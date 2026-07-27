/उत्तराखंड के बच्चों को मिलेगा विज्ञान की दुनिया से सीधा कनेक्शन, सीएम धामी ने दिया बड़ा निर्देश

मुख्यमंत्री ने देहरादून में तेजी से तैयार हो रही साइंस सिटी को लेकर भी बड़ी बात कही. उन्होंने बताया कि देश की पांचवीं साइंस सिटी का निर्माण देहरादून में हो रहा है. यह परियोजना उत्तराखंड को विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नियमित रूप से साइंस सिटी का भ्रमण कराया जाए. उनका मानना है कि बच्चों को विज्ञान सिर्फ किताबों में पढ़ाने के बजाय उन्हें वैज्ञानिक प्रयोगों और आधुनिक तकनीक से सीधे रूबरू कराना ज्यादा प्रभावी होगा. साइंस सिटी में जाकर बच्चे विज्ञान को करीब से समझ सकेंगे और उनके मन में उठने वाले सवालों को जवाब तलाशने का मौका मिलेगा. इससे बच्चों में जिज्ञासा बढ़ेगी और उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित होगी. सरकार का मानना है कि आज के यही बच्चे आगे चलकर वैज्ञानिक, रिसर्चर और इनोवेटर बन सकते हैं.