/EXPLAINER: उत्तराखंड में अब निकाह पढ़ाने वाले मौलवी का भी सरकारी रिकॉर्ड होगा.. आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई?

Uttarakhand: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू होने के बाद अब मुस्लिम विवाह यानी निकाह की प्रक्रिया को लेकर एक और व्यवस्था तैयार की जा रही है. सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने निकाहनामा व्यवस्था को अनिवार्य करने का ड्राफ्ट तैयार किया है. इसके तहत निकाह पढ़ाने वाले मौलवी का भी सरकारी या वक्फ बोर्ड के स्तर पर रजिस्ट्रेशन होगा. सीधे शब्दों में समझें तो आने वाले समय में सिर्फ निकाह पढ़ा देना ही काफी नहीं होगा. निकाह कौन पढ़ा रहा है? किसका निकाह हो रहा है? गवाह कौन हैं? दूल्हा-दुल्हन की पहचान और पता क्या है? निकाह कब हुआ जैसी जानकारियां भी रिकॉर्ड में रहेंगी. लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? इससे क्या बदलेगा और महिलाओं को इसका क्या फायदा मिलेगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं.