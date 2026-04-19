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उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग! सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऐलान, जानिए क्या है सरकार का 'गेम चेंजर' प्लान?

Uttarakhand Madrasa Board: आगामी सत्र से उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा. राज्य में मदरसा बोर्ड का पाठ्यक्रम नहीं चलेगा. हरिद्वार में संतों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में मदरसा बोर्ड को भंग किया जाएगा. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 19, 2026, 12:05 PM IST
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Uttarakhand Madrasa Board
Uttarakhand Madrasa Board

Uttarakhand Madrasa Board: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा शिक्षा को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है. मुख्यमत्री ने संतों के एक कार्यक्रम में घोषणा की है कि राज्य में मदरसा बोर्ड को भंग किया जाएगा. और शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए नया ढांचा लागू किया जाएगा. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से राज्य के सभी मदरसों में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा. 

क्या बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी?
सीएम धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बच्चों को आधुनिक और मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है, ताकि वे प्रतिस्पर्धा के इस दौर में पीछे न रहें. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का अलग पाठ्यक्रम नहीं चलेगा. सभी शिक्षण संस्थानों को एक समान शैक्षणिक ढांचे के अंतर्गत लाया जाएगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके और छात्रों को बेहतर मौके मिलें.

बंद हो सकते हैं ये मदरसे
इतना ही नहीं सीएम धामी ने आगे कहा कि जो मदरसे सरकार के इस फैसले को नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नियमों का पालन न करने वाले मदरसों को बंद तक किया जा सकता है. राज्य सरकार इस मामले में किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतेगी.  उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में शिक्षा सुधार सरकार की प्राथमिकता है. 

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क्या है धामी सरकार का मानना?
संतों का आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को एक आदर्श और विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. धामी सरकार की मानें तो एक समान पाठ्यक्रम लागू होने से छात्रों को बेहतर शिक्षा और भविष्य के लिए अधिक अवसर मिलेंगे. इसके साथ ही राज्य की शिक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

आपको बता दें, 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया गया है, जिसमें हरिद्वार समेत राज्य के सभी जिले शामिल हैं. इस फैसले के तहत अब मदरसे उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से जुड़ेंगे और राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के नियमों के तहत काम करेंगे. 

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