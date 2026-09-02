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EXPLAINER: उत्तराखंड में अब निकाह पढ़ाने वाले मौलवी का भी सरकारी रिकॉर्ड होगा.. आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई?

उत्तराखंड में प्रस्तावित निकाहनामा व्यवस्था के तहत निकाह पढ़ाने वाले मौलवी का भी सरकारी या वक्फ बोर्ड स्तर पर रजिस्ट्रेशन होगा. दूल्हा-दुल्हन की पहचान, उम्र, धर्म, पता, गवाह और निकाह की तारीख जैसी जानकारी रिकॉर्ड में रहेगी. जानिए इस व्यवस्था की जरूरत क्यों महसूस हुई और इससे महिलाओं को क्या फायदा मिल सकता है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 02, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:26 PM IST
EXPLAINER: उत्तराखंड में अब निकाह पढ़ाने वाले मौलवी का भी सरकारी रिकॉर्ड होगा.. आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई?

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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