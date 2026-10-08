/60 हजार पंचायत प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग, धामी बोले- ‘मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी’ से करें काम

राज्य चुनें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि मजबूत पंचायतें ही विकसित उत्तराखंड की मजबूत नींव हैं. प्रदेश के सभी विकासखंडों में एक साथ 60 हजार से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों को क्षमता विकास प्रशिक्षण से जोड़ा गया है.
गांव के विकास में पंचायत की बड़ी भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच अहम कड़ी हैं. गांव की स्थानीय समस्याओं की जानकारी सबसे बेहतर पंचायत प्रतिनिधियों को होती है. ऐसे में सरकारी योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने प्रतिनिधियों से ‘मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी’ की भावना के साथ काम करने की अपील की.
जनभागीदारी से बनें विकास की योजनाएं
धामी ने कहा कि गांव के विकास की योजना सिर्फ दफ्तर में बैठकर नहीं बननी चाहिए. ग्राम सभा में लोगों की राय ली जानी चाहिए. 2 अक्टूबर 2026 से शुरू जन योजना अभियान के तहत ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं. इनमें स्थानीय जरूरतों, लोगों के सुझाव और उपलब्ध संसाधनों को प्राथमिकता देने को कहा गया है.
पानी, सड़क और स्वास्थ्य पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पंचायत की विकास योजना में पेयजल, सड़क, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को जगह मिलनी चाहिए. पंचायत प्रतिनिधियों को यह भी देखना होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में किन परिवारों तक पहुंच रहा है. गरीब, कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया.
56 हजार प्रतिनिधियों को पहले भी ट्रेनिंग
धामी ने बताया कि 2025-26 में प्रदेश के 56 हजार से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया था. राज्य की 7,817 ग्राम पंचायतों में से 5,972 पंचायतों में पंचायत भवन ग्राम सचिवालय के तौर पर चल रहे हैं. पिछले पांच साल में 1,362 पंचायत भवन बनाए गए हैं और 584 भवनों की मरम्मत हुई है. एक हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों का कंप्यूटरीकरण भी हो चुका है.
पंचायत का पैसा जनता का पैसा
मुख्यमंत्री ने पंचायतों में पारदर्शिता पर खास जोर दिया. उन्होंने कहा कि पंचायत का पैसा जनता का पैसा है और उसकी एक-एक पाई का हिसाब जनता के सामने होना चाहिए. ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर पंचायतों की कार्ययोजना, खर्च और काम की प्रगति दर्ज की जा रही है. विकास कार्यों की जियो टैगिंग भी हो रही है. उन्होंने कहा कि सिर्फ ज्यादा काम होना जरूरी नहीं है, काम का फायदा लोगों तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है.
सड़क और पानी की गुणवत्ता जांचें
धामी ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे विकास कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखें. सड़क बनने के बाद उसकी हालत कैसी है, पेयजल योजना से लोगों को वास्तव में पानी मिल रहा है या नहीं और पंचायत भवन में लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इसकी नियमित समीक्षा होनी चाहिए. काम समय पर पूरा हो और उसकी जिम्मेदारी तय हो, इस पर भी ध्यान देना होगा.
स्वच्छ गांव की जिम्मेदारी पंचायत की
मुख्यमंत्री ने गांवों में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही. ठोस कचरा प्रबंधन के लिए जिला पंचायतों को ग्रामीण मोटर मार्गों और स्थानीय बाजारों की सफाई के लिए कचरा उठाने वाली मशीनें दी गई हैं. विकासखंड स्तर पर भी मशीनें लगाई गई हैं. उन्होंने स्वच्छता को सरकारी व्यवस्था के साथ जनभागीदारी से जोड़ने और गांवों में नियमित सफाई पर जोर दिया.
गांव में रोजगार बढ़ाने पर जोर
धामी ने कहा कि गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमिता, खेती, बागवानी, स्थानीय उत्पाद और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है. सरकार की कोशिश गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के मौके बढ़ाने की है, ताकि लोगों को काम के लिए पलायन न करना पड़े. महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण समेत कई कदमों का भी उन्होंने जिक्र किया.
पंचायतों से विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से प्रशिक्षण में मिली जानकारी को जमीन पर इस्तेमाल करने की अपील की. उन्होंने कहा कि हर विकास कार्य में गुणवत्ता, समय पर काम और जवाबदेही तय होनी चाहिए. मजबूत पंचायतें गांवों को स्वच्छ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं. इसी से विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा सकता है.
पंचायतों को लेकर मदन कौशिक की बात
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने भी पंचायतों की भूमिका को अहम बताया. उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पंचायत भवन और स्कूल जैसी कई विकास योजनाओं का लाभ लोगों तक पंचायतों के जरिए पहुंचता है. उनके मुताबिक पंचायतों में जनप्रतिनिधियों की सक्रियता बढ़ने से गांवों में बदलाव को गति मिल सकती है. उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की अपील की.