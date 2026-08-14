/EXPLAINER: ULLAS ने बदली उत्तराखंड की तस्वीर, कैसे पहाड़ों ने जीती साक्षरता की सबसे बड़ी जंग?

2011 में उत्तराखंड की कहानी कुछ और थी. राज्य की कुल साक्षरता 78.82% थी और महिलाओं की साक्षरता 70.01%. यानी पढ़ाई की रोशनी पहुंची जरूर थी लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग उससे दूर थे. आज तस्वीर बदल चुकी है... 98% से ज्यादा साक्षरता के साथ उत्तराखंड पूर्ण साक्षर राज्यों की कतार में खड़ा है. और इस सफर की सबसे खास बात यह है कि उत्तराखंड ने यह मुकाम किसी आसान रास्ते से नहीं पाया. पहाड़ों में जहां एक गांव तक पहुंचना ही कई बार चुनौती होता है, वहां बरसों पहले स्कूल से बाहर रह गए लोगों तक शिक्षा पहुंचाना अपने आप में बड़ा काम था. यही वजह है कि उत्तराखंड की कहानी सिर्फ ‘98 फीसदी से ज्यादा साक्षरता’ की कहानी नहीं है. यह उस पहाड़ की कहानी है, जिसने दूरी, दुर्गमता और उम्र की दीवारों को पार कर शिक्षा को फिर से जिंदगी का हिस्सा बनाया. इससे यह भी साबित हो गया है कि जिन पहाड़ों की जटिल परिस्थितियां शिक्षा की राह में बाधा थी. आज वही पहाड़ देश के सामने साक्षरता की एक नई मिसाल खड़ी कर रहे हैं.