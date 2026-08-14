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EXPLAINER: ULLAS ने बदली उत्तराखंड की तस्वीर, कैसे पहाड़ों ने जीती साक्षरता की सबसे बड़ी जंग?

Uttarakhand: उत्तराखंड ने ULLAS के तहत पूर्ण साक्षर राज्य बनकर शिक्षा के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है. देश के छठे पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड की साक्षरता दर 98% से ज्यादा है. आइये आपको बताते हैं पहाड़ों की दुर्गम परिस्थितियों और बिखरी आबादी के बीच यह उपलब्धि कैसे हासिल हुई और इसमें ULLAS की क्या भूमिका रही...

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 14, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:38 PM IST
EXPLAINER: ULLAS ने बदली उत्तराखंड की तस्वीर, कैसे पहाड़ों ने जीती साक्षरता की सबसे बड़ी जंग?

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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