उत्तराखंड में 'गैस का खेल' खत्म! चारधाम यात्रा से पहले तेल कंपनियों को अल्टीमेटम

Uttarakhand LPG Supply: उत्तराखंड में एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए धामी सरकार ने तैयारियों में ताकत झोंक दी है. तय है कि चारधाम यात्रा के दौरान जब लाखों पर्यटक और श्रद्धालु देवभूमि की ओर रुख करेंगे तो ईंधन की मांग भी बढ़ेगी. इसे देखते हुए धामी सरकार ने गैस आपूर्ति को लेकर अपनी कमर कस ली है. प्रमुख सचिव खाद्य एल फैनई की अध्यक्षता में हुई हाई-लेवल बैठक में तेल कंपनियों को दो-टूक कह दिया गया कि सप्लाई में रत्ती भर भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

हर शाम 5 बजे होगा सप्लाई का हिसाब

इस बार सरकार सिर्फ आदेश देकर शांत बैठने वाली नहीं है. व्यवस्था को इतना पारदर्शी बनाया गया है कि अब सचिव खाद्य आनंद स्वरूप हर दिन शाम 5 बजे तेल कंपनियों के साथ बैठक करेंगे. इस डेली 'रिपोर्ट कार्ड' मीटिंग का मकसद यह है कि अगर किसी क्षेत्र में सप्लाई की समस्या है तो उसे 24 घंटे के भीतर हल किया जा सके. कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पुराना बैकलॉग (रुकी हुई डिलीवरी) तुरंत खत्म करें और पहाड़ी इलाकों में वितरण नेटवर्क को और मजबूत करें.

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60 हजार सिलेंडर रोज

तेल कंपनियों का बड़ा लक्ष्य आंकड़ों की बात करें तो उत्तराखंड की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब रोजाना लगभग 60 हजार घरेलू और 6 हजार कमर्शियल सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का टारगेट दिया गया है. तेल कंपनियों ने बताया कि 7 अप्रैल तक आईओसीएल (IOCL), बीपीसीएल (BPCL) और एचपीसीएल (HPCL) ने मिलकर 65 हजार से ज्यादा घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी दी है जिससे हालात तेजी से सुधर रहे हैं.

गैस माफियाओं पर हंटर

19 FIR और 7 गिरफ्तार एक तरफ जहां सरकार सप्लाई सुधार रही है. वहीं दूसरी तरफ कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई गई है. सचिव आनंद स्वरूप ने बताया कि अब तक पूरे प्रदेश में 6280 निरीक्षण और 423 छापेमारी की गई है. इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में 1118 गैस सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं और 7 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया है. देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जैसे शहरों में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है. जहां घरेलू सिलेंडरों का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था.

चारधाम यात्रा: नो रिस्क पॉलिसी

19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के दौरान ढाबों, होटलों और कैंपों में गैस की भारी खपत होती है. सरकार का मुख्य फोकस यह है कि पर्यटकों के आने से स्थानीय निवासियों के कोटे पर असर न पड़े. प्रमुख सचिव ने तेल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे डीलर स्तर पर किसी भी बाधा को न रहने दें और उच्च स्तर पर स्टॉक को बढ़ाकर रखें. मुख्यमंत्री के सख्त लहजे का असर जमीन पर दिखने लगा है. अब अधिकारियों को साफ पता है कि अगर गैस की लाइन में जनता को खड़ा होना पड़ा, तो जवाबदेही उनकी होगी.