिक मंच देने पर भी काम कर रही है. वर्ष 2025 में शुरू किए गए ‘दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान’ के तहत 5 लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाती है. ‘उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान’ के माध्यम से अब तक 57 साहित्यकारों को सम्मानित किया जा चुका है.
साहित्य ग्रामों से बनेगा सांस्कृतिक केंद्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को पर्यटन के साथ साहित्य और संस्कृति के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है. प्रदेश में दो ‘साहित्य ग्राम’ विकसित करने की योजना पर तेजी से कार्य हो रहा है, जहां साहित्यकारों के लिए आवास, पुस्तकालय, अध्ययन केंद्र और संगोष्ठी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 से अब तक 102 लेखकों की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आर्थिक अनुदान दिया गया है. देहरादून में हिमालय सांस्कृतिक केंद्र, आर्ट गैलरी और संग्रहालय जैसी पहलें भी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की इसी सोच का हिस्सा हैं.
ताई तुगुंग को संस्कृति सम्मान मिला
समारोह में अरुणाचल प्रदेश के अभिनेता, रंगकर्मी और नाटककार ताई तुगुंग को ‘नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान 2026’ से सम्मानित किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ताई तुगुंग ने न्यीशी भाषा, अरुणाचली हिंदी, रंगकर्म, नाटकों और सिनेमा के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश की लोक संस्कृति और परंपराओं को व्यापक पहचान दिलाई है. उनका नाटक ‘लप्या’ और फिल्म ‘संगी माई’, जिसका प्रदर्शन कांस फिल्म फेस्टिवल में भी हुआ, उनकी रचनात्मक यात्रा के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए सरकार ‘विकल्प रहित संकल्प’ के साथ काम कर रही है और समाज, कलाकारों व साहित्यकारों के सहयोग से इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा.