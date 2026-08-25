/मानसून के बाद उत्तराखंड की सड़कों पर चलेगा बड़ा मरम्मत अभियान, CM धामी ने दिए युद्धस्तर पर काम के निर्देश

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेशभर की सड़कों की स्थिति और उनके सुधार को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों की सड़कों को भी बेहतर बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम करने की जरूरत पर जोर दिया गया.
हर विभाग की सड़कों पर बनेगी योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई और अन्य विभागों व संस्थाओं के अधीन आने वाली सड़कों के सुधार के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए. खासतौर पर उन पुरानी पीएमजीएसवाई सड़कों पर ध्यान देने की बात कही गई, जिनकी अनुरक्षण अवधि खत्म हो चुकी है और नियमित रखरखाव नहीं हो पा रहा है.
मानसून बाद तुरंत शुरू होगा काम
धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून खत्म होते ही प्रदेशभर में सड़क सुधार का काम एक साथ युद्धस्तर पर शुरू किया जाए. इसके लिए विभागों को अभी से जरूरी तैयारियां पूरी करने और निविदा प्रक्रिया समय पर पूरी करने को कहा गया है. सरकार की कोशिश है कि बारिश खत्म होने के बाद सड़क निर्माण और मरम्मत शुरू करने में देरी न हो.
शहरी सड़कों के लिए मिलेगा पैसा
कैबिनेट बैठक में शहरी क्षेत्रों की सड़कों को सुधारने के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को सड़क सुधार के लिए जरूरी संसाधन दिए जाएं. इससे शहरों की खराब सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जा सकेगा.
अक्टूबर से सड़कों का खुद लेंगे जायजा
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वह अक्टूबर से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों का सड़क मार्ग से भ्रमण करेंगे. ऐसे में संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ ठोस कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध तरीके से काम करना होगा. उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सड़कों को बेहतर और सुगम बनाने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना जरूरी है.