/उत्तराखंड में 3 लाख पार हुईं लखपति दीदियां, अब 1.12 लाख और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य

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Uttarakhand lakhpati didi: उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की तस्वीर अब गांवों की बदलती अर्थव्यवस्था में भी दिखाई देने लगी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चलाए जा रहे आजीविका कार्यक्रमों के बीच प्रदेश में लखपति दीदियों की संख्या 3 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है. वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 3 लाख 3 हजार 696 महिलाएं ऐसी हैं, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक पहुंच चुकी है. नवंबर 2022 से शुरू हुई लखपति दीदी पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को अलग-अलग आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है.
अब सरकार का फोकस इस संख्या को और तेजी से बढ़ाने पर है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1 लाख 12 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए संबंधित विभाग लक्ष्य को तय समय से पहले हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं. योजना के जरिए महिलाओं को केवल आय का साधन उपलब्ध कराने के बजाय उन्हें स्थानीय स्तर पर उद्यम और स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है.
महिलाओं ने अपनाए कई नए रोजगार
स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं जैविक खेती, फूड प्रोसेसिंग, मसाला निर्माण, हस्तशिल्प, डेयरी और पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और होमस्टे जैसे कामों से आय बढ़ा रही हैं. मिलेट से तैयार बेकरी उत्पाद भी महिलाओं की आजीविका का नया माध्यम बन रहे हैं. सरकार की ओर से उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए 24 ग्रोथ सेंटर, 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट और 17 सरस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं. जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सरस मेलों के जरिए समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जा रहा है.
हाउस ऑफ हिमालयाज ने बढ़ाई पहचान
महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने में हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को भी महत्वपूर्ण मंच के तौर पर विकसित किया गया है. ब्रांडिंग, पैकेजिंग और गुणवत्ता में सुधार के जरिए स्थानीय उत्पादों की पहुंच महानगरों और प्रमुख शहरों तक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के सभी 13 जिलों और 95 ब्लॉकों में 5,19,943 महिलाओं को संगठित किया गया है. इनके लिए 70,767 स्वयं सहायता समूह, 8,179 ग्राम संगठन और 615 क्लस्टर लेवल फेडरेशन तैयार किए गए हैं.
सरकार का जोर आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर
महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने कई अन्य पहल भी लागू की हैं. सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, ड्रोन दीदी, सोलर सखी, मुख्यमंत्री सतत आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना और मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना जैसी पहलें संचालित की जा रही हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. सरकार का लक्ष्य महिलाओं के लिए आय के नए स्रोत विकसित कर उन्हें सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाना है.