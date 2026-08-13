/नेगी के गीत अब दुनिया सुनेगी, धामी सरकार ने लोक संस्कृति को ग्लोबल पहचान दिलाने की बढ़ाई रफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत रखने के लिए लोक कलाकारों के माध्यम से छह माह की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं. जागर, बेड़ा, मांगल, खुदेड़ और छोपाटी जैसे पारंपरिक गीत तथा ढोल, दमाऊ, हुड़का, मशक, तुर्री और भंकोरा जैसे लोक वाद्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा हैं. सरकार युवाओं को इन परंपराओं से जोड़ने के साथ लोककलाओं को आधुनिक मंच देने पर भी काम कर रही है. वर्ष 2025 में शुरू किए गए ‘दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान’ के तहत 5 लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाती है. ‘उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान’ के माध्यम से अब तक 57 साहित्यकारों को सम्मानित किया जा चुका है.