उत्तराखण्ड का भूस्खलन मॉडल अब यूपी समेत दूसरे राज्यों में दिखा रहा दम

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उत्तराखण्ड में भूस्खलन के खतरे से निपटने के लिए विकसित तकनीकी क्षमता अब दूसरे राज्यों के लिए भी उपयोगी साबित हो रही है. सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बादशाही बाग क्षेत्र में स्थित खारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के भवन परिसर के पास भूस्खलन की सक्रियता बढ़ गई थी. इससे परियोजना की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया था. समस्या के तकनीकी समाधान और जरूरी सुरक्षात्मक कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने यूएलएमएमसी से संपर्क किया.
जनवरी 2025 में केन्द्र की तकनीकी टीम ने परियोजना स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया. टीम ने क्षेत्र की भौगोलिक और तकनीकी परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद जरूरी जांच और विश्लेषण किया. इसके आधार पर भूस्खलन रोकथाम कार्यों की डीपीआर तैयार की गई. डॉ. शांतनु सरकार, निदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र के मार्गदर्शन में टीम ने डीपीआर तैयार करने के साथ साइट सुपरविजन और अन्य तकनीकी कार्य भी किए. सहायक अभियन्ता कौस्तुभ बड़थ्वाल समेत तकनीकी दल का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा.
पहली कमाई बनी उपलब्धि
19 अगस्त 2026 को इस काम में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आया. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से डीपीआर और तकनीकी सेवाओं के लिए 4 लाख 21 हजार रुपये का चेक सौंपा गया. यह चेक सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास और महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन एवं न्यूनीकरण केन्द्र, देहरादून को दिया गया. स्थापना के बाद तकनीकी सेवाओं के जरिए केन्द्र को पहली बार राजस्व प्राप्त हुआ है.
बढ़ रही तकनीकी सेवाओं की मांग
यूएलएमएमसी अब भूस्खलन जोखिम कम करने से जुड़े कई तरह के तकनीकी काम कर रहा है. इनमें डीपीआर तैयार करना, परियोजना प्रबंधन परामर्श, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का तकनीकी निरीक्षण और भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकीय एवं भू-तकनीकी अध्ययन शामिल हैं. केन्द्र में इन कार्यों के लिए विशेषज्ञ तकनीकी मानव संसाधन के साथ आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध हैं.
आठ से अधिक डीपीआर तैयार
केन्द्र की तकनीकी क्षमता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अब तक सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग समेत विभिन्न विभागों के लिए आठ से अधिक महत्वपूर्ण डीपीआर तैयार की जा चुकी हैं. खारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए मिली पहली राजस्व प्राप्ति इस सफर में महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इससे यह भी सामने आया है कि उत्तराखण्ड में भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में विकसित विशेषज्ञता अब दूसरे राज्यों की परियोजनाओं में भी काम आ रही है.