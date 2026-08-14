/EXPLAINER: ULLAS ने बदली उत्तराखंड की तस्वीर, कैसे पहाड़ों ने जीती साक्षरता की सबसे बड़ी जंग?

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Uttarakhand Literacy ULLAS Scheme: सोचिये, एक ऐसा राज्य जहां के गांव पहाड़ों पर दूर-दूर बसे हों... कई जगहों तक पहुंचने के लिए आज भी लंबा सफर तय करना पड़ता हो और जहां भौगोलिक परिस्थितियां पढ़ाई की राह में बड़ी चुनौती बनती हों. यहां बात हो रही है उत्तराखंड की.. उत्तराखंड ने साक्षरता के मोर्चे पर देश में बड़ी कामयाबी हासिल की है. 8 जुलाई 2026 को उत्तराखंड को देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया. इस कामयाबी के साथ उत्तराखंड... मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम की कतार में शामिल हो गया है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड यहां तक पहुंचा कैसे? इस कहानी में सबसे अहम नाम है ULLAS का. यह सिर्फ पढ़ना-लिखना सिखाने की योजना नहीं.. यह उन लोगों तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश है जो किसी वजह से स्कूली शिक्षा से दूर रह गए.
पूर्ण साक्षर का मतलब क्या है?
सबसे पहले यह समझना होगा कि पूर्ण साक्षर होता क्या है. पूर्ण साक्षर राज्य का मतलब यह नहीं है कि राज्य के हर व्यक्ति ने स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है. ULLAS के तहत केंद्र सरकार ने 95% या उससे ज्यादा साक्षरता को पूर्ण साक्षरता के बराबर माना है. यह मानक 15 साल और उससे अधिक उम्र के उन लोगों पर केंद्रित है जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए थे. यानी यहां मुकाबला सिर्फ अक्षर पहचानने का नहीं है. ULLAS में बुनियादी पढ़ने-लिखने और गणना की क्षमता के साथ जीवन से जुड़ी जरूरी समझ, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और आगे सीखते रहने पर भी जोर दिया गया है. सरल शब्दों में कहें तो इसका मकसद है- कोई व्यक्ति पढ़ सके, लिख सके, हिसाब समझ सके और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस ज्ञान का इस्तेमाल कर सके.
2011 में उत्तराखंड कहां खड़ा था?
अब जरा पीछे चलते हैं. 2011 की जनगणना में उत्तराखंड की साक्षरता दर 78.82% थी. पुरुषों में यह आंकड़ा 87.40% और महिलाओं में 70.01% था. यानी पुरुष और महिला साक्षरता के बीच करीब 17.4 प्रतिशत का अंतर था. उत्तराखंड की कुल साक्षरता उस समय राष्ट्रीय औसत से ऊपर थी. लेकिन पूर्ण साक्षरता की मंजिल अभी काफी दूर थी. इस आंकड़े को आज की उपलब्धि के सामने रखकर देखें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है. 2026 में राज्य की साक्षरता दर 98% से ऊपर पहुंच चुकी है और इसी आधार पर उसे पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिला है. यानी 2011 की तुलना में उत्तराखंड अब उस स्तर से काफी आगे निकल चुका है जहां से उसने यह सफर शुरू किया था.
दूसरे राज्यों से मुकाबला कैसा रहा?
उत्तराखंड देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है. इससे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम यह दर्जा हासिल कर चुके हैं. दिलचस्प यह भी है कि इस लिस्ट में कई ऐसे राज्य हैं जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां भी आसान नहीं हैं. हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्य पहले ही यह मुकाम हासिल कर चुके हैं. मिजोरम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों ने भी साक्षरता के क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन किया है. उत्तराखंड का नाम इस लिस्ट में जुड़ना इसलिए भी खास है क्योंकि राज्य की आबादी कई पहाड़ी इलाकों में बिखरी हुई है. ऐसे इलाकों में हर व्यक्ति तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है.
ULLAS आखिर करता क्या है?
यहीं से कहानी में ULLAS की एंट्री होती है....
ULLAS का पूरा नाम है- Understanding of Lifelong Learning for All in Society. इसे 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो किसी वजह से स्कूली शिक्षा हासिल नहीं कर सके. इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल सरकारी मशीनरी के भरोसे रहने के बजाय स्वयंसेवकों और स्थानीय लोगों को भी जोड़ा जाता है. यानी किसी गांव या इलाके में जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति दूसरे लोगों को पढ़ाने में मदद कर सकता है, वह भी इस अभियान का हिस्सा बन सकता है. इसी वजह से इसे सिर्फ सरकारी योजना के बजाय जनभागीदारी वाला अभियान भी माना जाता है.
पहाड़ों में क्यों मुश्किल था यह काम?
उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को समझे बिना इस उपलब्धि की पूरी तस्वीर नहीं बनती. मैदानी इलाके में एक मोहल्ले या गांव के लोगों को एक जगह जुटाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है. लेकिन पहाड़ में एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने में ही काफी समय लग सकता है. कई गांव दूर-दराज के इलाकों में हैं और आबादी भी एक जगह सिमटी हुई नहीं है. वयस्कों को पढ़ाने की चुनौती इससे भी अलग है. बच्चे स्कूल जाने की उम्र में नियमित कक्षा में बैठ सकते हैं. लेकिन किसी वयस्क के सामने खेती, नौकरी, घर और परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं. ऐसे में उसके लिए पढ़ाई का समय निकालना आसान नहीं होता. ULLAS का स्थानीय और लचीला मॉडल यहां काम आता है. पढ़ाने वाले स्वयंसेवक और स्थानीय स्तर की व्यवस्था लोगों तक पहुंचने में मदद करते हैं. यही वजह है कि इस अभियान में ‘जन-जन साक्षर’ की सोच पर जोर दिया गया है.
सिर्फ पढ़ना-लिखना नहीं.. जिंदगी आसान बनाने की कोशिश
ULLAS की एक और खास बात है कि इसका मकसद केवल किसी व्यक्ति को किताब पढ़ना सिखाना नहीं है. मान लीजिए किसी महिला को बैंक में फॉर्म भरना है. किसी व्यक्ति को मोबाइल पर आया जरूरी संदेश समझना है. किसी को सरकारी योजना के बारे में जानकारी पढ़नी है या किसी को अपने पैसे का हिसाब रखना है. अगर वह पढ़-लिख सकता है और बुनियादी डिजिटल और वित्तीय जानकारी समझता है तो उसके लिए कई काम आसान हो जाते हैं. इसीलिए ULLAS में डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता जैसी चीजों को भी जरूरी हिस्सा बनाया गया है. शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के साथ महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा को शामिल किया गया है.
महिलाओं के लिए क्यों बड़ी उपलब्धि?
2011 का आंकड़ा यहां एक बड़ी कहानी बताता है. उत्तराखंड में उस समय पुरुष साक्षरता 87.40% थी जबकि महिलाओं की साक्षरता 70.01% थी. यानी दोनों के बीच करीब 17.4 प्रतिशत का अंतर था. यही वजह है कि वयस्क साक्षरता का अभियान महिलाओं तक पहुंचने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है. एक महिला पढ़ना-लिखना सीखती है तो उसका फायदा केवल उसे नहीं मिलता. बच्चों की पढ़ाई, बैंकिंग, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी और रोजमर्रा के फैसलों में भी इसका असर पड़ सकता है. यानी एक व्यक्ति की साक्षरता धीरे-धीरे पूरे परिवार की समझ बढ़ा सकती है.
2011 का उत्तराखंड और आज का उत्तराखंड
अगर इसे आंकड़ों में समझें तो तस्वीर साफ हो जाती है.. 2011 में उत्तराखंड की कुल साक्षरता दर 78.82% थी. पुरुष साक्षरता 87.40% और महिला साक्षरता 70.01% थी. उसी साल राज्य की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से ऊपर थी. अब 2026 में राज्य की साक्षरता 98% से अधिक बताई गई है और इसी उपलब्धि के बाद उत्तराखंड को देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया. यानी जिस राज्य में 2011 में करीब हर पांच में से एक व्यक्ति साक्षरता की दौड़ से बाहर था, वह अब 98% से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है.
केरल से तुलना क्यों दिलचस्प है?
भारत में साक्षरता की बात होती है तो केरल का नाम सबसे पहले लिया जाता है. 2011 की जनगणना में केरल की साक्षरता दर करीब 94% थी. वहीं उत्तराखंड 78.82% पर था. लेकिन यहां दोनों की कहानी को एक जैसा समझना ठीक नहीं होगा. केरल ने लंबे समय में साक्षरता की बहुत मजबूत नींव तैयार की थी. जबकि उत्तराखंड ने कठिन पहाड़ी इलाकों और बिखरी आबादी के बीच अपनी अलग चुनौतियों से मुकाबला किया. आज उत्तराखंड का 98% से ज्यादा का आंकड़ा इसलिए खास है क्योंकि यह राज्य अब उस स्तर को पार कर चुका है जिसे केंद्र सरकार ULLAS के तहत पूर्ण साक्षरता के लिए पर्याप्त मानती है.
ULLAS में उत्तराखंड अकेला नहीं
उत्तराखंड से पहले पांच राज्यों मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम को पूर्ण साक्षर घोषित किया जा चुका था. लद्दाख को भी ULLAS के तहत पूर्ण साक्षर केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा मिल चुका है. यहां एक और दिलचस्प हकीकत देखने को मिलती है.. पूर्ण साक्षरता की इस नई लिस्ट में पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की मौजूदगी काफी मजबूत है. उत्तराखंड का इसमें शामिल होना बयां करता है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्यों में भी वयस्क साक्षरता के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा सकता है.
ऐसे बदली तस्वीर
2011 में उत्तराखंड की कहानी कुछ और थी. राज्य की कुल साक्षरता 78.82% थी और महिलाओं की साक्षरता 70.01%. यानी पढ़ाई की रोशनी पहुंची जरूर थी लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग उससे दूर थे. आज तस्वीर बदल चुकी है... 98% से ज्यादा साक्षरता के साथ उत्तराखंड पूर्ण साक्षर राज्यों की कतार में खड़ा है. और इस सफर की सबसे खास बात यह है कि उत्तराखंड ने यह मुकाम किसी आसान रास्ते से नहीं पाया. पहाड़ों में जहां एक गांव तक पहुंचना ही कई बार चुनौती होता है, वहां बरसों पहले स्कूल से बाहर रह गए लोगों तक शिक्षा पहुंचाना अपने आप में बड़ा काम था. यही वजह है कि उत्तराखंड की कहानी सिर्फ ‘98 फीसदी से ज्यादा साक्षरता’ की कहानी नहीं है. यह उस पहाड़ की कहानी है, जिसने दूरी, दुर्गमता और उम्र की दीवारों को पार कर शिक्षा को फिर से जिंदगी का हिस्सा बनाया. इससे यह भी साबित हो गया है कि जिन पहाड़ों की जटिल परिस्थितियां शिक्षा की राह में बाधा थी. आज वही पहाड़ देश के सामने साक्षरता की एक नई मिसाल खड़ी कर रहे हैं.