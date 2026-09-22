केदारनाथ से हेमकुंड और यमुनोत्री तक... उत्तराखंड में 51 रोपवे का बड़ा प्लान

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उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सफर का तरीका आने वाले समय में बदल सकता है. राज्य सरकार प्रदेश को रोपवे हब बनाने की दिशा में काम तेज कर रही है. राज्य और केंद्र सरकार की साझेदारी से करीब 160 किलोमीटर लंबाई की 51 रोपवे परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं. इनमें कई परियोजनाएं धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ेंगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यदायी संस्थाओं को आगामी 9 नवंबर तक रोपवे परियोजनाओं के काम धरातल पर शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
51 रोपवे से बदलेगी कनेक्टिविटी
उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए रोपवे को सड़क परिवहन के एक वैकल्पिक साधन के तौर पर देखा जा रहा है. खासकर उन पर्वतीय क्षेत्रों में जहां सड़क बनाना मुश्किल है, वहां रोपवे से लोगों और श्रद्धालुओं की पहुंच आसान हो सकती है. सरकार का मानना है कि इससे धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच बेहतर होगी. साथ ही सड़कों पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने में भी मदद मिल सकती है. रोपवे से यात्रा का समय घटने के साथ पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है.
2025 में पहुंचे 6 करोड़ से ज्यादा पर्यटक
उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन का लगातार विस्तार हो रहा है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में प्रदेश में 6 करोड़ 3 लाख से अधिक पर्यटक और तीर्थयात्री पहुंचे. पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ परिवहन व्यवस्था पर दबाव भी बढ़ रहा है. ऐसे में सरकार सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के साथ रोपवे नेटवर्क को भी परिवहन व्यवस्था का हिस्सा बनाने पर जोर दे रही है. पहाड़ों में सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक और वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बीच रोपवे को पर्यावरण के लिहाज से भी एक विकल्प माना जा रहा है.
छह परियोजनाएं प्राथमिकता में
सरकार ने फिलहाल छह रोपवे परियोजनाओं को प्राथमिकता में रखा है. इनमें सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे, गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब रोपवे, रानीबाग-हनुमानगढ़ी-कैची धाम रोपवे, कनकचौरी-कार्तिक स्वामी रोपवे, जोशीमठ-औली-गोरसों रोपवे और रैथल-दयारा बुग्याल रोपवे शामिल हैं. इन परियोजनाओं में कई सीधे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ती हैं. इसके चलते श्रद्धालुओं और पर्यटकों को दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर लंबी दूरी तय करने से राहत मिलने की उम्मीद है.
मसूरी का सफर 15-20 मिनट में
देहरादून जिले में पुरुकुल गांव से लाइब्रेरी मसूरी तक करीब 5.2 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण कार्य पहले से चल रहा है. इसके बनने के बाद देहरादून से मसूरी तक का सफर करीब एक से डेढ़ घंटे के बजाय 15 से 20 मिनट में पूरा होने की उम्मीद है. इसी तरह जानकी चट्टी यानी खरसाली से यमुनोत्री तक प्रस्तावित रोपवे श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण होगा. इससे जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक करीब पांच किलोमीटर की खड़ी पैदल चढ़ाई से राहत मिल सकती है.
पूर्णागिरि और नीलकंठ पर भी फोकस
चंपावत के पूर्णागिरि धाम में भी रोपवे परियोजना पर काम प्रस्तावित है. यहां इस साल 1 अप्रैल से 19 सितंबर तक 24 लाख 62 हजार 319 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं. कठिन पहाड़ी रास्ते के कारण यहां रोपवे बनने से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलने की उम्मीद है. सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार के मुताबिक ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर और हरिद्वार के इंटीग्रेटेड रोपवे पर भी प्राथमिकता से काम किया जा रहा है. नीलकंठ रोपवे की प्रस्तावित लंबाई छह किलोमीटर होगी. पहले चरण में 4.1 किलोमीटर लंबा रोपवे त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर तक बनाया जा रहा है. इसके पूरा होने पर ऋषिकेश के यातायात दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है.
मसूरी और देहरादून में कई नए रूट
उत्तराखंड मैट्रो रेल कॉरपोरेशन को कई रोपवे परियोजनाओं की फिजिबिलिटी स्टडी की जिम्मेदारी दी गई है. इनमें अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून और मसूरी के कई संभावित रूट शामिल हैं. अल्मोड़ा में रानीखेत-चौबटिया, कसारदेवी-अल्मोड़ा, चौखुटिया-तरगताल-कुकुछीना और चौघानपाटा-बेस अस्पताल जैसे रूट शामिल हैं. मसूरी क्षेत्र में लाल टिब्बा, जॉर्ज एवरेस्ट, कैंपटी फॉल और भद्राज मंदिर जैसे पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले रूटों की भी फिजिबिलिटी देखी जा रही है. देहरादून क्षेत्र में टपकेश्वर महादेव मंदिर से गुच्चूपानी रॉबर्स केव, गुच्चूपानी से पैसिफिक मॉल और रायपुर से मालदेवता जैसे रूट भी प्रस्तावित हैं.
स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा सहारा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए रोपवे कनेक्टिविटी बेहद महत्वपूर्ण है. इससे धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने के साथ सड़कों पर यातायात का दबाव कम किया जा सकता है और पर्यावरण की सुरक्षा में भी मदद मिल सकती है. सरकार का फोकस सिर्फ सफर आसान करने तक सीमित नहीं है. पर्यटन गतिविधियां बढ़ने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर है. ऐसे में 51 प्रस्तावित रोपवे परियोजनाएं उत्तराखंड की कनेक्टिविटी के साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती हैं.