/उत्तराखंड में 15 अक्टूबर तक गड्ढामुक्त होंगी सड़कें, सीएम धामी ने जिलाधिकारियों को दिया सख्त निर्देश

मानसून में सड़क क्षति का होगा आकलन

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को मानसून के दौरान पूरी सतर्कता बरतने और आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने फोन चालू रखें और किसी भी परिस्थिति में संपर्क से बाहर न रहें. अत्यधिक बारिश या आपदा के कारण जहां सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, मार्ग अवरुद्ध हुए हैं या ड्रेनेज व्यवस्था प्रभावित हुई है, उनका जिलाधिकारी स्तर पर विस्तृत विवरण तैयार किया जाए. ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण कर मानसून समाप्त होते ही मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने को कहा गया. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पांच वर्ष की अवधि पूरी कर चुकी और खराब स्थिति वाली सड़कों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए.