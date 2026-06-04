उत्तराखंड में दायित्वधारियों की एक और सूची जारी, कई नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Dehradun News: उत्तराखंड सरकार ने दायित्वधारियों की एक और सूची जारी करते हुए कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं. जारी सूची के अनुसार ऋतु मित्रा, विशाल गुप्ता और पारस गोयल को गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) में गैर-सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया है.

इसके अलावा पुष्कर कोश्यारी को कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) में गैर-सरकारी निदेशक का दायित्व दिया गया है. वहीं देवेंद्र सिंह ढैला को उत्तराखंड बागवानी विकास परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है.

सरकार ने माधव सेमवाल को बदरी-केदार मंदिर समिति (BKTC) एवं चारधाम यात्रा से जुड़े मामलों के लिए सलाहकार नियुक्त किया है. नई नियुक्तियों को संगठन और सरकार में कार्यरत कार्यकर्ताओं तथा नेताओं को जिम्मेदारी देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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इन नियुक्तियों के बाद संबंधित विभागों और संस्थाओं के कार्यों में तेजी आने तथा सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद जताई जा रही है.