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उत्तराखंड की सड़कें होंगी गड्ढामुक्त, 15 अक्टूबर के बाद धामी खुद सड़क मार्ग से करेंगे औचक निरीक्षण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सभी सड़कों को जल्द गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए हैं. सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने मानसून से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और सुधारीकरण में तेजी लाने को कहा.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 14, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:39 PM IST
उत्तराखंड की सड़कें होंगी गड्ढामुक्त, 15 अक्टूबर के बाद धामी खुद सड़क मार्ग से करेंगे औचक निरीक्षण

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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