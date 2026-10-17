/उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह को विदाई, सीएम धामी बोले- शिक्षा, युवा और महिला सशक्तीकरण में रहा अहम योगदान

राज्यपाल ने कहा कि अपने पांच साल के कार्यकाल में उन्हें शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, युवाओं के प्रोत्साहन, पूर्व सैनिकों के सम्मान और जनकल्याण के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला. उन्होंने इन प्रयासों को सरकार, प्रशासन, संस्थानों और आम लोगों के सामूहिक सहयोग का नतीजा बताया. उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तराखंड विकास, शिक्षा और सामाजिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहेगा. समारोह में जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य गणमान्य लोगों ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं.