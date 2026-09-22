केदारनाथ से हेमकुंड और यमुनोत्री तक... उत्तराखंड में 51 रोपवे का बड़ा प्लान

चंपावत के पूर्णागिरि धाम में भी रोपवे परियोजना पर काम प्रस्तावित है. यहां इस साल 1 अप्रैल से 19 सितंबर तक 24 लाख 62 हजार 319 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं. कठिन पहाड़ी रास्ते के कारण यहां रोपवे बनने से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलने की उम्मीद है. सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार के मुताबिक ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर और हरिद्वार के इंटीग्रेटेड रोपवे पर भी प्राथमिकता से काम किया जा रहा है. नीलकंठ रोपवे की प्रस्तावित लंबाई छह किलोमीटर होगी. पहले चरण में 4.1 किलोमीटर लंबा रोपवे त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर तक बनाया जा रहा है. इसके पूरा होने पर ऋषिकेश के यातायात दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है.