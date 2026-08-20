/उत्तराखंड में 15 हजार परिवारों का अपना घर होगा, 84% मकान तैयार; दिसंबर तक बड़ा लक्ष्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक हर पात्र परिवार का अपना घर होना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है. योजना में पात्र परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार की हिस्सेदारी अब 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के अनुरूप विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है. आवास परियोजनाओं के पूरा होने के साथ प्रदेश के हजारों परिवारों के लिए अपने घर का सपना हकीकत में बदलने की दिशा में बड़ा कदम आगे बढ़ेगा.