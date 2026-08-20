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उत्तराखंड में 15 हजार परिवारों का अपना घर होगा, 84% मकान तैयार; दिसंबर तक बड़ा लक्ष्य

उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत हजारों जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा होने जा रहा है. प्रदेश में 18 परियोजनाओं के तहत 15,496 आवास बनाए जा रहे हैं, जिनमें 12,948 यानी करीब 84 फीसदी मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 20, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:04 PM IST
उत्तराखंड में 15 हजार परिवारों का अपना घर होगा, 84% मकान तैयार; दिसंबर तक बड़ा लक्ष्य

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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