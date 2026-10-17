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उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह को विदाई, सीएम धामी बोले- शिक्षा, युवा और महिला सशक्तीकरण में रहा अहम योगदान

उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) के सम्मान में मुख्यमंत्री आवास पर विदाई समारोह आयोजित किया गया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 17, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 04:38 PM IST
उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह को विदाई, सीएम धामी बोले- शिक्षा, युवा और महिला सशक्तीकरण में रहा अहम योगदान

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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