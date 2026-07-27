/उत्तराखंड के बच्चों को मिलेगा विज्ञान की दुनिया से सीधा कनेक्शन, सीएम धामी ने दिया बड़ा निर्देश

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Uttarakhand News: उत्तराखंड को सिर्फ देवभूमि, वीरभूमि और खेलभूमि के रूप में ही नहीं, बल्कि विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी नई पहचान दिलाने की तैयारी हो रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि आने वाले समय में विज्ञान और तकनीकी विकास ही प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा. उनका कहना है कि विकसित उत्तराखंड का सपना तभी पूरा हो सकता है, जब प्रदेश में रिसर्च, इनोवेशन और आधुनिक तकनीक को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में किसी देश या राज्य की तरक्की सिर्फ उसके प्राकृतिक संसाधनों से तय नहीं होती. असली ताकत ज्ञान, विज्ञान, रिसर्च और नई तकनीक को अपनाने की क्षमता से आती है. ऐसे में उत्तराखंड के लिए भी जरूरी है कि यहां की युवा प्रतिभा को आधुनिक सुविधाएं, बेहतर प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के सही मौके दिए जाएं.
देहरादून में बन रही देश की पांचवीं साइंस सिटी बनेगी आकर्षण का केंद्र
मुख्यमंत्री ने देहरादून में तेजी से तैयार हो रही साइंस सिटी को लेकर भी बड़ी बात कही. उन्होंने बताया कि देश की पांचवीं साइंस सिटी का निर्माण देहरादून में हो रहा है. यह परियोजना उत्तराखंड को विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नियमित रूप से साइंस सिटी का भ्रमण कराया जाए. उनका मानना है कि बच्चों को विज्ञान सिर्फ किताबों में पढ़ाने के बजाय उन्हें वैज्ञानिक प्रयोगों और आधुनिक तकनीक से सीधे रूबरू कराना ज्यादा प्रभावी होगा. साइंस सिटी में जाकर बच्चे विज्ञान को करीब से समझ सकेंगे और उनके मन में उठने वाले सवालों को जवाब तलाशने का मौका मिलेगा. इससे बच्चों में जिज्ञासा बढ़ेगी और उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित होगी. सरकार का मानना है कि आज के यही बच्चे आगे चलकर वैज्ञानिक, रिसर्चर और इनोवेटर बन सकते हैं.
विज्ञान को किताबों और लैब से निकालकर आम जिंदगी से जोड़ना जरूरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं, किताबों या बड़े संस्थानों तक सीमित रखने का समय अब खत्म हो चुका है. आज जरूरत इस बात की है कि विज्ञान और तकनीक का फायदा सीधे आम लोगों की जिंदगी तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि अगर आधुनिक तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर शिक्षा, खेती, पर्यटन और आपदा प्रबंधन तक कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है. उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई चुनौतियां सामने आती हैं. ऐसे में ड्रोन तकनीक से दूरदराज के इलाकों तक जरूरी सेवाएं पहुंचाने, आधुनिक तकनीक से आपदाओं की निगरानी करने और डिजिटल माध्यम से शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काफी काम किया जा सकता है.
AI, रोबोटिक्स और ड्रोन से युवाओं के लिए खुलेंगे नए रास्ते
मुख्यमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, रोबोटिक्स, ड्रोन और सेमीकंडक्टर जैसी नई तकनीकों पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि आने वाला समय इन्हीं तकनीकों का है और उत्तराखंड के युवाओं को भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा. इन क्षेत्रों में अगर युवाओं को सही प्रशिक्षण और बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है तो रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ-साथ स्टार्टअप और बिजनेस की संभावनाएं भी बढ़ेंगी. युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि खुद नए रोजगार पैदा करने वाले बन सकेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में प्रतिभा और मेहनत की कोई कमी नहीं है. जरूरत सिर्फ इतनी है कि उन्हें आधुनिक संसाधन, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और अपनी क्षमता दिखाने के लिए सही अवसर मिलें.
तैयार होगा नया इनोवेशन इकोसिस्टम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार अकेले काम नहीं कर सकती. इसके लिए सरकारी संस्थानों के साथ विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों, वैज्ञानिक संगठनों और उद्योग जगत को भी एक साथ आगे आना होगा. इन सभी के बीच बेहतर तालमेल से प्रदेश में ऐसा माहौल तैयार किया जा सकता है, जहां नए आइडिया को सिर्फ चर्चा तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने का मौका भी मिले. सरकार इसी दिशा में उत्तराखंड में रिसर्च और इनोवेशन आधारित विकास को गति देने का प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, जब युवाओं को अपने आइडिया पर काम करने के लिए संसाधन और सहयोग मिलेगा तो प्रदेश से नई तकनीक और नए स्टार्टअप सामने आ सकते हैं. इससे उत्तराखंड के युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर अवसर मिलेंगे और उन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर जाने की जरूरत भी कम होगी.
उत्तराखंड की पहली विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति लागू
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड की पहली विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू की है. इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना और युवाओं को नई तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है. सरकार का लक्ष्य सिर्फ युवाओं को नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि उन्हें इतना सक्षम बनाना है कि वे खुद रोजगार देने वाले बन सकें. इसके लिए स्टार्टअप, रिसर्च और नए बिजनेस आइडिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उत्तराखंड के युवा अपनी प्रतिभा और नए विचारों को तकनीक से जोड़ें तो प्रदेश में रोजगार और उद्यमिता की तस्वीर काफी तेजी से बदल सकती है.
स्कूलों से शुरू होगी वैज्ञानिक सोच की नई पहल
सरकार का सबसे बड़ा फोकस स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने पर भी है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेशभर के स्कूलों के विद्यार्थियों को साइंस सिटी का नियमित भ्रमण कराने के निर्देश दिए हैं. इस पहल के पीछे सोच साफ है. बच्चों को अगर छोटी उम्र से ही विज्ञान के प्रयोगों, नई तकनीक और इनोवेशन से जोड़ा जाए तो उनमें सवाल पूछने और समस्याओं का समाधान खोजने की आदत विकसित होगी. बच्चों के लिए विज्ञान को सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने वाला विषय न बनाकर उसे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना जरूरी है. साइंस सिटी का भ्रमण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.
साइंस सेंटर से लेकर STEM लैब तक सुविधाओं का हो रहा विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में विज्ञान और तकनीक से जुड़ी कई आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. इनमें साइंस एंड इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील्स, GIS आधारित डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर और STEM लैब्स जैसी पहल शामिल हैं. इन सुविधाओं का मकसद प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों तक विज्ञान और तकनीक की पहुंच बढ़ाना है. खासकर पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों और युवाओं को भी आधुनिक तकनीक से परिचित कराने की कोशिश की जा रही है. इसके साथ ही AI, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और प्री-इन्क्यूबेशन लैब्स के क्षेत्र में भी काम को बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे आने वाले समय में उत्तराखंड में स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल तैयार होने की उम्मीद है.
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़कर देख रहे हैं विज्ञान और तकनीक
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में विज्ञान, रिसर्च और तकनीकी नवाचार की अहम भूमिका है. उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नेशनल क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर मिशन जैसे अभियान भारत को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं. उत्तराखंड भी इन बदलावों से खुद को जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के युवा नई तकनीक के क्षेत्र में सिर्फ उपभोक्ता न रहें, बल्कि नए प्रयोग और इनोवेशन करने वालों की भूमिका भी निभाएं.
देवभूमि के साथ विज्ञान और नवाचार की भूमि बने उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार चाहती है कि उत्तराखंड की पहचान सिर्फ देवभूमि, वीरभूमि और खेलभूमि तक सीमित न रहे. आने वाले समय में प्रदेश को विज्ञान और नवाचार की भूमि के रूप में भी दुनिया पहचाने. उन्होंने वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्योग जगत और नीति बनाने वालों से अपील की कि वे मिलकर विज्ञान और तकनीक को प्रदेश के विकास से जोड़ने में अपनी भूमिका निभाएं. मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर सरकार, वैज्ञानिक संस्थान, विश्वविद्यालय, उद्योग और युवा एक दिशा में मिलकर काम करें तो उत्तराखंड के विकास की रफ्तार को नई गति दी जा सकती है. यही प्रयास प्रदेश को ज्यादा मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम साबित होगा.