/उत्तराखंड में 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों का करा सकेंगे निपटारा

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उत्तराखंड में 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी. इसमें लोग अपने लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करा सकेंगे. लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी. इसके लिए लोगों को 11 दिसंबर तक संबंधित अदालत में आवेदन देना होगा. आवेदन खुद या अपने वकील के जरिए किया जा सकता है. इस लोक अदालत का आयोजन प्रदेशभर में किया जाएगा.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणी ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोक अदालत में अलग-अलग तरह के मामलों का निपटारा किया जाएगा. इसके लिए प्रदेश के उच्च न्यायालय से लेकर जिला और अधीनस्थ अदालतों तक व्यवस्था की गई है.
कहां-कहां होंगे मामलों के निपटारे
राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्तराखंड हाईकोर्ट, सभी जिला और अधीनस्थ अदालतों में मामलों की सुनवाई होगी. इसके अलावा पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों और वाणिज्यिक न्यायालयों में भी मामले रखे जाएंगे. राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के साथ देहरादून स्थित ऋण वसूली अधिकरण में भी मामलों का निपटारा किया जाएगा.
11 दिसंबर तक करना होगा आवेदन
जो लोग अपने मामले लोक अदालत में रखना चाहते हैं, वे 11 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए संबंधित अदालत में किसी भी कार्यदिवस पर प्रार्थना पत्र देना होगा. लोग खुद या अपने वकील के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद उनके मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जा सकेंगे.
पुराने और नए मामले भी हो सकेंगे शामिल
लोक अदालत में पहले से अदालत में चल रहे मामलों के साथ ऐसे मामले भी रखे जा सकते हैं, जिनमें अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है. इन्हें वाद पूर्व मामले कहा जाता है. इसका मकसद विवादों को लंबी कानूनी प्रक्रिया में जाने से पहले सुलझाने का मौका देना है. हालांकि, मामलों का निपटारा संबंधित मामले की प्रकृति और जरूरी सहमति पर निर्भर करेगा.
कहां से मिलेगी जानकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत में मामला रखने की प्रक्रिया और दूसरी जानकारी के लिए लोग उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल या अपने जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं. लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को अपने विवादों का सरल और आपसी सहमति से समाधान पाने का अवसर देना है.