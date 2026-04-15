चारधाम यात्रा से पहले ‘ऑपरेशन प्रहार’ में बड़ी कार्रवाई: ऋषिकेश से बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों का जाल बेनकाब

दीपेश कुमार/ऋषिकेश: चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं और इसी क्रम में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. ऋषिकेश क्षेत्र से एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई थी और फर्जी भारतीय पहचान के साथ रह रही थी.

कैसे गिरफ्तार हुई महिला

पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि नटराज चौक के पास एक महिला संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है. इसके आधार पर डग रोड गेट नंबर-3 के पास घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया गया. पूछताछ में महिला ने अपनी पहचान रीना उर्फ रीता के रूप में बताई, जो बांग्लादेश के ढाका की रहने वाली है. जांच में सामने आया कि वह करीब एक महीने पहले अवैध रूप से भारत आई थी.

नकली दस्तावेज बनवाने वाले नेटवर्क की आशंका

तलाशी के दौरान उसके पास से बांग्लादेश का नेशनल आईडी कार्ड, नागरिकता प्रमाण पत्र और भारत का एक फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ. इतनी कम अवधि में भारतीय दस्तावेज तैयार हो जाना पुलिस के लिए चिंता का विषय बन गया है, जिससे संगठित नेटवर्क की आशंका और गहरी हो गई है.

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सोशल मीडिया पर हुआ संपर्क

पूछताछ में महिला ने खुलासा किया कि ‘रिपोन’ नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया के जरिए उससे संपर्क किया और नौकरी दिलाने का झांसा देकर भारत बुलाया. 13 अप्रैल को उसे दिल्ली से ऋषिकेश आने का टिकट भेजा गया, जिसके बाद वह यहां पहुंची और पुलिस के हत्थे चढ़ गई.

मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू

इस मामले में पुलिस ने महिला के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं, पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही उस एजेंट और संभावित नेटवर्क की तलाश तेज कर दी गई है, जिसने उसे भारत में प्रवेश दिलाया और फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए.

कुछ दिन पहले भी ऐसा ही मामला सामने आया

गौरतलब है कि इससे कुछ दिन पहले हरिद्वार में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां एक बांग्लादेशी महिला फर्जी भारतीय पहचान के साथ रह रही थी. उसने न सिर्फ आधार और पैन कार्ड बनवाए थे, बल्कि भारतीय पासपोर्ट तक हासिल कर लिया था. इस प्रकरण में उसके एक भारतीय साथी को भी गिरफ्तार किया गया था.

लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. पुलिस अब इन घटनाओं को एक बड़े रैकेट से जोड़कर देख रही है और पूरे नेटवर्क को उजागर करने की दिशा में गहन जांच कर रही है.

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