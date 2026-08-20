उत्तराखण्ड का भूस्खलन मॉडल अब यूपी समेत दूसरे राज्यों में दिखा रहा दम

उत्तराखण्ड में भूस्खलन के खतरे से निपटने के लिए विकसित तकनीकी क्षमता अब दूसरे राज्यों के लिए भी उपयोगी साबित हो रही है. सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बादशाही बाग क्षेत्र में स्थित खारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के भवन परिसर के पास भूस्खलन की सक्रियता बढ़ गई थी. इससे परियोजना की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया था. समस्या के तकनीकी समाधान और जरूरी सुरक्षात्मक कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने यूएलएमएमसी से संपर्क किया.