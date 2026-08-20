/उत्तराखंड में 15 हजार परिवारों का अपना घर होगा, 84% मकान तैयार; दिसंबर तक बड़ा लक्ष्य

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत चल रही आवासीय परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में जुटी है. प्रदेश में कुल 18 परियोजनाओं के तहत 15,496 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है. इनमें 12,948 मकान तैयार हो चुके हैं. यानी करीब 84 फीसदी निर्माण पूरा हो चुका है. अब लंबित काम को पूरा करने के लिए आवास विभाग ने कार्यदायी संस्थाओं को 30 सितंबर तक की समयसीमा दी है. सरकार की कोशिश है कि दिसंबर तक 15 हजार से अधिक परिवारों को उनके पक्के घर की सौगात मिल सके.
जिलों में तेजी से बढ़ा आवास निर्माण
योजना के तहत ऊधमसिंह नगर में सबसे ज्यादा 10,200 मकान बनाए जा रहे हैं. इनमें रुद्रपुर हाउसिंग स्कीम के 1,872 आवास तैयार हो चुके हैं. भवानीपुर जसपुर में 1,264, उकरौली-1 सितारगंज में 1,168, उकरौली-2 में 864, कनकपुर काशीपुर में 1,256, मटकोटा रुद्रपुर में 928, श्यामनगर गदरपुर में 928, महुवाखेड़ागंज में 824, मानपुर काशीपुर में 512 और गंगापुर गोसाल काशीपुर में 584 आवास बनाए जा रहे हैं. हरिद्वार में 4,528 आवासीय इकाइयों का निर्माण चल रहा है. वहीं नैनीताल के उम्मेदनगर रामनगर में सभी 528 आवास पूरे हो चुके हैं. देहरादून की धौलास हाउसिंग स्कीम में 240 में से 180 मकान तैयार हैं.
लाभार्थियों को मिलने लगी घरों की चाबी
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत मकानों का निर्माण पूरा होने के साथ ही लाभार्थियों को उनका घर सौंपने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है. अब तक 1,271 आवासों की चाबियां लाभार्थियों को दी जा चुकी हैं. इनमें रुड़की के 768 और हरिद्वार के 503 लाभार्थी शामिल हैं. सरकार का जोर है कि जो आवास तैयार हो चुके हैं, उनका लाभ पात्र परिवारों को जल्द मिले. इसके साथ ही जिन परियोजनाओं में निर्माण बाकी है, उन्हें भी तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. इससे दिसंबर तक बड़ी संख्या में परिवारों को अपने पक्के आशियाने में रहने का मौका मिल सकता है.
राज्य सरकार ने बढ़ाई अपनी हिस्सेदारी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक हर पात्र परिवार का अपना घर होना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है. योजना में पात्र परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार की हिस्सेदारी अब 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के अनुरूप विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है. आवास परियोजनाओं के पूरा होने के साथ प्रदेश के हजारों परिवारों के लिए अपने घर का सपना हकीकत में बदलने की दिशा में बड़ा कदम आगे बढ़ेगा.