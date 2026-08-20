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उत्तराखण्ड का भूस्खलन मॉडल अब यूपी समेत दूसरे राज्यों में दिखा रहा दम

Landslide management के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की तकनीकी विशेषज्ञता अब राज्य की सीमाओं से बाहर भी पहचान बना रही है. उत्तराखण्ड भूस्खलन एवं न्यूनीकरण केन्द्र (ULMMC) ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित खारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने और तकनीकी परामर्श देने का काम किया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 20, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:17 PM IST
उत्तराखण्ड का भूस्खलन मॉडल अब यूपी समेत दूसरे राज्यों में दिखा रहा दम

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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