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मानसून के बाद उत्तराखंड की सड़कों पर चलेगा बड़ा मरम्मत अभियान, CM धामी ने दिए युद्धस्तर पर काम के निर्देश

उत्तराखंड में मानसून के बाद सड़कों की हालत सुधारने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक में अधिकारियों को अभी से तैयारियां पूरी करने और निविदा प्रक्रिया समय पर खत्म करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बारिश थमते ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क मरम्मत का काम युद्धस्तर पर शुरू किया जा सके.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 25, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:40 PM IST
मानसून के बाद उत्तराखंड की सड़कों पर चलेगा बड़ा मरम्मत अभियान, CM धामी ने दिए युद्धस्तर पर काम के निर्देश

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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