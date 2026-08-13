/उत्तराखंड में 3 लाख पार हुईं लखपति दीदियां, अब 1.12 लाख और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य

महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने कई अन्य पहल भी लागू की हैं. सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, ड्रोन दीदी, सोलर सखी, मुख्यमंत्री सतत आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना और मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना जैसी पहलें संचालित की जा रही हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. सरकार का लक्ष्य महिलाओं के लिए आय के नए स्रोत विकसित कर उन्हें सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाना है.