/उत्तराखंड की सड़कें होंगी गड्ढामुक्त, 15 अक्टूबर के बाद धामी खुद सड़क मार्ग से करेंगे औचक निरीक्षण

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सभी सड़कों को जल्द गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए हैं. सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने मानसून से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और सुधारीकरण में तेजी लाने को कहा. धामी ने साफ किया कि 15 अक्टूबर के बाद वह खुद सड़क मार्ग से यात्रा कर किसी भी सड़क का औचक निरीक्षण कर सकते हैं. उन्होंने चारधाम यात्रा, जन-जन की सरकार अभियान और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में सड़कों की स्थिति की नियमित समीक्षा करने और संबंधित विभागों के काम की प्रभावी निगरानी करने को कहा. उन्होंने सड़क निर्माण और मरम्मत में गुणवत्ता का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकल्याण से जुड़े कामों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचना चाहिए.
15 अक्टूबर के बाद सड़कों पर उतरेंगे धामी
धामी ने कहा कि मानसून के कारण खराब हुई सड़कों की मरम्मत में तेजी लाई जाए. जिलाधिकारी अपने क्षेत्रों में सड़क की स्थिति पर लगातार नजर रखें. संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्थाएं गुणवत्ता के साथ काम पूरा करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अक्टूबर के बाद वह कभी भी सड़क मार्ग से यात्रा कर स्थिति का खुद जायजा ले सकते हैं. इससे सड़क मरम्मत के काम में लापरवाही पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी.
चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर नजर
मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की तैयारियों और मौजूदा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की. उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. यात्रा मार्गों पर यातायात, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और दूसरी जरूरी व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने को कहा. जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ यात्रा व्यवस्थाएं सुचारु रखने के निर्देश दिए गए.
शिविरों में मौके पर हों समस्याओं का समाधान
‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के तीसरे चरण को प्रभावी बनाने पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया. उन्होंने कहा कि शिविरों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिया जाए. कोशिश हो कि लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो. मुख्यमंत्री ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ की तैयारियों की भी समीक्षा की और जनभागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए.
बीमारियों की रोकथाम के लिए तैयार रहें
धामी ने स्वाइन फ्लू समेत संक्रामक और जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए जरूरी तैयारियां पूरी रखने को कहा. जिलाधिकारी अस्पतालों का समय-समय पर निरीक्षण करें और साफ-सफाई, दवाइयों व चिकित्सा सामग्री की उपलब्धता देखें. स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को मिलकर बीमारी की रोकथाम और उपचार की व्यवस्था पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए. बैठक में वरिष्ठ अधिकारी, विभागाध्यक्ष और सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए.