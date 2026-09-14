/उत्तराखंड की सड़कें होंगी गड्ढामुक्त, 15 अक्टूबर के बाद धामी खुद सड़क मार्ग से करेंगे औचक निरीक्षण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सभी सड़कों को जल्द गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए हैं. सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने मानसून से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और सुधारीकरण में तेजी लाने को कहा. धामी ने साफ किया कि 15 अक्टूबर के बाद वह खुद सड़क मार्ग से यात्रा कर किसी भी सड़क का औचक निरीक्षण कर सकते हैं. उन्होंने चारधाम यात्रा, जन-जन की सरकार अभियान और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए.