/उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह को विदाई, सीएम धामी बोले- शिक्षा, युवा और महिला सशक्तीकरण में रहा अहम योगदान

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उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) के सम्मान में मुख्यमंत्री आवास पर विदाई समारोह आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि राज्यपाल के रूप में उन्होंने शिक्षा, युवाओं, महिला सशक्तीकरण और पूर्व सैनिकों के कल्याण से जुड़े विषयों पर विशेष ध्यान दिया. राज्यपाल ने भी देवभूमि के लोगों से मिले स्नेह और सहयोग को अपने कार्यकाल की अनमोल उपलब्धि बताया.
मुख्यमंत्री धामी ने राज्यपाल को सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि गुरमीत सिंह ने अपने अनुभव, अनुशासन और सकारात्मक सोच के जरिए प्रदेश के विकास से जुड़े कई विषयों को आगे बढ़ाने में योगदान दिया. उनके मार्गदर्शन में शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को प्रोत्साहित करने जैसे मुद्दों पर विशेष जोर रहा.
युवाओं और शिक्षा पर रहा जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की जरूरतों और विकास से जुड़े मुद्दों को समझा. उन्होंने युवाओं को नवाचार, उद्यमिता और राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित किया. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर पढ़ाई, शोध और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर भी उनका ध्यान रहा. इसके साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने से जुड़े प्रयासों को भी प्रोत्साहन मिला.
पूर्व सैनिकों के कल्याण पर विशेष ध्यान
धामी ने कहा कि राज्यपाल ने उत्तराखंड की सैन्य परंपरा और देश के लिए सैनिकों के योगदान को हमेशा सम्मान दिया. पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़े विषयों के प्रति उनकी संवेदनशीलता भी उल्लेखनीय रही. मुख्यमंत्री के मुताबिक, युवाओं में अनुशासन, देशभक्ति और राष्ट्रनिर्माण की भावना जगाने के लिए भी राज्यपाल ने प्रयास किए.
राज्यपाल बोले- लोगों का स्नेह अनमोल
विदाई समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार, प्रशासन, शिक्षण संस्थानों और प्रदेशवासियों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का राज्यपाल होना उनके लिए गौरव की बात रही. यहां की संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और लोगों के अपनत्व को करीब से जानने का मौका मिला. उन्होंने कहा कि देवभूमि के लोगों से मिला स्नेह, विश्वास और सहयोग उनके कार्यकाल की सबसे अनमोल उपलब्धियों में शामिल है.
पांच साल की यादें रहेंगी खास
राज्यपाल ने कहा कि अपने पांच साल के कार्यकाल में उन्हें शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, युवाओं के प्रोत्साहन, पूर्व सैनिकों के सम्मान और जनकल्याण के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला. उन्होंने इन प्रयासों को सरकार, प्रशासन, संस्थानों और आम लोगों के सामूहिक सहयोग का नतीजा बताया. उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तराखंड विकास, शिक्षा और सामाजिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहेगा. समारोह में जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य गणमान्य लोगों ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं.