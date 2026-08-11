/उत्तराखंड में 15 अक्टूबर तक गड्ढामुक्त होंगी सड़कें, सीएम धामी ने जिलाधिकारियों को दिया सख्त निर्देश

राज्य चुनें
Uttarakhand Roads: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर मानसून, आपदा प्रबंधन, चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार कार्यक्रम, सत्यापन अभियान और सड़कों की स्थिति की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मानसून समाप्त होते ही प्रदेशभर में गड्ढामुक्त सड़क अभियान शुरू किया जाए और 15 अक्टूबर तक किसी भी स्थिति में सभी सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाए. उन्होंने जिलाधिकारियों को सड़क मरम्मत के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने, समितियां गठित करने और काम की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा. साथ ही आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट रखने और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर भी जोर दिया.
मानसून में सड़क क्षति का होगा आकलन
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को मानसून के दौरान पूरी सतर्कता बरतने और आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने फोन चालू रखें और किसी भी परिस्थिति में संपर्क से बाहर न रहें. अत्यधिक बारिश या आपदा के कारण जहां सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, मार्ग अवरुद्ध हुए हैं या ड्रेनेज व्यवस्था प्रभावित हुई है, उनका जिलाधिकारी स्तर पर विस्तृत विवरण तैयार किया जाए. ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण कर मानसून समाप्त होते ही मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने को कहा गया. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पांच वर्ष की अवधि पूरी कर चुकी और खराब स्थिति वाली सड़कों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए.
15 अक्टूबर तक सड़कें होंगी गड्ढामुक्त
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मानसून समाप्त होते ही प्रदेशभर में सड़कों को गड्ढामुक्त करने का अभियान शुरू किया जाए. इसके लिए सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेंगे और समिति गठित कर कार्यों की नियमित निगरानी करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अक्टूबर तक किसी भी स्थिति में प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाना चाहिए. उन्होंने खराब ग्रामीण सड़कों की स्थिति का आकलन कर उनके डामरीकरण और सुधार के लिए योजना तैयार करने को कहा. आवश्यकता के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ऐसी सड़कों को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए.
जन योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम को मानसून के बाद और गति देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों और गांवों में अभी तक शिविर आयोजित नहीं हुए हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर कैंप लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिया जाए. उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की नियमित समीक्षा करने तथा राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं में अपात्र लोगों के सत्यापन अभियान में तेजी लाने को कहा. मुख्यमंत्री ने कृषि, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने पर भी जोर दिया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ें.
विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर नजर
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत स्वीकृत कार्यों में तेजी लाने और उनकी नियमित समीक्षा व मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विकास योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हों और उनका लाभ आमजन तक पहुंचे. कांवड़ यात्रा के बाद स्वच्छता अभियान को और तेज करने, नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने तथा अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी पर कड़ी रोक लगाने के भी निर्देश दिए गए. साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर जोर दिया गया. बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, मंडलायुक्त, आईजी, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे.