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उत्तराखंड के बच्चों को मिलेगा विज्ञान की दुनिया से सीधा कनेक्शन, सीएम धामी ने दिया बड़ा निर्देश

Uttarakhand News: उत्तराखंड को सिर्फ देवभूमि, वीरभूमि और खेलभूमि के रूप में ही नहीं, बल्कि विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी नई पहचान दिलाने की तैयारी हो रही है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jul 27, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:56 PM IST
उत्तराखंड के बच्चों को मिलेगा विज्ञान की दुनिया से सीधा कनेक्शन, सीएम धामी ने दिया बड़ा निर्देश

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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