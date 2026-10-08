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60 हजार पंचायत प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग, धामी बोले- ‘मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी’ से करें काम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि मजबूत पंचायतें ही विकसित उत्तराखंड की मजबूत नींव हैं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 08, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 09:11 PM IST
60 हजार पंचायत प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग, धामी बोले- ‘मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी’ से करें काम

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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