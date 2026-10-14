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उत्तराखंड बनेगा मेडिकल एजुकेशन हब? 5 साल में 3 कॉलेज शुरू, रुद्रपुर पर निगाहें

उत्तराखंड में मेडिकल की पढ़ाई के मौके बढ़ रहे हैं. धामी सरकार के पांच साल के कार्यकाल में तीन नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं. इनमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज शामिल हैं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 14, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 07:28 PM IST
उत्तराखंड बनेगा मेडिकल एजुकेशन हब? 5 साल में 3 कॉलेज शुरू, रुद्रपुर पर निगाहें

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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