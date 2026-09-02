/EXPLAINER: उत्तराखंड में अब निकाह पढ़ाने वाले मौलवी का भी सरकारी रिकॉर्ड होगा.. आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई?

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Uttarakhand: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू होने के बाद अब मुस्लिम विवाह यानी निकाह की प्रक्रिया को लेकर एक और व्यवस्था तैयार की जा रही है. सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने निकाहनामा व्यवस्था को अनिवार्य करने का ड्राफ्ट तैयार किया है. इसके तहत निकाह पढ़ाने वाले मौलवी का भी सरकारी या वक्फ बोर्ड के स्तर पर रजिस्ट्रेशन होगा. सीधे शब्दों में समझें तो आने वाले समय में सिर्फ निकाह पढ़ा देना ही काफी नहीं होगा. निकाह कौन पढ़ा रहा है? किसका निकाह हो रहा है? गवाह कौन हैं? दूल्हा-दुल्हन की पहचान और पता क्या है? निकाह कब हुआ जैसी जानकारियां भी रिकॉर्ड में रहेंगी. लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? इससे क्या बदलेगा और महिलाओं को इसका क्या फायदा मिलेगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं.
हर मौलवी नहीं पढ़ा सकेगा निकाह, रजिस्ट्रेशन जरूरी
प्रस्तावित व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव निकाह पढ़ाने वाले मौलवी को लेकर होगा. अभी जिस तरह कोई मौलवी निकाह पढ़ा सकता है, उसके बजाय नई व्यवस्था में सरकारी या वक्फ बोर्ड से लाइसेंस प्राप्त या रजिस्टर्ड मौलवी को ही निकाह पढ़ाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है. यानी मौलवी का भी एक आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार होगा. उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और निकाहनामे में भी इस नंबर का जिक्र किया जाएगा. इसका मकसद यह है कि भविष्य में यह साफ रहे कि किसी जोड़े का निकाह किस अधिकृत मौलवी ने कराया था. यह व्यवस्था UCC के मैरिज रजिस्ट्रेशन पोर्टल से भी जुड़ी होगी. प्रस्ताव के मुताबिक अधिकृत निकाहनामा और रजिस्टर्ड मौलवी के जरिए हुआ निकाह ही पोर्टल पर स्वीकार किए जाने की व्यवस्था होगी.
निकाहनामे में दर्ज होगी पूरी जानकारी
अब सवाल आता है कि आखिर निकाहनामे में क्या-क्या दर्ज होगा? प्रस्तावित व्यवस्था में दूल्हा और दुल्हन की पहचान से जुड़ी जरूरी जानकारी रिकॉर्ड में रखने की बात है. इसमें दोनों की सही पहचान, मूल धर्म, मत यानी संप्रदाय, निकाह की तारीख, मौलवी का रजिस्ट्रेशन नंबर, गवाहों के नाम, गांव और पूरा निवास पता जैसी जानकारी शामिल होगी. इसका सीधा मतलब है कि निकाह सिर्फ एक धार्मिक रस्म तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उससे जुड़ी जरूरी जानकारी का आधिकारिक रिकॉर्ड भी तैयार होगा.
पहचान और उम्र की जानकारी क्यों जरूरी?
किसी भी शादी में दूल्हा-दुल्हन की सही पहचान, उम्र और वैवाहिक स्थिति महत्वपूर्ण होती है. लेकिन कई बार दस्तावेजों में नाम, पता, उम्र या दूसरी जानकारी में गड़बड़ी सामने आने की बात कही जाती है. ऐसी स्थिति में बाद में विवाद खड़ा होने पर यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि शादी के समय सही जानकारी क्या थी. प्रस्तावित निकाहनामा व्यवस्था में पहचान और दूसरी जरूरी जानकारियों को दर्ज करने का मकसद इसी तरह की स्थिति से बचना है. रिकॉर्ड में जानकारी मौजूद होने से बाद में किसी विवाद की स्थिति में संबंधित दस्तावेजों को देखा जा सकेगा.
गवाह और मौलवी का रिकॉर्ड भी रहेगा
निकाह के दौरान गवाहों की भूमिका अहम होती है. लेकिन अगर भविष्य में शादी को लेकर विवाद हो जाए और गवाहों या निकाह पढ़ाने वाले मौलवी का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड उपलब्ध न हो तो मामले को समझना मुश्किल हो सकता है. नई व्यवस्था में गवाहों के नाम और मौलवी की पहचान व रजिस्ट्रेशन संख्या रिकॉर्ड में रखने का प्रस्ताव है. इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि निकाह के समय कौन लोग मौजूद थे और निकाह किस मौलवी ने कराया था. यानी निकाहनामे का उद्देश्य सिर्फ शादी का कागज तैयार करना नहीं, बल्कि शादी से जुड़े जरूरी लोगों और जानकारियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना भी है.
पहचान छिपाकर निकाह पर कैसे लगेगी लगाम?
इस पूरी व्यवस्था में पहचान से जुड़ी जानकारी पर खास जोर दिया जा रहा है. सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया है कि गलत पहचान या अधूरी जानकारी के आधार पर होने वाले निकाह को रोकने में रिकॉर्ड आधारित व्यवस्था मदद कर सकती है. खास तौर पर ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति की पहचान या दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप हो, वहां आधिकारिक रिकॉर्ड जांच का आधार बन सकता है. यहां यह समझना जरूरी है कि प्रस्तावित व्यवस्था का मतलब यह नहीं है कि हर इंटर-फेथ यानी अलग धर्म के व्यक्ति से निकाह पर रोक लग जाएगी. फोकस इस बात पर है कि विवाह में शामिल लोगों की पहचान और जरूरी जानकारी सही हो और प्रक्रिया कानूनी रिकॉर्ड के दायरे में हो.
UCC से कैसे जुड़ेगा निकाहनामा?
उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां UCC लागू किया गया है. इसी व्यवस्था के तहत विवाह के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी एक समान डिजिटल सिस्टम बनाया गया है. प्रस्तावित निकाहनामा व्यवस्था इसी मैरिज रजिस्ट्रेशन सिस्टम से जुड़ने वाली है. यानी निकाह पढ़ाने वाले अधिकृत मौलवी और निकाहनामे की जानकारी बाद में विवाह के रजिस्ट्रेशन में काम आएगी. इसका एक बड़ा फायदा यह माना जा रहा है कि धार्मिक प्रक्रिया और सरकारी रिकॉर्ड के बीच एक कड़ी बनेगी. इससे शादी से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है.
महिलाओं को क्या फायदा होगा?
इस व्यवस्था के पीछे सबसे अहम तर्कों में से एक महिलाओं के सामाजिक और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा है. मान लीजिए शादी के कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच विवाद हो जाता है. अगर शादी की तारीख, गवाह, मौलवी, पहचान, पता और दूसरी जरूरी जानकारियां आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद हैं तो मामले को समझने के लिए एक दस्तावेजी आधार उपलब्ध रहेगा. ऐसे रिकॉर्ड से यह साबित करने में भी मदद मिल सकती है कि निकाह कब और किन परिस्थितियों में हुआ था. विवाद की स्थिति में दस्तावेज और संबंधित लोगों की जानकारी होने से महिला के लिए अपने अधिकारों से जुड़े मामले को सामने रखना आसान हो सकता है.
गलत जानकारी पर कैसे लगेगा ब्रेक?
सरकार की चिंता सिर्फ निकाह के दिन तक सीमित नहीं है. असली चुनौती तब सामने आती है जब बाद में दस्तावेजों को लेकर विवाद खड़ा होता है. मसलन, निवास प्रमाणपत्र में अलग जानकारी, उम्र को लेकर सवाल, वैवाहिक स्थिति को लेकर विवाद या पहचान से जुड़ी कोई समस्या सामने आए तो पुराने रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हो सकते हैं. निकाहनामा व्यवस्था में इन जानकारियों को शुरुआत में ही दर्ज करने का प्रस्ताव है. यानी बाद में रिकॉर्ड तलाशने के बजाय शादी के समय ही जरूरी जानकारी को दर्ज और सुरक्षित करने पर जोर होगा.
क्या निकाहनामा अभी लागू हो गया है?
यह सवाल सबसे जरूरी है. फिलहाल इसे लागू हो चुका नियम नहीं माना जाना चाहिए. सरकार की ओर से इस व्यवस्था का ड्राफ्ट तैयार किया गया है और इस पर चर्चा चल रही है. उत्तराखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास के मुताबिक निकाहनामा व्यवस्था को लेकर पूरी सहमति बनने के बाद इसकी विस्तृत जानकारी सामने रखी जाएगी. बताया गया है कि ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले 2 से 3 महीनों में इसका खाका सामने आ सकता है. यानी फिलहाल बात प्रस्तावित व्यवस्था की है. अंतिम नियम आने के बाद ही यह साफ होगा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी, मौलवी के लाइसेंस की शर्तें क्या होंगी और इसे जमीन पर किस तरह लागू किया जाएगा.
क्यों जरूरी माना जा रहा है यह बदलाव?
पूरी व्यवस्था को एक लाइन में समझें तो सरकार निकाह से जुड़े रिकॉर्ड को ज्यादा व्यवस्थित और आधिकारिक बनाना चाहती है. अभी किसी विवाद की स्थिति में अगर पहचान, गवाह, मौलवी या शादी की तारीख से जुड़ा स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध न हो तो मामले को सुलझाना मुश्किल हो सकता है. प्रस्तावित निकाहनामा इसी कमी को दूर करने की कोशिश है. इसमें निकाह पढ़ाने वाले मौलवी से लेकर दूल्हा-दुल्हन और गवाहों तक की जानकारी दर्ज होगी. इसका मकसद पहचान को लेकर गड़बड़ी रोकना, विवाह का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना और जरूरत पड़ने पर कानूनी प्रक्रिया में दस्तावेजी आधार उपलब्ध कराना है.