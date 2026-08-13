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उत्तराखंड में 3 लाख पार हुईं लखपति दीदियां, अब 1.12 लाख और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य

Uttarakhand: उत्तराखंड में लखपति दीदियों की संख्या 3 लाख 3 हजार 696 पार हो गई है. उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को खेती, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, मशरूम, मधुमक्खी पालन और होमस्टे जैसे कामों से जोड़कर उनकी सालाना आय बढ़ाई जा रही है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 13, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:50 PM IST
उत्तराखंड में 3 लाख पार हुईं लखपति दीदियां, अब 1.12 लाख और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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