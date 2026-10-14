/उत्तराखंड बनेगा मेडिकल एजुकेशन हब? 5 साल में 3 कॉलेज शुरू, रुद्रपुर पर निगाहें

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उत्तराखंड में मेडिकल की पढ़ाई के मौके बढ़ रहे हैं. धामी सरकार के पांच साल के कार्यकाल में तीन नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं. इनमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज शामिल हैं. अब रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में भी जल्द 100 एमबीबीएस सीटों की अनुमति मिलने की उम्मीद है. ऐसा होने पर राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की संख्या 675 से बढ़कर 775 हो जाएगी.
कुल 1700 सीटों तक पहुंचा आंकड़ा
उत्तराखंड में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ एम्स ऋषिकेश को मिलाकर एमबीबीएस की कुल 1700 सीटें हैं. इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 675 सीटें, चार निजी मेडिकल कॉलेजों की 900 सीटें और एम्स ऋषिकेश की 125 सीटें शामिल हैं. रुद्रपुर में 100 सीटें शुरू होने के बाद राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी.
हर जिले में मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना है. सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी. साथ ही स्थानीय युवाओं को डॉक्टर बनने के लिए अपने राज्य में ही पढ़ाई का मौका मिलेगा. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस दिशा में काम तेज किया है.
छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई
फिलहाल उत्तराखंड के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई हो रही है. देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में 150, हल्द्वानी में 125 और श्रीनगर में 150 सीटें हैं. अल्मोड़ा और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में 100-100 सीटें हैं. पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें हैं. इन सभी को मिलाकर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 675 सीटें हैं.
निजी कॉलेजों में 900 सीटें
उत्तराखंड के चार निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 900 सीटें हैं. जौलीग्रांट स्थित हिमालयन इंस्टीट्यूट और देहरादून के एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज में 250-250 सीटें हैं. ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट में भी 250 सीटें हैं. गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज में 150 सीटें हैं. इसके अलावा एम्स ऋषिकेश में 125 सीटें हैं.
देश से आगे वैश्विक पहचान की उम्मीद
चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना के मुताबिक मुख्यमंत्री की सोच से उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है. उनका कहना है कि भविष्य में राज्य डॉक्टरों और नर्सों जैसे स्वास्थ्यकर्मियों को तैयार कर देश ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की जरूरतें पूरी करने की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है.
उत्तराखंड से बाहर नहीं जाना पड़ेगा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार उत्तराखंड को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है. हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का मकसद स्थानीय स्तर पर योग्य डॉक्टर तैयार करना है. सरकार चाहती है कि होनहार छात्र-छात्राओं को अच्छी चिकित्सा शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े. इसके साथ ही आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है.