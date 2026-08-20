वन अधिकारी सिर्फ अफसर नहीं, प्रकृति के प्रहरी हैं: सीएम धामी

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देहरादून में भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) गुरमीत सिंह की मौजूदगी में प्रतिभाग किया. कार्यक्रम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निदेशक डॉ. राजेन्द्र प्रसाद खजुरिया, कोर्स निदेशक अजीता लौंगजाम सहित भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और परिवीक्षार्थी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति का उत्तराखंड की धरती पर स्वागत करते हुए उनके सार्वजनिक जीवन और राष्ट्रसेवा की भावना को युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताया.
वनों की जिम्मेदारी बड़ी
मुख्यमंत्री ने भारतीय वन सेवा में चयनित सभी परिवीक्षार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि वन सेवा देश की प्राकृतिक विरासत, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. उत्तराखंड का करीब 70 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है. पर्वत, नदियां, वन और जैव विविधता राज्य की पहचान हैं. ऐसे में वनों का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा दायित्व है. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दौर में वन अधिकारियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है. अधिकारियों को आधुनिक तकनीक और प्रशासनिक दक्षता के साथ स्थानीय समुदायों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए.
अतिक्रमण पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में करीब 13 हजार एकड़ वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है. उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां समर्पित फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया है. चारधाम यात्रा मार्ग पर डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू किया गया है और इसे जल्द अन्य क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि विकास परियोजनाएं पर्यावरण की कीमत पर न हों. राजाजी टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर इसका उदाहरण है.
वन्यजीव संघर्ष पर फोकस
मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए बायोफेंसिंग, त्वरित प्रतिक्रिया दल और 24 घंटे सक्रिय वन्यजीव हेल्पलाइन 1926 जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है. मानव-वन्यजीव संघर्ष में जनहानि होने पर अनुग्रह राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई है. वहीं, वन पंचायतों को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड वन पंचायती नियमावली में जरूरी संशोधन किए गए हैं. वनाग्नि से निपटने वाले फायर वॉचर्स के लिए जीवन बीमा की व्यवस्था की गई है. पिरुल एकत्रीकरण के जरिए ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
इकोलॉजी-इकोनॉमी में संतुलन
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन उपज के परिवहन को आसान बनाने के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू किया गया है. सरकार का उद्देश्य ऐसा संतुलन बनाना है, जिसमें प्रकृति और वन्यजीव सुरक्षित रहें और वनों पर निर्भर स्थानीय समुदायों की आजीविका भी मजबूत हो. उन्होंने युवा वन अधिकारियों से राष्ट्रहित, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि भारतीय वन सेवा के युवा अधिकारी संतुलित दृष्टिकोण के साथ देश की प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण में अहम योगदान देंगे.