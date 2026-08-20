वन अधिकारी सिर्फ अफसर नहीं, प्रकृति के प्रहरी हैं: सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने भारतीय वन सेवा में चयनित सभी परिवीक्षार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि वन सेवा देश की प्राकृतिक विरासत, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. उत्तराखंड का करीब 70 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है. पर्वत, नदियां, वन और जैव विविधता राज्य की पहचान हैं. ऐसे में वनों का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा दायित्व है. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दौर में वन अधिकारियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है. अधिकारियों को आधुनिक तकनीक और प्रशासनिक दक्षता के साथ स्थानीय समुदायों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए.