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वन अधिकारी सिर्फ अफसर नहीं, प्रकृति के प्रहरी हैं: सीएम धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थियों से कहा कि वन अधिकारी केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रहरी हैं. उन्होंने कहा कि वन संरक्षण के साथ स्थानीय समुदायों के हितों को भी प्राथमिकता देनी होगी.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 20, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:21 PM IST
वन अधिकारी सिर्फ अफसर नहीं, प्रकृति के प्रहरी हैं: सीएम धामी

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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