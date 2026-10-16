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उत्तराखंड में 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों का करा सकेंगे निपटारा

उत्तराखंड में 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी. इसमें लोग अपने लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करा सकेंगे. लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 16, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 10:53 PM IST
उत्तराखंड में 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों का करा सकेंगे निपटारा

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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