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बर्फबारी हो या बरसात, चारधाम यात्रा पर नहीं बुझेगा 'चूल्हा', सीएम धामी का मास्टरप्लान तैयार

LPG Supply Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों राज्य के विकास और आगामी चुनौतियों को लेकर काफी सक्रिय हैं. इसी कड़ी में उन्होंने नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:59 PM IST
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बर्फबारी हो या बरसात, चारधाम यात्रा पर नहीं बुझेगा 'चूल्हा', सीएम धामी का मास्टरप्लान तैयार

LPG Supply Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों राज्य के विकास और आगामी चुनौतियों को लेकर काफी सक्रिय हैं. इसी कड़ी में उन्होंने नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की. इस मुलाकात में उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और खासकर चारधाम यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियों का पूरा खाका पेश किया गया. सीएम धामी ने राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्र से विशेष सहयोग मांगा है.

करोड़ों की आस्था और सिलेंडरों की भारी डिमांड

सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और पहचान का सबसे बड़ा आधार 'चारधाम यात्रा' है. हर साल अप्रैल से नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा में देश-दुनिया से लाखों श्रद्धालु बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने पहुंचते हैं. इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से राज्य में कमर्शियल (व्यावसायिक) एलपीजी गैस की मांग अचानक आसमान छूने लगती है. आंकड़ों की बात करें तो यात्रा के सीजन में राज्य को लगभग 9,67,949 कमर्शियल सिलेंडरों की जरूरत पड़ती है. सीएम ने अनुरोध किया कि इस आपूर्ति को 100 प्रतिशत बनाए रखा जाए ताकि किसी भी होटल, ढाबे या कैंप में यात्रियों को परेशानी न हो.

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5% एक्स्ट्रा बैकअप की मांग

उत्तराखंड और प्राकृतिक आपदा का रिश्ता काफी पुराना है. सीएम धामी ने बड़ी बेबाकी से केंद्र के सामने यह बात रखी कि जून से सितंबर के बीच मानसून के दौरान पहाड़ों में भूस्खलन और भारी बारिश से रास्ते बंद हो जाते हैं. ऐसे में दुर्गम इलाकों तक रसद पहुंचाना बड़ी चुनौती होती है. आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में एलपीजी गैस की भूमिका संजीवनी जैसी हो जाती है. इसी दूरगामी सोच के साथ सीएम धामी ने मांग की है कि राज्य को सामान्य कोटे से 5 प्रतिशत अतिरिक्त यानी लगभग 48,397 ज्यादा सिलेंडर अलॉट किए जाएं ताकि किसी भी इमरजेंसी स्थिति में गैस की कमी न पड़े.

पर्यटन ही है पहाड़ की लाइफलाइन

बातचीत के दौरान सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तराखंड की पूरी इकोनॉमी पर्यटन पर टिकी है. चाहे वह धार्मिक तीर्थाटन हो या एडवेंचर स्पोर्ट्स, इन सब का सीधा संबंध राज्य के रोजगार और राजस्व से है. चारधाम यात्रा न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान है बल्कि हजारों परिवारों के चूल्हे भी इसी से जलते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि गैस की सप्लाई में थोड़ा भी व्यवधान आता है तो इसका असर सीधे तौर पर पर्यटन उद्योग और राज्य की छवि पर पड़ता है.

केंद्र का आश्वासन

सीएम धामी की दलीलों और राज्य की जरूरतों को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बहुत ध्यान से सुना. उन्होंने सीएम धामी द्वारा पेश किए गए सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाया. हरदीप पुरी ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए आश्वासन दिया कि चारधाम यात्रा के दौरान गैस की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सिलेंडरों की मांग पर भी जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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